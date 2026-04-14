Life 14.04.2026

Κράτα ημερολόγιο! Αυτές είναι οι επόμενες αργίες του 2026 που δεν πρέπει να χάσεις

Οι επόμενες αργίες του 2026 είναι το τέλειο excuse για long weekends, city breaks και chill μέρες γεμάτες fun και δημιουργία αναμνήσεων.
Ειρήνη Στόφυλα

Το Πάσχα πέρασε και πλέον μπορείς να αρχίσεις να σκέφτεσαι πώς θα εκμεταλλευτείς τις επόμενες αργίες του 2026 για να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, να χαλαρώσεις και να δημιουργήσεις στιγμές που θα θυμάσαι. Μετά την Ανάσταση, ακολουθούν ημέρες που μπορείς να αξιοποιήσεις με μικρές αποδράσεις, city breaks ή ακόμα και απλές δραστηριότητες που θα σε ξεκουράσουν και θα σε αναζωογονήσουν.

Πηγή: www.freepik.com

Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία

Αν προγραμματίσεις σωστά, μπορείς να μετατρέψεις κάθε αργία σε ευκαιρία για χαλάρωση, δημιουργία αναμνήσεων και επαναφόρτιση της διάθεσής σου.

Οι επόμενες αργίες του 2026

1.Η πρώτη μεγάλη αργία είναι η Πρωτομαγιά, που φέτος πέφτει Παρασκευή.

Είναι ιδανική για εκδρομές στη φύση, πικνίκ σε πάρκα ή κοντινά βουνά, ποδηλατάδες με φίλους, επισκέψεις σε λίμνες ή ποτάμια, και φυσικά για να χαλαρώσεις στον ήλιο με καλή μουσική και βιβλίο. Μπορείς να συνδυάσεις Παρασκευή και Σαββατοκύριακο για ένα mini long weekend, να οργανώσεις camping ή να δοκιμάσεις δραστηριότητες όπως kayak ή climbing.

Πηγή: www.freepik.com

2.Στη συνέχεια, η αργία του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου.

Είναι η τέλεια ευκαιρία για city breaks στην Ελλάδα ή για μικρές εξορμήσεις στη φύση, όπως πεζοπορία σε μονοπάτια, ποδηλασία ή επίσκεψη σε παραδοσιακά χωριά. Αν είσαι της πόλης, μπορείς να περάσεις τη μέρα σε street food markets, rooftop cafes ή σε open-air συναυλίες και events. Είναι επίσης ιδανική για να δοκιμάσεις νέα χόμπι, όπως φωτογραφία, sketching ή yoga στον κήπο ή το πάρκο.

Πηγή: www.freepik.com

3.Η Κοίμηση της Θεοτόκου, φέτος πέφτει Σάββατο και είναι η πρώτη μεγάλη αργία του καλοκαιριού.

Μπορείς να οργανώσεις σύντομες αποδράσεις σε παραλίες, να κλείσεις ένα weekend getaway σε κάποιο νησί ή να δοκιμάσεις θαλάσσια σπορ όπως paddleboarding, surfing ή snorkeling. Είναι επίσης ιδανική για sunset picnic, BBQ με φίλους ή για να αφιερώσεις χρόνο σε προσωπικά projects και χόμπι που σε γεμίζουν ενέργεια, όπως μαθήματα μαγειρικής, ζωγραφικής ή φωτογραφίας.

Πηγή: www.freepik.com

3.Ακολουθεί η 28η Οκτωβρίου, που πέφτει Τρίτη

Είναι η ιδανική ευκαιρία για ένα συνδυαστικό long weekend με mini ταξίδια σε κοντινές πόλεις, επισκέψεις σε ιστορικά μνημεία, μουσεία ή εκθέσεις. Μπορείς επίσης να οργανώσεις δραστηριότητες μέσα στην πόλη, όπως escape rooms, κινηματογράφο ή συναυλίες, ή να κάνεις σύντομες day trips στη φύση, σε βουνά ή λίμνες.

΄Πηγή: www.freepik.com

4.Στο τέλους του έτους, έχουμε τα Χριστούγεννα που πέφτουν Παρασκευή

Η ιδανική αφορμή για χειμερινές αποδράσεις!

Πηγή: www.pexels.com

5. Την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, Σάββατο.

Συνδυαστικά με τα Χριστούγεννα, μπορείς να κλείσεις chalet σε βουνά για χιονοδρομίες ή snowboard, να επισκεφτείς χριστουγεννιάτικες αγορές, να κάνεις ice skating, ή να απολαύσεις χειμερινές βόλτες με φίλους σε στολισμένα κέντρα πόλεων. Είναι επίσης τέλεια για cozy indoor δραστηριότητες: μαγειρική, baking, ταινίες με φίλους και οικογένεια ή παιχνίδια που δημιουργούν αξέχαστες στιγμές.

Πηγή: www.pexels.com

Με λίγο προγραμματισμό και διάθεση για fun, οι αργίες μετά το Πάσχα μπορούν να γίνουν η αφορμή για να ξεκουραστείς, να γεμίσεις εμπειρίες και να ζήσεις στιγμές που θα θυμάσαι για καιρό. Άσε πίσω τη ρουτίνα, πάρε φίλους μαζί, οργανώστε δραστηριότητες που σας γεμίζουν και κάνε κάθε μέρα να μετράει!

Hanami: Γιατί οι Ιάπωνες στέκονται κάτω από τις ανθισμένες κερασίες και τι προσφέρει στο σώμα

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Daniel Craig στην Αθήνα

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Μαζί στην Τήνο για το Πάσχα και οι αναρτήσεις που συζητήθηκαν

«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking
Life

«Μην τους πεις κάτι αν δεν το εννοείς»-Τα 4 ζώδια που κάνουν overthinking

14.04.2026
Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας
Fashion

Ο Pedro Pascal γίνεται το νέο πρόσωπο του οίκου Chanel και αλλάζει τους κανόνες της ανδρικής μόδας

14.04.2026
Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends
Beauty

Με άνοδο 38% στις online αναζητήσεις, τα lip stains κυριαρχούν στα beauty trends

14.04.2026
Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear
Fashion

Η Zendaya και ο Law Roach παρουσιάζουν τη νέα, πιο σύγχρονη εκδοχή του sportswear

14.04.2026
Pamela Anderson x Olive Ateliers: Η συλλογή που μετατρέπει το καλοκαίρι σου σε French chic εμπειρία
Life

Pamela Anderson x Olive Ateliers: Η συλλογή που μετατρέπει το καλοκαίρι σου σε French chic εμπειρία

14.04.2026
Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν
Food

Μην πετάξεις τα πασχαλινά κουλουράκια: 10 εύκολες ιδέες που θα σε σώσουν

14.04.2026
Τσουρέκι που περίσσεψε; Δες 5 ιδέες για γλυκά που θα λατρέψεις
Food

Τσουρέκι που περίσσεψε; Δες 5 ιδέες για γλυκά που θα λατρέψεις

14.04.2026
Φέρε την άνοιξη στο σπίτι σου: Minimal αλλαγές που φέρνουν μεγάλη ανανέωση
Life

Φέρε την άνοιξη στο σπίτι σου: Minimal αλλαγές που φέρνουν μεγάλη ανανέωση

14.04.2026
Detox μετά το Πάσχα: Τι να φας για να νιώσεις ξανά ελαφρύς και γεμάτος ενέργεια
Life

Detox μετά το Πάσχα: Τι να φας για να νιώσεις ξανά ελαφρύς και γεμάτος ενέργεια

14.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη