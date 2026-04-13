Screen News 13.04.2026

«You, Me & Tuscany»: Η ρομαντική κομεντί που θα σε κάνει να ερωτευτείς ξανά

Με την Halle Bailey και τον Regé-Jean Page πρωταγωνιστές, η ταινία υπόσχεται μια προβλέψιμη αλλά μαγευτική απόδραση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ταινία «You, Me & Tuscany», με πρωταγωνιστές τη λαμπερή Halle Bailey και τον γοητευτικό Regé-Jean Page, έρχεται να προσφέρει μια ανάλαφρη και ευχάριστη κινηματογραφική εμπειρία. Η κριτική, που δημοσιεύτηκε στις 8 Απριλίου 2026, αναφέρει ότι η ταινία, αν και «by-the-numbers» στην πλοκή της, υπόσχεται να κερδίσει το κοινό με την ομορφιά της Τοσκάνης και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών της. Η επίσημη κυκλοφορία της είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Σε σκηνοθεσία της Kat Coiro και παραγωγή του Will Packer, το «You, Me & Tuscany» περιγράφεται ως μια ταινία που στοχεύει στη μέγιστη ικανοποίηση του κοινού, προσφέροντας μια όμορφη, αποδραστική φαντασία, ιδιαίτερα ελκυστική σε δύσκολες εποχές.

Η υπόθεση και το σκηνικό

Η αρχική ιδέα της ταινίας παρουσιάζεται με αργό ρυθμό στις πρώτες σκηνές που διαδραματίζονται στη Νέα Υόρκη. Η Halle Bailey υποδύεται την Άννα, μια Αμερικανίδα που βρίσκεται σε αδιέξοδο μετά την απώλεια της τελευταίας της δουλειάς. Σε ένα μπαρ ξενοδοχείου, συναντά τον όμορφο Ιταλό Ματέο (τον υποδύεται ο Lorenzo De Moor). Μέσω μιας περίεργης παρεξήγησης, η Άννα καταλήγει στο φανταστικό ιταλικό χωριό του Ματέο, το San Conessa. Μη βρίσκοντας δωμάτιο σε ξενοδοχείο, μπαίνει στην πανέμορφη, ακατοίκητη βίλα του.

Η οικογένεια του Ματέο, λανθασμένα, υποθέτει ότι η Άννα είναι η αρραβωνιαστικιά του, και εκείνη υποκρίνεται, κάτι που μετανιώνει μόλις ερωτεύεται τον ξάδερφο του Ματέο, Μάικλ (τον υποδύεται ο Regé-Jean Page), ο οποίος διαχειρίζεται τον οικογενειακό αμπελώνα. Η εξέλιξη της σχέσης τους είναι προβλέψιμη, αλλά η ταινία δεν χάνει κανένα από τα κλασικά τροπάρια των ρομαντικών κομεντί.

Οι πρωταγωνιστές και η σκηνοθεσία

Η Halle Bailey λάμπει στον ρόλο της Άννας, της ηρωίδας αυτού του παραμυθένιου ειδυλλίου. Ο Regé-Jean Page δεν έχει να κάνει πολλά εκτός από το να χαμογελάει και να επιδεικνύει τους κοιλιακούς του, αλλά το κάνει πολύ καλά. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε επιστρέψει στο Netflix με έναν ανατρεπτικό ρόλο και για τον οποίο είχαν αναζωπυρωθεί οι ελπίδες για επιστροφή στο «Bridgerton», προσθέτει τη δική του γοητεία στην ταινία. Η Halle Bailey, που μας είχε κάνει να αναρωτηθούμε τι είναι τελικά η αγάπη, αποδεικνύει ξανά το ταλέντο της.

Από τη στιγμή που η Άννα φτάνει στην Τοσκάνη, η πλούσια κινηματογράφηση του Danny Ruhlmann γίνεται εξίσου σημαντικός λόγος για να παρακολουθήσει κανείς την ταινία όσο και οι ηθοποιοί. Η κάμερα πετάει πάνω από τους λόφους της Τοσκάνης, περιπλανιέται με αγάπη στο κομψό σπίτι του Ματέο και αιχμαλωτίζει κάθε αστραφτερή ακτίνα ήλιου. Η ταινία, με διάρκεια 1 ώρα και 44 λεπτά, είναι χαρακτηρισμένη ως PG-13 και υπόσχεται μια ευπρόσδεκτη απόδραση από την καθημερινότητα.

Ο «αιφνιδιασμός» της Cameron Diaz από την «απόκοσμη» εμφάνιση του Jonah Hill
