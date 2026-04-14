Mad TV News 14.04.2026

Ο Χρήστος Μοίρας στο Spill The Tea: «Τα 13 χρόνια στη Γερμανία με άλλαξαν σαν άνθρωπο»

Από το MasterChef και τα χρόνια στη Γερμανία μέχρι τη μαγειρική, την τηλεόραση και την οικογενειακή ζωή του
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο Mad TV, ο Χρήστος Μοίρας βρέθηκε καλεσμένος και μίλησε ανοιχτά για τη διαδρομή του από το MasterChef μέχρι τη σημερινή του πορεία στην τηλεόραση και τη μαγειρική, με την χαρακτηριστική του ειλικρίνεια και χιούμορ.

Αναφέρθηκε στη ζωή του στη Γερμανία, μια περίοδο 13 χρόνων που όπως είπε τον διαμόρφωσε καθοριστικά, αλλά και στη στιγμή που αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα και να ακολουθήσει τη μαγειρική επαγγελματικά. Παρά την αλλαγή πορείας, δείχνει να αντιμετωπίζει τη διαδρομή του με ρεαλισμό και καθαρή σκέψη για το τι έχει σημασία στη ζωή του.

Η συζήτηση στράφηκε στο MasterChef και στις εμπειρίες του από το παιχνίδι, όπου μίλησε με σεβασμό και αγάπη για τους κριτές, αλλά και για τις σχέσεις που κράτησε με ανθρώπους που γνώρισε μέσα από το πρόγραμμα. Παράλληλα, περιέγραψε την έντονη καθημερινότητα της τηλεόρασης, εξηγώντας πόσο απαιτητική είναι η προετοιμασία και η συνεχής δημιουργία συνταγών σε ζωντανό περιβάλλον.

Ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία του γύρω από τη μαγειρική, τονίζοντας πως προτιμά τις απλές και προσιτές συνταγές με λίγα υλικά, ενώ αποκάλυψε πως θέλει να εξελίξει αυτό το κομμάτι μέσα από πιο «family friendly» ιδέες, ειδικά από τη στιγμή που μαγειρεύει πλέον και με τον γιο του.

Η συζήτηση πήγε και στην τηλεοπτική πίεση και το άγχος, με τον ίδιο να παραδέχεται πως, παρότι δεν το δείχνει έντονα, χρειάζεται αποφόρτιση μετά τις εκπομπές, ενώ τόνισε πως έχει μάθει να μην στηρίζεται αποκλειστικά στην τηλεόραση, διατηρώντας τον έλεγχο της επαγγελματικής του πορείας.

Παράλληλα, μίλησε για την πατρότητα και το πώς αυτή τον έχει αλλάξει, κάνοντάς τον πιο προσεκτικό στις επιλογές του και πιο συνειδητοποιημένο στην καθημερινότητά του. Τέλος, περιέγραψε τη στάση ζωής του με απλότητα και ειλικρίνεια, τονίζοντας πως δεν κάνει τίποτα «γιατί πρέπει», αλλά μόνο όταν το νιώθει πραγματικά, αφήνοντας τα πράγματα να εξελίσσονται φυσικά.

