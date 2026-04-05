Celeb News 05.04.2026

Το «Friends» έγινε καταφύγιο για τη Lisa Kudrow – Η εξομολόγηση μετά την απώλεια του Matthew Perry

Ανακάλυψε την απροσδόκητη εξομολόγηση της Lisa Kudrow για τη σειρά Friends και τη σημασία του Comeback της.
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν σειρές που δεν μένουν απλώς στην τηλεοπτική ιστορία, αλλά γίνονται κομμάτι της προσωπικής σου μνήμης, συνδέονται με ανθρώπους, εποχές και συναισθήματα που δύσκολα ξεθωριάζουν. Το «Friends» είναι ακριβώς μία από αυτές τις περιπτώσεις και η πρόσφατη εξομολόγηση της Lisa Kudrow το υπενθύμισε με τον πιο συγκινητικό τρόπο. Αν έχεις αγαπήσει έστω και ένα επεισόδιο της σειράς, θα νιώσεις αμέσως το βάρος αλλά και τη ζεστασιά πίσω από την απόφασή της να επιστρέψει σε αυτήν μετά τον θάνατο του Matthew Perry. Η ηθοποιός, που ταυτίστηκε όσο λίγες με την αξέχαστη Phoebe Buffay, αποκάλυψε πως το να ξαναδεί τη σειρά λειτούργησε σαν παρηγοριά, σαν μια συναισθηματική γέφυρα που την έφερε ξανά κοντά στον άνθρωπο που χάρισε ζωή στον Chandler Bing.

Η Lisa Kudrow κάνει Comeback για τελευταία φορά

Μιλώντας στο Capital FM, η Lisa Kudrow εξήγησε ότι μετά τον θάνατο του Matthew Perry, τα τηλεοπτικά marathons των «Friends» έγιναν για εκείνη μια απρόσμενα θεραπευτική εμπειρία. Όπως είπε, ήταν πραγματικά παρηγορητικό να βλέπει τη σειρά, γιατί μέσα από κάθε σκηνή μπορούσε να γελά ξανά μαζί του και να θυμάται πόσο ξεχωριστό ήταν το χιούμορ του. Για εσένα που έχεις συνδέσει τον Chandler με μερικές από τις πιο εμβληματικές ατάκες στην ιστορία της τηλεόρασης, αυτή η εξομολόγηση δίνει ακόμη μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος στη σειρά.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ίδια δεν έκρυψε ότι αυτό το rewatch είχε και μια δεύτερη, σχεδόν αποκαλυπτική διάσταση. Παραδέχτηκε ότι όταν η σειρά προβαλλόταν αρχικά τη δεκαετία του ’90, δεν είχε δει όλα τα επεισόδια. Η καθημερινότητα των γυρισμάτων, αλλά και η προσωπική της ζωή, με τον γιο της να είναι τότε μικρός, δεν της άφηναν χώρο να παρακολουθεί συστηματικά το αποτέλεσμα στην τηλεόραση. Έτσι, η επιστροφή της στα «Friends» λειτούργησε και σαν μια νέα γνωριμία με στιγμές που είχε ζήσει στα γυρίσματα αλλά δεν είχε βιώσει ποτέ ως τηλεθεάτρια.

Ο Matthew Perry, που έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία 54 ετών, παραμένει για εκατομμύρια fans ο απόλυτος Chandler Bing – ο άνθρωπος που έδωσε μια μοναδική κωμική μουσικότητα στον ρόλο. Η Lisa Kudrow στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το στοιχείο, τονίζοντας ότι κανείς δεν είχε ποτέ πριν τον δικό του ρυθμό, το timing και εκείνη τη χαρακτηριστική κωμική παύση που έκανε κάθε ατάκα του ακαταμάχητη. Αν ξαναδείς σήμερα τα επεισόδια, είναι αδύνατο να μην προσέξεις αυτή τη σπάνια λεπτομέρεια που έκανε τον Perry μοναδικό.

Το πιο συγκινητικό ίσως κομμάτι της εξομολόγησής της είναι ότι για χρόνια δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη σειρά, επειδή ένιωθε αμηχανία βλέποντας τον εαυτό της στην οθόνη. Όμως όταν το rewatch απέκτησε ως κέντρο τον Matthew Perry και τη μνήμη του, όλα άλλαξαν. Όπως είπε και σε παλαιότερη συνέντευξή της, όταν το κάνει «για τον Matthew», τότε η εμπειρία γίνεται ένας τρόπος να γιορτάσει το πόσο αστείος ήταν και να κρατήσει αυτή την ανάμνηση ζωντανή.

Η επιλογή της Lisa Kudrow να επιστρέψει στα επεισόδια μετά την απώλεια του Matthew Perry αποδεικνύει κάτι βαθιά ανθρώπινο – ότι μερικές φορές οι ιστορίες που σε έκαναν να γελάς είναι οι ίδιες που σε βοηθούν να διαχειριστείς τη θλίψη σου. Και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που το «Friends» εξακολουθεί να συγκινεί τόσο βαθιά, ακόμη και δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή του.

