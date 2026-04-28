Mad TV News 28.04.2026

Ο Λάκης Γαβαλάς στο OK!: «Επιστρέφω τηλεοπτικά και ξεκινάω γυρίσματα σε 5 μέρες»

Ο Λάκης Γαβαλάς αποκαλύπτει πως ξεκινά άμεσα γυρίσματα για νέο τηλεοπτικό project και μιλά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο για τη ζωή
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην εκπομπή OK! με τον Θέμη Γεωργαντά και τη στήλη «Themis is Calling», ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε σε μια απολαυστική τηλεφωνική επικοινωνία, γεμάτη αυθορμητισμό, χιούμορ και χαρακτηριστικές ατάκες, μιλώντας για την καθημερινότητά του, τις νέες του επαγγελματικές κινήσεις αλλά και τη στροφή του προς την τέχνη.

Από την πρώτη στιγμή, έδωσε το στίγμα του, με τον γνωστό του αυτοσαρκασμό και την εκρηκτική του ενέργεια: «Είμαι καλά, δοκιμάζω ρούχα… Είμαι λούνα παρκ αυτή την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά, βάζοντας τον τόνο σε μια συνέντευξη γεμάτη γέλιο και ατάκες.

Η Geneviéve Majari στο OK!: «Συνεχίζουμε και γυρίζουμε επεισόδια για το First Dates»

Μιλώντας για την πρόσφατη αποχώρησή του από το J2US, εξήγησε πως οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις ήταν πολλές και δεν μπορούσαν να συνδυαστούν: «Αποχώρησα γιατί δεν έκανα εκεί πολύ φτερό, πάρα πολύ μάδα και όλο το φτερό έπεφτε… οπότε είπαμε να φύγουμε», ανέφερε με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο, τονίζοντας παράλληλα πως το πρόγραμμά του είναι ιδιαίτερα γεμάτο με ταξίδια και events στο εξωτερικό.

Όπως αποκάλυψε, βρίσκεται σε μια νέα δημιουργική φάση: «Ασχολούμαι με την τέχνη. Έχω αναλάβει μια γκαλερί και πρόσφατα γύρισα από την Τουρκία, σε μια σύμπραξη δύο Ελλήνων και δύο Τούρκων καλλιτεχνών. Λέγεται “Bridge” και πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία», είπε, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για το νέο αυτό κεφάλαιο.

Δεν έλειψαν φυσικά και οι στιγμές μόδας και δημιουργίας, με τον ίδιο να αναφέρεται στα ιδιαίτερα T-shirts του: «Έχω κάνει το M A Λ A K A S… MAL LAK AS, γιατί και το AS έχει σημασία. Ανάλογα πώς το αισθάνεσαι, βάζεις ερωτηματικό ή θαυμαστικό», εξήγησε, δίνοντας μια πιο φιλοσοφική αλλά και παιχνιδιάρικη διάσταση στο project του.

Σε πιο χαλαρό mood, συμμετείχε και σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, όπου οι απαντήσεις του ήταν απολαυστικές. Για το πώς περιγράφει τον εαυτό του είπε: «Είμαι το καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο, είμαι μία από τις Καρυάτιδες και είμαι και ο Λάκης Γαβαλάς».

Όταν ρωτήθηκε για το παρατσούκλι του, απάντησε: «Bambino», ενώ για τη μόδα που δεν του αρέσει είπε: «Η μόδα των 50’s, γιατί δεν είχα ποτέ τόσο λεπτή μέση».

Σε ερώτηση για το αγαπημένο του σημείο στο σπίτι, δεν δίστασε να πει: «Η τουαλέτα», προκαλώντας γέλιο στον αέρα, ενώ για το αν συγχωρεί την απιστία απάντησε με τον δικό του τρόπο: «Τη συγχωρώ… όταν οι άλλοι την κάνουν για να είναι μαζί μου».

Για το ταλέντο του, είπε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Είμαι πολύ καλός στο να μιλάω πολύ», ενώ όταν του ζητήθηκε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε Έλενα Χριστοπούλου και Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απάντησε diplomatically αλλά με σαφή προτίμηση: «Θα επιλέξω την Ηλιάνα Παπαγεωργίου».

Στο κλείσιμο, αποκάλυψε και ένα νέο τηλεοπτικό βήμα: «Είμαι κλεισμένος και αρχίζω γυρίσματα σε 5 μέρες», επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του σε νέο project.

Ο Θέμης Γεωργαντάς, κλείνοντας τη σύνδεση, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τον καλεσμένο του, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που «ξεχειλίζει ενέργεια, χιούμορ και δημιουργικότητα», αποτυπώνοντας απόλυτα την εικόνα που άφησε και αυτή η τηλεφωνική συνέντευξη.

Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»

Η Κατερίνα Στικούδη στο OK!: «Έτοιμάζω το 7ο άλμπουμ μου αυτή τη στιγμή»

 

OK Themis is calling ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
Orient Express: Η επιστροφή του μυθικού τρένου της Ευρώπης με πολυτελή εισιτήρια έως 46.000 ευρώ

28.04.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο πήχης ανεβαίνει και οι σχέσεις δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τρίτης 28/4

28.04.2026

Η Geneviéve Majari στο OK!: «Συνεχίζουμε και γυρίζουμε επεισόδια για το First Dates»
Ο Ηλίας Φιλίππου στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»
Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to MAD: «Έχω πάρει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και προσπαθώ να τη ζω στο έπακρο»
Ο Χρήστος Ντεντόπουλος στο Spill the Tea: «Πήγα να φύγω τρεις φορές οικειοθελώς από το Big Brother»
Ο Θανάσης Καραμάνης στο Fitness O’ Clock: «Έχασα την πενταήμερη για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν το μετάνιωσα»
Διαmadάκια: Τι συμβαίνει όταν το «κοινωνικό φίλτρο» πάει περίπατο
Street List: Μπήκαμε στις playlists των περαστικών και βρήκαμε από BTS μέχρι Άννα Βίσση
Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»
Η Daphne Lawrence στο Unplugged Stories: «Το να τραγουδώ δίπλα στην Άννα Βίσση ήταν ό,τι πιο αγχωτικό και ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει»
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

