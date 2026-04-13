Η Meryl Streep σχολιάζει την αμφιλεγόμενη εμφάνιση της Melania Trump

Η Meryl Streep δεν διστάζει να πει την άποψή της, ακόμα και όταν αφορά πολιτικά ευαίσθητα θέματα ή διασημότητες όπως η Melania Trump. Σε πρόσφατη συνέντευξή της και στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue μαζί με την Anna Wintour, η ηθοποιός μίλησε για την αμφιλεγόμενη ενδυματολογική επιλογή της πρώην Πρώτης Κυρίας και για το πώς οι γυναίκες πρέπει συχνά να «μικραίνουν» τον εαυτό τους στην τηλεόραση, για να γίνουν αποδεκτές. Η συνέντευξη έγινε με τη συντονιστική παρουσία της Greta Gerwig, και ήταν αφορμή για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τη μόδα, την εξουσία και τις γυναίκες στην εποχή μας.

Η αμφιλεγόμενη επιλογή της Melania Trump, ένα παλτό που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U;» κατά την επίσκεψή της σε παιδιά μεταναστών, αποτέλεσε την αφορμή για το σχόλιο της Streep: «Νομίζω ότι το πιο ισχυρό μήνυμα που έστειλε η τότε πρώτη κυρία μας ήταν με το παλτό… Όλο το ντύσιμο αφορά την έκφραση του εαυτού, αλλά είμαστε επίσης υποκείμενοι σε μεγαλύτερες ιστορικές και πολιτικές απαιτήσεις». Με λίγα λόγια, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι η επιλογή της ενδυμασίας συνδέεται πάντα με την πολιτική και κοινωνική διάσταση της δημόσιας εικόνας, κάτι που συχνά αγνοείται από το κοινό.

Η Anna Wintour απέκτησε το πρώτο της Vogue cover και το μοιράζεται με τη Meryl Streep στο πιο δυνατό reunion της χρονιάς

Πέρα από τη συγκεκριμένη περίπτωση, η Meryl Streep μίλησε για τις γυναίκες γενικότερα και τη δυσκολία τους να κατακτήσουν την εξουσία χωρίς να φαίνονται «απειλητικές». Σύμφωνα με την ίδια: «Οι γυναίκες στην εξουσία πρέπει να έχουν γυμνά χέρια στην τηλεόραση, ενώ οι άνδρες καλύπτονται. Υπάρχει μια συγγνώμη ενσωματωμένη στις γυναίκες. Πρέπει να δείξουν τη μικρότητά τους». Με αυτή τη δήλωση, η Streep αναδεικνύει την κοινωνική πίεση που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες για να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προσωπικότητα και την αποδεκτή δημόσια εικόνα.

Η νέα ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» φέρνει ξανά την Miranda Priestly μπροστά στις προκλήσεις των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης, όπου το έντυπο περιοδικό προσπαθεί να συμβαδίσει με τις αλλαγές της εποχής. Η Streep επιστρέφει στον ρόλο που την έκανε γνωστή, και αυτή τη φορά η ιστορία συνδέεται με τη δυναμική των γυναικών στην εξουσία, με την επιστροφή της Andy Sachs της Anne Hathaway ως νέα αρχισυντάκτρια χαρακτηριστικών. Μέσα από την ταινία και τις δηλώσεις της, η Meryl Streep δείχνει πώς η μόδα, η εξουσία και η προσωπική αίσθηση δύναμης συνδέονται με τον πιο διακριτικό αλλά δυναμικό τρόπο.

Η ουσία των δηλώσεών της δεν είναι απλώς η κριτική στην ενδυμασία ή στη δημόσια εικόνα της Melania Trump, αλλά η ανάδειξη της πίεσης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο της εξουσίας και της τηλεοπτικής παρουσίας. Με χιούμορ, σοφία και εμπειρία, η Streep φέρνει στο φως πώς ακόμα και οι πιο ισχυρές γυναίκες πρέπει να παλεύουν με τους κοινωνικούς κανόνες, ενώ ταυτόχρονα δείχνουν ότι μπορούν να παραμένουν αμετάβλητες στον χαρακτήρα και τη δύναμή τους.

