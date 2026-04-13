Celeb World 13.04.2026

George Clooney: Έντονη κριτική στον Λευκό Οίκο για τις «παιδαριώδεις προσβολές» εν μέσω απειλών πολέμου στο Ιράν

Ο George Clooney επικρίνει τον Λευκό Οίκο για «παιδαριώδεις προσβολές» εν μέσω απειλών πολέμου στο Ιράν, καλώντας σε σοβαρή δημόσια συζήτηση
Ειρήνη Στόφυλα

Οι πολιτικές εξελίξεις γύρω από το Ιράν έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε όλο τον κόσμο, και ο George Clooney δεν έμεινε σιωπηλός. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εξέφρασε δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο με τον οποίο ο Λευκός Οίκος χειρίζεται τις απειλές πολέμου, χαρακτηρίζοντας τις «παιδαριώδεις προσβολές» ενάντια σε αυτόν και σε άλλους ως ακατάλληλες και επικίνδυνες. Η κριτική του ήρθε σε μια στιγμή που η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται και οι δηλώσεις του Προέδρου Trump για πιθανή καταστροφή πολιτισμών έχουν προκαλέσει διεθνείς ανησυχίες.

George Clooney
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μήνυμα του Clooney ήταν σαφές: η πολιτική δεν πρέπει να γίνεται προσωπική, και η σοβαρότητα στην επικοινωνία είναι απαραίτητη, ειδικά όταν στο τραπέζι υπάρχουν απειλές για ανθρώπινες ζωές και παγκόσμια ασφάλεια. Μέσα από το Ίδρυμα Clooney για τη Δικαιοσύνη και την εκδήλωση στη Cuneo της Ιταλίας, ο ηθοποιός τόνισε ότι η ευπρέπεια και η υπευθυνότητα είναι προϋποθέσεις για κάθε δημόσια συζήτηση.

Ο  Clooney δεν δίστασε να σχολιάσει δημόσια τις δηλώσεις του Trump στο Truth Social, στις οποίες απειλούσε να καταστρέψει ολόκληρο πολιτισμό αν το Ιράν δεν άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ. Ο ηθοποιός τόνισε ότι η πρόθεση εξόντωσης ενός λαού αποτελεί έγκλημα πολέμου και ότι η δημόσια πολιτική συζήτηση πρέπει να ξεπερνά τις παιδαριώδεις επιθέσεις προσωπικού χαρακτήρα.

Η αντίδραση του Διευθυντή Επικοινωνίας Steven Cheung ήταν άμεση και αιχμηρή, κατηγορώντας τον ηθοποιό για «φρικτές ταινίες» και «απαίσια υποκριτική ικανότητα». Ο ηθοποιός όμως απάντησε με αυτοσαρκασμό, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στην παγκόσμια κρίση και όχι σε προσωπικές επιθέσεις, δείχνοντας ψυχραιμία και συγκρότηση.

Μιλώντας στο Rolling Stone, ο Clooney υπενθύμισε ότι η οικογένεια χάνει αγαπημένους, παιδιά αποτεφρώνονται και η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η δημόσια συζήτηση, υπογράμμισε, χρειάζεται σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η φωνή του γίνεται παράδειγμα για το πώς μια διασημότητα μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη με σεβασμό, αντί να εμπλέκεται σε προσωπικές επιθέσεις και κενές αντιπαραθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά το γεγονός ότι ο Trump αργότερα ανακάλεσε τις απειλές του υπό προϋποθέσεις, η δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε από την κριτική του Clooney ανέδειξε τη σημασία της υπευθυνότητας και της ευπρέπειας στην πολιτική. Οι δημοκρατικοί και δεξιοί σχολιαστές συζητούσαν έντονα την απομάκρυνση του Trump από το αξίωμα, δείχνοντας πώς η φωνή μιας διασημότητας μπορεί να αναζωπυρώσει την κοινωνική και πολιτική ευαισθησία σε κρίσιμες στιγμές.

Ο  George Clooney έδειξε ότι η φήμη και η επιρροή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σοβαρά θέματα, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, και όχι για προσωπικά κριτήρια ή προσβολές. Η δημόσια δήλωσή του υπενθυμίζει ότι η πολιτική, ειδικά σε στιγμές κρίσης, απαιτεί υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σεβασμό στην ανθρωπότητα. Και ότι, μερικές φορές, η φωνή ενός ηθοποιού μπορεί να γίνει η φωνή της λογικής για εκατομμύρια ανθρώπους.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

George Clonney ΗΠΑ Λευκός Οίκος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Δες επίσης

Η Meryl Streep σχολιάζει την αμφιλεγόμενη εμφάνιση της Melania Trump
Celeb News

Η Meryl Streep σχολιάζει την αμφιλεγόμενη εμφάνιση της Melania Trump

13.04.2026
Celeb News

Νέα δικαστική διαμάχη για την Taylor Swift – «Απειλή» για το «The Life of a Showgirl»

13.04.2026
Celeb News

Ένα απλό γυρίσμα έγινε viral: Η Olivia Munn και η σκηνή που κανείς δεν περίμενε

12.04.2026
Celeb News

Εκτός «The Devil wears Prada 2» o Adrian Grenier- Το μήνυμα μέσω της διαφήμισης των Starbucks

12.04.2026
Celeb News

Από την Αίγινα στην Πάτμο: Οι αγαπημένοι προορισμοί των celebrities για το Πάσχα

12.04.2026
Celeb News

Ποιοι επώνυμοι έκαναν viral moments με πασχαλινές καμπάνιες και ρόλους που όλοι θυμόμαστε

11.04.2026
Celeb News

Δες τη βίλα της Jennifer Lawrence με τα 6 μπάνια – Πωλείται ξανά

10.04.2026
Celeb News

Paris Jackson: Η διαμάχη για την «κληρονομιά» του πατέρα της

10.04.2026
Celeb News

Δες που πέρασαν κάποιοι Έλληνες σταρ το περσινό Πάσχα – Οι επιλογές τους θα σε εντυπωσιάσουν

10.04.2026
