Celeb News 14.04.2026

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Daniel Craig στην Αθήνα

Ο Daniel Craig εμφανίζεται με νέο look στα γυρίσματα στην Αθήνα, ενώ βρέθηκε και στην περιφορά του Επιταφίου στη Γλυφάδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθήνα έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό πλατό, καθώς διεθνής παραγωγή του βραβευμένου σκηνοθέτη Damien Chazelle πραγματοποιεί γυρίσματα στην ελληνική πρωτεύουσα. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται ο Daniel Craig, ο οποίος εμφανίζεται στις πρώτες φωτογραφίες από το σετ με γκρίζα μαλλιά, ενσαρκώνοντας έναν νέο ρόλο σε ένα φιλόδοξο prison drama που γυρίζεται αυτή την περίοδο στην Ελλάδα.

Η παρουσία του διάσημου ηθοποιού δεν περιορίζεται μόνο στα κινηματογραφικά πλατό, καθώς τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε και στη Γλυφάδα για την περιφορά του Επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί, ο Daniel Craig παρακολούθησε διακριτικά τη θρησκευτική τελετή, σε μια εμφάνιση που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη από τους περισσότερους παρευρισκόμενους, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη Γλυφάδα ο Daniel Craig για την περιφορά του Επιταφίου εν μέσω γυρισμάτων στην Ελλάδα

Η Αθήνα ως σκηνικό διεθνούς παραγωγής

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία της Αθήνας, με την παραγωγή να αξιοποιεί τόσο αστικά τοπία όσο και ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τις ανάγκες της ιστορίας. Οι πρώτες εικόνες από το σετ δείχνουν τον Daniel Craig σε σκηνές εξωτερικών λήψεων, με μια πιο ώριμη και σκοτεινή κινηματογραφική εικόνα που ταιριάζει στο ύφος του έργου.

Ένα από τα βασικά σημεία των γυρισμάτων είναι το ιστορικό Καπνεργοστάσιο Λένορμαν, όπου το υπόγειο του κτιρίου έχει μεταμορφωθεί σε σκηνικό φυλακής. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί ειδικά για την ταινία, δημιουργώντας μια ρεαλιστική και έντονα δραματική ατμόσφαιρα που αποτελεί βασικό στοιχείο της αφήγησης.
Μεγάλα ονόματα μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Στο κινηματογραφικό αυτό project συμμετέχουν επίσης σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Cillian Murphy και η Michelle Williams, σχηματίζοντας ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ που έχει ήδη προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.

Η παραγωγή αποτελεί συνεργασία της εταιρείας του Damien Chazelle με την ελληνική εταιρεία Heretic, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε διεθνείς συμπαραγωγές. Στην καλλιτεχνική ομάδα συμμετέχουν επίσης καταξιωμένοι δημιουργοί, όπως ο διευθυντής φωτογραφίας Lol Crawley και η art director Florencia Martin, που διαμορφώνουν την οπτική ταυτότητα της ταινίας.

daniel_graig
Η Ελλάδα στο προσκήνιο του παγκόσμιου κινηματογράφου

Η επιλογή της Ελλάδας για τα γυρίσματα επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική της χώρας στον διεθνή κινηματογράφο. Η Αθήνα, αλλά και η Κέρκυρα όπου αναμένεται να μεταφερθεί μέρος της παραγωγής, προσφέρουν μοναδικά σκηνικά που συνδυάζουν ιστορία, αρχιτεκτονική και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Η νέα ταινία του Damien Chazelle αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects της χρονιάς, με την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί όχι μόνο ως φόντο, αλλά και ως ενεργό κομμάτι της κινηματογραφικής αφήγησης.


Η Meryl Streep σχολιάζει την αμφιλεγόμενη εμφάνιση της Melania Trump

George Clooney: Έντονη κριτική στον Λευκό Οίκο για τις «παιδαριώδεις προσβολές» εν μέσω απειλών πολέμου στο Ιράν

 

Damien Chazelle daniel graig ΤΑΙΝΙΑ
Στη Γλυφάδα ο Daniel Craig για την περιφορά του Επιταφίου εν μέσω γυρισμάτων στην Ελλάδα

Στη Γλυφάδα ο Daniel Craig για την περιφορά του Επιταφίου εν μέσω γυρισμάτων στην Ελλάδα

14.04.2026
Δες επίσης

Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση
Celeb News

Katy Perry: Η απάντηση στις καταγγελίες της Ruby Rose για σεξουαλική επίθεση

14.04.2026
Justin Bieber: Ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης του Coachella
Celeb News

Justin Bieber: Ο πιο ακριβοπληρωμένος καλλιτέχνης του Coachella

14.04.2026
Britney Spears: Η νέα προσπάθεια αποτοξίνωσης και το παρασκήνιο που συζητιέται έντονα
Celeb News

Britney Spears: Η νέα προσπάθεια αποτοξίνωσης και το παρασκήνιο που συζητιέται έντονα

14.04.2026
Αθηνά Οικονομάκου: Οι πασχαλινές εικόνες από την Ισπανία που έφεραν καλοκαιρινό vibe στα social media
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Οι πασχαλινές εικόνες από την Ισπανία που έφεραν καλοκαιρινό vibe στα social media

14.04.2026
«Χριστός Ανέστη» αλά Hollywood: Το επικό πασχαλινό γλέντι του John Stamos και της παρέας του που έγινε viral
Celeb News

«Χριστός Ανέστη» αλά Hollywood: Το επικό πασχαλινό γλέντι του John Stamos και της παρέας του που έγινε viral

14.04.2026
Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson
Celeb News

Tom Dumont: Ο κιθαρίστας των No Doubt μιλά για τη μάχη του με το Parkinson

14.04.2026
Πάσχα στους πάγους για την Ευγενία Σαμαρά – Το ταξίδι στην Ισλανδία που έκλεψε τις εντυπώσεις
Celeb News

Πάσχα στους πάγους για την Ευγενία Σαμαρά – Το ταξίδι στην Ισλανδία που έκλεψε τις εντυπώσεις

14.04.2026
Κωνσταντίνα Ευριπίδου – Φίλιππος Μιχόπουλος: Πασχαλινή απόδραση στη Μύκονο
Celeb News

Κωνσταντίνα Ευριπίδου – Φίλιππος Μιχόπουλος: Πασχαλινή απόδραση στη Μύκονο

14.04.2026
Beverly Hills, 90210: Η Jennie Garth μιλά για τον έρωτά της με τον Luke Perry
Celeb News

Beverly Hills, 90210: Η Jennie Garth μιλά για τον έρωτά της με τον Luke Perry

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη