15 χρόνια φυλάκιση για την «Ketamine Queen» – Η υπόθεση του Matthew Perry επιστρέφει στο προσκήνιο

νοσοκομείο ο Chandler από τα Φιλαράκια
Η υπόθεση της «Ketamine Queen» παίρνει ανατριχιαστική τροπή, καθώς η ποινή των 15 ετών ανοίγει ξανά τον φάκελο με το κύκλωμα ουσιών
Η υπόθεση που συγκλόνισε το Hollywood και προκάλεσε παγκόσμιο σοκ επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς η γυναίκα που οι αμερικανικές αρχές αποκαλούσαν «Ketamine Queen» καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για τη διακίνηση της κεταμίνης που συνδέθηκε άμεσα με τον θάνατο του Matthew Perry. Αν ο αγαπημένος ηθοποιός είχε ταυτιστεί στη μνήμη σου με τον αξέχαστο Chandler από τα «Friends», η δικαστική αυτή εξέλιξη έρχεται να κλείσει ένα από τα πιο σκοτεινά και τραγικά κεφάλαια γύρω από την απώλειά του. Η 42χρονη Jasveen Sangha, που είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή της, άκουσε την ποινή της στο Los Angeles, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει τον κομβικό ρόλο της στο κύκλωμα διακίνησης που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού.

Matthew Perry
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η Jasveen Sangha παραδέχθηκε πέντε σοβαρές κατηγορίες, ανάμεσά τους και τη διακίνηση κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη. Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν τη δράση της ως μέρος μιας οργανωμένης και επικερδούς επιχείρησης, με το σπίτι της στο North Hollywood να λειτουργεί ως κέντρο διακίνησης ναρκωτικών για χρόνια. Από εκεί, όπως προέκυψε, διοχετεύονταν όχι μόνο φιαλίδια κεταμίνης αλλά και άλλες επικίνδυνες ουσίες, συντηρώντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Το «Friends» έγινε καταφύγιο για τη Lisa Kudrow – Η εξομολόγηση μετά την απώλεια του Matthew Perry

Ο Matthew Perry είχε βρεθεί νεκρός τον Οκτώβριο του 2023 στο τζακούζι του σπιτιού του, σε μια είδηση που είχε παγώσει τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο. Η ιατροδικαστική έρευνα απέδωσε τον θάνατό του στις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, ενός ισχυρού αναισθητικού με παραισθησιογόνες ιδιότητες, που υπό φυσιολογικές συνθήκες χορηγείται μόνο υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση. Ο ηθοποιός, ο οποίος για χρόνια έδινε μάχη με τις εξαρτήσεις, φέρεται να στράφηκε σε παράνομες πηγές όταν δεν μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δοσολογία μέσω νόμιμης θεραπείας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρέμβαση της οικογένειάς του λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής. Η μητριά του, Debbie Perry, ζήτησε από το δικαστήριο την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία, κάνοντας λόγο για μια «ανεπανόρθωτη» απώλεια που συνεχίζει να στοιχειώνει τους δικούς του ανθρώπους. Η δραματική της έκκληση αποτύπωσε τη συναισθηματική βαρύτητα της υπόθεσης και την ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη για μια απώλεια που άφησε βαθύ αποτύπωμα όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στο κοινό που τον αγάπησε.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της Jasveen Sangha, οι αρχές εντόπισαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης, μαζί με χιλιάδες χάπια που περιείχαν methamphetamine, cocaine και ισχυρά ηρεμιστικά. Τα ευρήματα ενίσχυσαν την εικόνα ενός εκτεταμένου δικτύου διακίνησης, το οποίο – σύμφωνα με τους εισαγγελείς – λειτουργούσε ήδη από το 2019. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συμφωνίας ομολογίας, η ίδια παραδέχθηκε και προηγούμενη πώληση κεταμίνης σε άλλον άνδρα, τον Cody McLaury, ο οποίος επίσης πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερβολική δόση. Αυτό το στοιχείο βάρυνε καθοριστικά στην τελική ποινή των 15 ετών, παρότι αρχικά αντιμετώπιζε ακόμη και το ενδεχόμενο 65ετούς κάθειρξης.

Αυτό που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο συγκλονιστική είναι ότι δεν αφορά μόνο έναν διάσημο ηθοποιό, αλλά φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο η εξάρτηση, η παράνομη διακίνηση ουσιών και η απληστία μπορούν να οδηγήσουν σε τραγικές συνέπειες. Η καταδίκη της «Ketamine Queen» λειτουργεί πλέον ως το πιο ηχηρό κεφάλαιο σε μια υπόθεση που απασχόλησε επί μήνες τα διεθνή μέσα και κράτησε ζωντανή τη συζήτηση γύρω από τις ευθύνες όσων εκμεταλλεύονται ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση. Για εσένα που παρακολουθείς την πορεία της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή, η σημερινή εξέλιξη μοιάζει με μια καθυστερημένη αλλά καθοριστική πράξη δικαιοσύνης για τον Matthew Perry.

Ο γιατρός του Matthew Perry καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκισης

Άννα Βίσση: Η όλο νόημα ανάρτηση μετά τα unfollow

Πέθανε σε ηλικία 35 ετών ο Michael Patrick του Game of Thrones
Ελένη Μενεγάκη – Ματέο Παντζόπουλος: Η εμφάνιση που έβαλε τέλος στις φήμες χωρισμού
Χρήστος Σπανός: Ο ρόλος του «Ερμή» τον κατατρέχει ακόμη
Δέσποινα Βανδή: Το απρόσμενο αντικείμενο που ήθελε να της πετάξει θαυμαστής – Η χιουμοριστική απάντησή της
Από τη δόξα στη διαμάχη: Η σκληρή αντιπαράθεση Brad Pitt και Angelina Jolie για τη γαλλική υπερπολυτελή έπαυλη
Μαρία Κίτσου: Μιλά ανοιχτά για την κακοποίηση από τον πατέρα της – «Δυστυχώς τότε δεν υπήρχε το “Χαμόγελο του παιδιού”»
Αθηνά Οικονομάκου: Αυτή είναι η σχεδιάστρια που εμπιστεύτηκε για το νυφικό της
H Sabrina Carpenter εμφανίζεται με μαύρα μαλλιά και είναι ίδια η Billie Eilish
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Άρχισε το… μαρτύριο της σταγόνας για την κυβέρνηση

Η οργή των πολιτών που στενάζουν από την ακρίβεια και οι διεθνείς οίκοι που μιλούν για οικονομία που καλπάζει

Κόκκινα Αυγά: Το έθιμο της Μεγάλης Πέμπτης, ο συμβολισμός και τα μυστικά για το τέλειο βάψιμο

