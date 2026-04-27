Mad TV News 27.04.2026

Η Geneviéve Majari στο OK!: «Συνεχίζουμε και γυρίζουμε επεισόδια για το First Dates»

Η Geneviéve Majari μιλά στο Themis is Calling για το First Dates, το GNTM και αποκαλύπτει με χιούμορ άγνωστες πλευρές της
Στην εκπομπή OK! με τον Θέμη Γεωργαντά και τη στήλη «Themis is Calling», η Geneviéve Majari βρέθηκε σε μια απολαυστική τηλεφωνική επικοινωνία, μιλώντας για τη συνέχειά της στο First Dates, τις εξελίξεις γύρω από το GNTM και την τηλεοπτική της πορεία, σε ένα χαλαρό και γεμάτο χιούμορ κλίμα.

Μιλώντας για το First Dates, αποκάλυψε πόσο απολαμβάνει τη συμμετοχή της στο project: «Πραγματικά μεταξύ μας δεν ξέρω γιατί με πληρώνουν. Περνάω τόσο ωραία! Είναι τόσο ευχάριστο να ανοίγω την πόρτα και να μιλάω με τον κόσμο, δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η εκπομπή συνεχίζεται κανονικά, τονίζοντας: «Συνεχίζουμε και γυρίζουμε επεισόδια, περιμένω κόσμο και γενικά είμαστε πάρα πολύ καλά».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο επιστροφής της στο GNTM, κράτησε διακριτική στάση, λέγοντας: «Όλα βαίνουν θετικά. Είναι ακόμα νωρίς, η άνοιξη είναι γόνιμη περίοδος για συζητήσεις».

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί με κόκκινο φόρεμα στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».
Σε πιο ανάλαφρο τόνο, συμμετείχε σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, όπου περιέγραψε τον εαυτό της με τρεις λέξεις: «περίεργη, ελεύθερο πνεύμα, μάγισσα», ενώ αποκάλυψε ότι η πιο ένοχη απόλαυσή της είναι να βλέπει Desperate Housewives.

Όταν ρωτήθηκε για τη συνήθεια του συντρόφου της που τη νευριάζει, απάντησε με το γνωστό της χιούμορ: «Όταν έχει πανσέληνο με ενοχλεί που αναπνέει. Αλλά δεν φταίει εκείνος, φταίει το φεγγάρι».

Σε ερώτηση για το τι θεωρεί πιο σέξι πάνω της, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Το μυαλό μου», ενώ δήλωσε ότι είναι «πολύ καλή σε όλα», χαρακτηρίζοντας τον εαυτό της «ελβετικό σουγιά».

Στο δίλημμα ανάμεσα σε Άγγελο Μπράτη και Λάκη Γαβαλά, απέφυγε να επιλέξει, απαντώντας χιουμοριστικά: «Θα τους βάλω και τους δύο στη βάρκα μου».

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

OK Ζενεβιέβ Μαζαρί Θέμης Γεωργαντάς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

