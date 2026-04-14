Mad TV News 14.04.2026

H Μαρίλια Μητρούση στο OK!: «Δεν το περίμενα καθόλου αυτό που έγινε με τη σειρά»

Η Μαρίλια Μητρούση μιλά για τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Να μ’ αγαπάς», την ανταπόκριση του κοινού και την καθημερινότητά της
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του ΟΚ!, ο Θέμης Γεωργαντάς άνοιξε τηλεφωνική γραμμή με τη Μαρίλια Μητρούση, η οποία μίλησε με ειλικρίνεια, χιούμορ και αυθορμητισμό για τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Να μ’ αγαπάς», την καθημερινότητά της στα γυρίσματα και τη σχέση της με το κοινό που τη στηρίζει ολοένα και περισσότερο.

Η ηθοποιός περιέγραψε τη ραγδαία απήχηση που έχει η σειρά, τονίζοντας πως η ανταπόκριση του κόσμου την έχει εκπλήξει. «Η επιτυχία αυτή του σίριαλ είναι αδιαχείριστη και τη βλέπω στο TikTok», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως δεν περίμενε να αγκαλιαστεί τόσο έντονα από νεότερες ηλικίες.

Παράλληλα, εξήγησε πως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η συνολική δουλειά πίσω από την παραγωγή: «Είναι κάτι πολύ ομαδικό, ξεκινάει από την παραγωγή, από το κανάλι, από τους σωστούς ανθρώπους. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων που έχουμε καταφέρει όλοι μαζί».

Η κουβέντα πήγε γρήγορα και σε πιο χαλαρές αποκαλύψεις, με τη Μαρίλια να δείχνει την πιο αυθόρμητη πλευρά της. Με χιούμορ παραδέχτηκε πως δεν είναι ιδιαίτερα… fan των επιτραπέζιων παιχνιδιών, λέγοντας: «Όχι, όχι γιατί είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστική και γίνομαι έξαλλη».

Δεν δίστασε μάλιστα να αναφερθεί και στον στενό της φίλο Μέμο Μπεγνή, με τον οποίο όπως είπε έχουν έντονη σχέση ανταγωνισμού: «Ποτέ δεν συμμετέχω, παθαίνω νεύρα. Είναι δυνατόν να πάθω εγώ πίεση; Άσε με σε παρακαλώ».

Σε πιο προσωπικό τόνο, η ηθοποιός απάντησε και σε γρήγορες ερωτήσεις του Θέμη, αποκαλύπτοντας ότι περιγράφει τον εαυτό της ως «θετική και ανταγωνιστική», ενώ παραδέχτηκε πως πιο σέξι στοιχείο πάνω της θεωρεί «το βλέμμα μου». Παράλληλα, αποκάλυψε πως «συγχωρεί δύσκολα την απιστία», δείχνοντας τον ξεκάθαρο χαρακτήρα της.

Η συζήτηση έκλεισε με ένα γρήγορο δίλημμα ανάμεσα στους δύο συμπρωταγωνιστές της, με τη Μαρίλια να επιλέγει τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ, εξηγώντας: «Έχουμε περισσότερες σκηνές μαζί, είναι λογικό».

Τέλος, μιλώντας για τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θεατρικής επιστροφής, τονίζοντας όμως πως η τηλεόραση παραμένει η βασική της προτεραιότητα: «Ποτέ δεν λέω όχι, αλλά πάντα προτεραιότητά μου μένει η τηλεόραση».

Με χαμόγελο και θετική ενέργεια, η Μαρίλια Μητρούση έκλεισε τη σύνδεση αφήνοντας την αίσθηση μιας ηθοποιού που απολαμβάνει τη διαδρομή της, παραμένοντας αυθεντική και προσγειωμένη παρά την επιτυχία.

