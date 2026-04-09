15 χρόνια φυλάκιση για την «Ketamine Queen» – Η υπόθεση του Matthew Perry επιστρέφει στο προσκήνιο

Η υπόθεση που συγκλόνισε το Hollywood και προκάλεσε παγκόσμιο σοκ επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η γυναίκα που οι αμερικανικές αρχές αποκαλούσαν «Ketamine Queen» καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για τη διακίνηση της κεταμίνης που συνδέθηκε άμεσα με τον θάνατο του Matthew Perry. Αν ο αγαπημένος ηθοποιός είχε ταυτιστεί στη μνήμη σου με τον αξέχαστο Chandler από τα «Friends», η δικαστική αυτή εξέλιξη έρχεται να κλείσει ένα από τα πιο σκοτεινά και τραγικά κεφάλαια γύρω από την απώλειά του. Η 42χρονη Jasveen Sangha, που είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή της, άκουσε την ποινή της στο Los Angeles, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της στο κύκλωμα διακίνησης που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Jasveen Sangha παραδέχθηκε πέντε σοβαρές κατηγορίες, ανάμεσά τους και τη διακίνηση κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη. Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν τη δράση της ως μέρος μιας οργανωμένης και επικερδούς επιχείρησης, με το σπίτι της στο North Hollywood να λειτουργεί ως κέντρο διακίνησης ναρκωτικών για χρόνια. Από εκεί, όπως προέκυψε, διοχετεύονταν όχι μόνο φιαλίδια κεταμίνης αλλά και άλλες επικίνδυνες ουσίες, συντηρώντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Ο Matthew Perry είχε βρεθεί νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 στο τζακούζι του σπιτιού του, σε μια είδηση που είχε παγώσει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Η ιατροδικαστική έρευνα απέδωσε τον θάνατό του στις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ενός ισχυρού αναισθητικού με παραισθησιογόνες ιδιότητες, που υπό φυσιολογικές συνθήκες χορηγείται μόνο υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Ο ηθοποιός, ο οποίος για χρόνια έδινε μάχη με τις εξαρτήσεις, φέρεται να στράφηκε σε παράνομες πηγές όταν δεν μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δοσολογία μέσω νόμιμης θεραπείας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρέμβαση της οικογένειάς του λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής. Η μητριά του, Debbie Perry, ζήτησε από το δικαστήριο την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία, κάνοντας λόγο για μια «ανεπανόρθωτη» απώλεια που συνεχίζει να στοιχειώνει τους δικούς του ανθρώπους. Η δραματική της έκκληση αποτύπωσε τη συναισθηματική βαρύτητα της υπόθεσης και την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη για μια απώλεια που άφησε βαθύ αποτύπωμα όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στο κοινό που τον αγάπησε.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της Jasveen Sangha, οι αρχές εντόπισαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης, μαζί με χιλιάδες χάπια που περιείχαν methamphetamine, cocaine και ισχυρά ηρεμιστικά. Τα ευρήματα ενίσχυσαν την εικόνα ενός εκτεταμένου δικτύου διακίνησης, το οποίο – σύμφωνα με τους εισαγγελείς – λειτουργούσε ήδη από το 2019. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συμφωνίας ομολογίας, η ίδια παραδέχθηκε και προηγούμενη πώληση κεταμίνης σε άλλον άνδρα, τον Cody McLaury, ο οποίος επίσης πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερβολική δόση. Αυτό το στοιχείο βάρυνε καθοριστικά στην τελική ποινή των 15 ετών, παρότι αρχικά αντιμετώπιζε ακόμη και το ενδεχόμενο 65ετούς κάθειρξης.

Αυτό που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο συγκλονιστική είναι ότι δεν αφορά μόνο έναν διάσημο ηθοποιό, αλλά φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η εξάρτηση, η παράνομη διακίνηση ουσιών και η απληστία μπορούν να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες. Η καταδίκη της «Ketamine Queen» λειτουργεί πλέον ως το πιο ηχηρό κεφάλαιο σε μια υπόθεση που απασχόλησε επί μήνες τα διεθνή μέσα και κράτησε ζωντανή τη συζήτηση γύρω από τις ευθύνες όσων εκμεταλλεύονται ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Για εσένα που παρακολουθείς την πορεία της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή, η σημερινή εξέλιξη μοιάζει με μια καθυστερημένη αλλά καθοριστική πράξη δικαιοσύνης για τον Matthew Perry.

