Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Daniel Craig στην Αθήνα

Ο Daniel Craig εμφανίζεται με νέο look στα γυρίσματα στην Αθήνα, ενώ βρέθηκε και στην περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα

Η Αθήνα έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό, καθώς διεθνής παραγωγή του βραβευμένου σκηνοθέτη Damien Chazelle πραγματοποιεί γυρίσματα στην ελληνική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Daniel Craig, ο οποίος εμφανίζεται στις πρώτες φωτογραφίες από το σετ με γκρίζα μαλλιά, ενσαρκώνοντας έναν νέο ρόλο σε ένα φιλόδοξο prison drama που γυρίζεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα.

Η παρουσία του διάσημου ηθοποιού δεν περιορίζεται μόνο στα κινηματογραφικά πλατό, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε και στη Γλυφάδα για την περιφορά του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί, ο Daniel Craig παρακολούθησε διακριτικά τη θρησκευτική τελετή, σε μια εμφάνιση που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Στη Γλυφάδα ο Daniel Craig για την περιφορά του Επιταφίου εν μέσω γυρισμάτων στην Ελλάδα

Η Αθήνα ως σκηνικό διεθνούς παραγωγής

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της Αθήνας, με την παραγωγή να αξιοποιεί τόσο αστικά τοπία όσο και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τις ανάγκες της ιστορίας. Οι πρώτες εικόνες από το σετ δείχνουν τον Daniel Craig σε σκηνές εξωτερικών λήψεων, με μια πιο ώριμη και σκοτεινή κινηματογραφική εικόνα που ταιριάζει στο ύφος του έργου.

Ένα από τα βασικά σημεία των γυρισμάτων είναι το ιστορικό Καπνεργοστάσιο Λένορμαν, όπου το υπόγειο του κτιρίου έχει μεταμορφωθεί σε σκηνικό φυλακής. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί ειδικά για την ταινία, δημιουργώντας μια ρεαλιστική και έντονα δραματική ατμόσφαιρα που αποτελεί βασικό στοιχείο της αφήγησης.

Μεγάλα ονόματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Στο κινηματογραφικό αυτό project συμμετέχουν επίσης σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Cillian Murphy και η Michelle Williams, σχηματίζοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ που έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.

Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία της εταιρείας του Damien Chazelle με την ελληνική εταιρεία Heretic, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε διεθνείς συμπαραγωγές. Στην καλλιτεχνική ομάδα συμμετέχουν επίσης καταξιωμένοι δημιουργοί, όπως ο διευθυντής φωτογραφίας Lol Crawley και η art director Florencia Martin, που διαμορφώνουν την οπτική ταυτότητα της ταινίας.

Η Ελλάδα στο προσκήνιο του παγκόσμιου κινηματογράφου

Η επιλογή της Ελλάδας για τα γυρίσματα επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της χώρας στον διεθνή κινηματογράφο. Η Αθήνα, αλλά και η Κέρκυρα όπου αναμένεται να μεταφερθεί μέρος της παραγωγής, προσφέρουν μοναδικά σκηνικά που συνδυάζουν ιστορία, αρχιτεκτονική και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Η νέα ταινία του Damien Chazelle αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects της χρονιάς, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί όχι μόνο ως φόντο, αλλά και ως ενεργό κομμάτι της κινηματογραφικής αφήγησης.





