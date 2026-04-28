Ο Λάκης Γαβαλάς στο OK!: «Επιστρέφω τηλεοπτικά και ξεκινάω γυρίσματα σε 5 μέρες»

Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει πως ξεκινά άμεσα γυρίσματα για νέο τηλεοπτικό project και μιλά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο για τη ζωή

Στην εκπομπή OK! με τον Θέμη Γεωργαντά και τη στήλη «Themis is Calling», ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε σε μια απολαυστική τηλεφωνική επικοινωνία, γεμάτη αυθορμητισμό, χιούμορ και χαρακτηριστικές ατάκες, μιλώντας για την καθημερινότητά του, τις νέες του επαγγελματικές κινήσεις αλλά και τη στροφή του προς την τέχνη.

Από την πρώτη στιγμή, έδωσε το στίγμα του, με τον γνωστό του αυτοσαρκασμό και την εκρηκτική του ενέργεια: «Είμαι καλά, δοκιμάζω ρούχα… Είμαι λούνα παρκ αυτή την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά, βάζοντας τον τόνο σε μια συνέντευξη γεμάτη γέλιο και ατάκες.

Μιλώντας για την πρόσφατη αποχώρησή του από το J2US, εξήγησε πως οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις ήταν πολλές και δεν μπορούσαν να συνδυαστούν: «Αποχώρησα γιατί δεν έκανα εκεί πολύ φτερό, πάρα πολύ μάδα και όλο το φτερό έπεφτε… οπότε είπαμε να φύγουμε», ανέφερε με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο, τονίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα γεμάτο με ταξίδια και events στο εξωτερικό.

Όπως αποκάλυψε, βρίσκεται σε μια νέα δημιουργική φάση: «Ασχολούμαι με την τέχνη. Έχω αναλάβει μια γκαλερί και πρόσφατα γύρισα από την Τουρκία, σε μια σύμπραξη δύο Ελλήνων και δύο Τούρκων καλλιτεχνών. Λέγεται “Bridge” και πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία», είπε, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο αυτό κεφάλαιο.

Δεν έλειψαν φυσικά και οι στιγμές μόδας και δημιουργίας, με τον ίδιο να αναφέρεται στα ιδιαίτερα T-shirts του: «Έχω κάνει το M A Λ A K A S… MAL LAK AS, γιατί και το AS έχει σημασία. Ανάλογα πώς το αισθάνεσαι, βάζεις ερωτηματικό ή θαυμαστικό», εξήγησε, δίνοντας μια πιο φιλοσοφική αλλά και παιχνιδιάρικη διάσταση στο project του.

Σε πιο χαλαρό mood, συμμετείχε και σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, όπου οι απαντήσεις του ήταν απολαυστικές. Για το πώς περιγράφει τον εαυτό του είπε: «Είμαι το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο, είμαι μία από τις Καρυάτιδες και είμαι και ο Λάκης Γαβαλάς».

Όταν ρωτήθηκε για το παρατσούκλι του, απάντησε: «Bambino», ενώ για τη μόδα που δεν του αρέσει είπε: «Η μόδα των 50’s, γιατί δεν είχα ποτέ τόσο λεπτή μέση».

Σε ερώτηση για το αγαπημένο του σημείο στο σπίτι, δεν δίστασε να πει: «Η τουαλέτα», προκαλώντας γέλιο στον αέρα, ενώ για το αν συγχωρεί την απιστία απάντησε με τον δικό του τρόπο: «Τη συγχωρώ… όταν οι άλλοι την κάνουν για να είναι μαζί μου».

Για το ταλέντο του, είπε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Είμαι πολύ καλός στο να μιλάω πολύ», ενώ όταν του ζητήθηκε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε Έλενα Χριστοπούλου και Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απάντησε diplomatically αλλά με σαφή προτίμηση: «Θα επιλέξω την Ηλιάνα Παπαγεωργίου».

Στο κλείσιμο, αποκάλυψε και ένα νέο τηλεοπτικό βήμα: «Είμαι κλεισμένος και αρχίζω γυρίσματα σε 5 μέρες», επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του σε νέο project.

Ο Θέμης Γεωργαντάς, κλείνοντας τη σύνδεση, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον καλεσμένο του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που «ξεχειλίζει ενέργεια, χιούμορ και δημιουργικότητα», αποτυπώνοντας απόλυτα την εικόνα που άφησε και αυτή η τηλεφωνική συνέντευξη.

