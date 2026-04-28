Ταξίδι 28.04.2026

Orient Express: Η επιστροφή του μυθικού τρένου της Ευρώπης με πολυτελή εισιτήρια έως 46.000 ευρώ

Το εμβληματικό τρένο πολυτέλειας αναβιώνει με σύγχρονη εκδοχή που συνδυάζει ιστορία, art deco αισθητική και μια εμπειρία ταξιδιού χλιδής
Μαρία Χατζηγιάννη

Το θρυλικό Orient Express, ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της ευρωπαϊκής ιστορίας των σιδηροδρόμων, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια εντυπωσιακή αναβίωση που επιχειρεί να ενώσει την πολυτέλεια του παρελθόντος με τη σύγχρονη εμπειρία ταξιδιού.

Από το πρώτο του δρομολόγιο το 1883, το Orient Express δεν λειτούργησε απλώς ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως εμπειρία ζωής. Σχεδιασμένο για να συνδέσει τη Δύση με την Ανατολή, μετατράπηκε γρήγορα σε σύμβολο πολυτέλειας, κοσμοπολιτισμού και μυστήριων ιστοριών.

Τα πολυτελή βαγόνια του, με εσωτερικά που θύμιζαν σαλόνια ξενοδοχείων υψηλής κοινωνίας, φιλοξένησαν διπλωμάτες, καλλιτέχνες, αριστοκράτες αλλά και πρόσωπα που κινούνταν στις σκιές της ιστορίας, δημιουργώντας τον μύθο του «τρένου των κατασκόπων».

Η φήμη του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μέσα από πραγματικά ιστορικά περιστατικά αλλά και τη λογοτεχνία. Το πιο διάσημο παράδειγμα είναι το μυθιστόρημα της Agatha Christie, το «Εγκλημα στο Οριάν Εξπρές», που μετέτρεψε το τρένο σε σκηνικό μυστηρίου παγκόσμιας εμβέλειας.

Η εικόνα ενός τρένου εγκλωβισμένου στα χιόνια, όπου κανείς δεν μπορεί να φύγει και όλοι γίνονται ύποπτοι, καθιέρωσε το Orient Express ως ένα από τα πιο ισχυρά πολιτισμικά σύμβολα της Ευρώπης.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η λάμψη του τρένου άρχισε να ξεθωριάζει, καθώς οι ταχύτητες και τα αεροπλάνα άλλαξαν τον τρόπο ταξιδιού. Σταδιακά τα δρομολόγια μειώθηκαν, μέχρι που ο θρύλος έμεινε περισσότερο στη μνήμη και στη φαντασία παρά στις ράγες.

Η αναβίωσή του ξεκίνησε δεκαετίες αργότερα, όταν η εταιρεία Belmond και στη συνέχεια ο όμιλος LVMH επένδυσαν στην αποκατάσταση των ιστορικών βαγονιών, με στόχο να επαναφέρουν όχι απλώς ένα τρένο, αλλά μια ολόκληρη εποχή.

Η σύγχρονη εκδοχή του Orient Express αποτελεί ένα κινητό έργο τέχνης. Ανακαινισμένα βαγόνια με art deco αισθητική, χειροποίητες λεπτομέρειες, γυάλινες δημιουργίες και πολυτελείς σουίτες συνθέτουν μια εμπειρία που παραπέμπει περισσότερο σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων παρά σε μέσο μεταφοράς.

Οι τιμές των εισιτηρίων αντανακλούν τον χαρακτήρα της εμπειρίας, με τις σουίτες να απευθύνονται σε ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι πέρα από το κλασικό ταξίδι: μια επιστροφή στη χρυσή εποχή των σιδηροδρόμων.

Περισσότερο από ένα τουριστικό προϊόν, το νέο Orient Express επιχειρεί να επαναφέρει την ιδέα ότι το ταξίδι μπορεί να είναι προορισμός από μόνο του. Σε μια εποχή ταχύτητας και ψηφιακής αποστασιοποίησης, η αργή διαδρομή μέσα από πόλεις και σύνορα αποκτά ξανά αξία.

Το τρένο που κάποτε ενσάρκωσε μυστήριο, πολυτέλεια και ευρωπαϊκή φαντασία επιστρέφει όχι ως αντίγραφο, αλλά ως επανερμηνεία ενός μύθου που εξακολουθεί να γοητεύει.

Orient Express ταξίδι τρένο
