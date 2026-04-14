Britney Spears: Η νέα προσπάθεια αποτοξίνωσης και το παρασκήνιο που συζητιέται έντονα

Αν παρακολουθείς την pop κουλτούρα τα τελευταία χρόνια, ξέρεις καλά πως η διαδρομή της Britney Spears μοιάζει με ένα ατέρμονο τρενάκι του τρόμου που δεν λέει να σταματήσει, αφήνοντάς σε συχνά με την απορία για το πότε θα έρθει επιτέλους η πολυπόθητη γαλήνη. Η είδηση ότι η «πριγκίπισσα της ποπ» πέρασε ξανά την πόρτα ενός κέντρου απεξάρτησης στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι απλώς ένα ακόμα gossip news, αλλά μια κομβική στιγμή που δείχνει πως η ίδια, έστω και την υστάτη στιγμή, αποφάσισε να κοιτάξει κατάματα τους δαίμονές της. Μετά από χρόνια μάχης με ουσίες αλλά και το αλκοόλ, η Britney φαίνεται πως αποδέχτηκε την πραγματικότητα που οι δικοί της άνθρωποι έβλεπαν εδώ και καιρό. Το γεγονός ότι η κίνηση αυτή έγινε οικειοθελώς, ενώ εκκρεμεί η δικαστική της περιπέτεια για τη σύλληψη λόγω οδήγησης υπό την επήρεια (DUI) τον περασμένο Μάρτιο στην Καλιφόρνια, γεννά ελπίδες αλλά και ερωτήματα για το αν αυτή η φορά θα είναι διαφορετική από τις σύντομες «επισκέψεις» του παρελθόντος.

Ίσως πίστευες πως μετά το τέλος της κηδεμονίας η Britney θα έβρισκε τον δρόμο της, όμως τα πράγματα αποδείχθηκαν πολύ πιο σύνθετα. Σύμφωνα με πηγές που έχουν άμεση γνώση της κατάστασης, η τραγουδίστρια παραδέχτηκε επιτέλους πως «έπιασε πάτο», μια φράση που συχνά αποτελεί το πρώτο και δυσκολότερο βήμα για τη σωτηρία. Οι δικοί της άνθρωποι την πίεζαν επίμονα το τελευταίο διάστημα, βλέποντας την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο, και τελικά εκείνη πείστηκε να κάνει το μεγάλο βήμα. Σε αντίθεση με τις παλιότερες εμπειρίες της, όπου εγκατέλειπε τα προγράμματα μετά από μόλις λίγες ημέρες, αυτή τη φορά η παραμονή της αναμένεται να είναι μακράς διάρκειας. Οι ειδικοί στοχεύουν σε μια ουσιαστική ανάρρωση που μπορεί να ξεπεράσει τις κλασικές 30 ημέρες, καθώς τα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί είναι βαθιά ριζωμένα.

Η σχέση της με τις ουσίες δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά τώρα έρχονται στο φως λεπτομέρειες που προκαλούν αίσθηση. Οι πηγές αναφέρουν πως το Adderall ήταν η κύρια εξάρτησή της για χρόνια, ενώ τα συχνά ταξίδια της στο Μεξικό είχαν έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: την ανανέωση των αποθεμάτων της. Αυτό το επικίνδυνο «παιχνίδι» με τα φάρμακα και το αλκοόλ φαίνεται πως κορυφώθηκε με τη σύλληψή της στις 4 Μαρτίου 2026 στην κομητεία Βεντούρα. Η νομική πίεση που δέχεται είναι τεράστια και, όπως λένε οι κακές γλώσσες, η είσοδός της στην κλινική είναι και μια έξυπνη στρατηγική κίνηση. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει στον δικαστή πως αντιμετωπίζει το πρόβλημα με σοβαρότητα, ελπίζοντας σε μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια.

Η Britney Spears απέρριψε τραγούδι της Lady Gaga το οποίο έγινε παγκόσμιο hit

Το πιο ελπιδοφόρο στοιχείο σε όλο αυτό το δράμα παραμένει η στάση της οικογένειάς της. Παρά τις ταραγμένες σχέσεις του παρελθόντος, οι γιοι της, Sean Preston και Jayden James, στέκονται στο πλευρό της και στηρίζουν απόλυτα την προσπάθειά της. Η δική τους αποδοχή και ενθάρρυνση ίσως είναι το μοναδικό κίνητρο που μπορεί να κρατήσει την Britney προσηλωμένη στον στόχο της. Όλοι ελπίζουν πως αυτή η φορά δεν θα είναι άλλη μια σύντομη στάση, αλλά η αρχή μιας πραγματικής επιστροφής για τη γυναίκα που σημάδεψε την παγκόσμια μουσική βιομηχανία.

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Daniel Craig στην Αθήνα