3 «αθώες» επιλογές στο lunch σου που μπλοκάρουν το αδυνάτισμα

Η ποιότητα και η ποσότητα του lunch σου επηρεάζουν περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι την κοιλιά, την ενέργεια και τις βραδινές σου επιθυμίες για φαγητό

Αν έχεις δώσει όλη σου την προσοχή στο πρωινό και στο βραδινό, αφήνοντας το μεσημεριανό σε δεύτερη μοίρα, ίσως εκεί ακριβώς κρύβεται ο λόγος που δυσκολεύεσαι να δεις τη διαφορά που θέλεις στο σώμα σου. Το lunch είναι συχνά το πιο παραμελημένο γεύμα της ημέρας, όμως μπορεί να καθορίσει τόσο την ενέργειά σου όσο και την πορεία σου στην απώλεια βάρους.

Μπορεί να θεωρείς ότι μια έτοιμη σαλάτα, ένα «ελαφρύ» wrap ή ακόμα και το να φας ελάχιστα μέχρι το βράδυ είναι έξυπνες κινήσεις για να μείνεις σε θερμιδικό έλλειμμα. Στην πραγματικότητα, όμως, αυτές οι επιλογές συχνά λειτουργούν αντίστροφα. Το αποτέλεσμα είναι να πεινάς έντονα λίγες ώρες μετά, να μην μπορείς να ελέγξεις τις απογευματινές λιγούρες και να φτάνεις στο βραδινό εξαντλημένη, έτοιμη να φας περισσότερο από όσο είχες υπολογίσει.

Αν νιώθεις ότι προσπαθείς αλλά η κοιλιά σου δεν «ξεφουσκώνει», αξίζει να κοιτάξεις πιο προσεκτικά τι βάζεις στο πιάτο σου το μεσημέρι. Υπάρχουν τρία πολύ συνηθισμένα λάθη που μπορεί να σε κρατούν πίσω χωρίς να το συνειδητοποιείς.

1. Δεν βάζεις αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο σου

Ένα από τα πιο βασικά λάθη στο μεσημεριανό σου είναι ότι στηρίζεσαι κυρίως σε υδατάνθρακες. Ένα bowl με κινόα και φασόλια, μια τορτίγια με χούμους και λαχανικά ή μια σαλάτα χωρίς μια ουσιαστική πηγή πρωτεΐνης μπορεί να μοιάζουν «σωστές» επιλογές, όμως συχνά δεν σε κρατούν.

Όταν λείπει η πρωτεΐνη, το σώμα σου καίει γρήγορα το γεύμα, το σάκχαρο ανεβοκατεβαίνει απότομα και μέσα σε μία με δύο ώρες αρχίζεις ξανά να ψάχνεις κάτι να τσιμπήσεις. Εκεί ξεκινούν οι λιγούρες που συνήθως οδηγούν σε παραπάνω θερμίδες μέσα στη μέρα.

Για να μείνεις χορτάτη περισσότερες ώρες, φρόντισε το μεσημεριανό σου να έχει μια καθαρή πηγή πρωτεΐνης όπως κοτόπουλο, αυγά, τόνο, γιαούρτι, τυρί cottage ή σολομό. Έτσι θα σταθεροποιήσεις την πείνα σου και θα αποφύγεις τα ενεργειακά σκαμπανεβάσματα.

2. Οι «αθώες» σος και τα toppings που γεμίζουν ζάχαρη το πιάτο σου

Εδώ βρίσκεται μία από τις πιο ύπουλες παγίδες. Μπορεί να έχεις φτιάξει μια εξαιρετική σαλάτα με λαχανικά και άπαχη πρωτεΐνη, όμως ένα dressing του εμπορίου ή κάποια toppings μπορούν να αλλάξουν εντελώς το διατροφικό αποτέλεσμα.

Πολλές έτοιμες σάλτσες, ακόμα και εκείνες που γράφουν «light», περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, επεξεργασμένων ελαίων και περιττών θερμίδων. Το ίδιο ισχύει για αποξηραμένα cranberries, καραμελωμένους ξηρούς καρπούς, κρουτόν, γλασαρισμένες πρωτεΐνες ή balsamic glaze.

Αυτές οι μικρές προσθήκες είναι αρκετές για να μετατρέψουν ένα ισορροπημένο lunch σε γεύμα που ενισχύει τις λιγούρες και δυσκολεύει το αδυνάτισμα.

Η πιο έξυπνη κίνηση είναι να επιλέγεις σπιτικό dressing με ελαιόλαδο, λεμόνι, μουστάρδα και λίγο ξίδι. Έτσι ελέγχεις πλήρως τι τρως και αποφεύγεις τα «κρυμμένα» σάκχαρα.

3. Τρως πολύ λίγο μέχρι το βράδυ

Αν πιστεύεις ότι όσο λιγότερο φας το μεσημέρι τόσο πιο εύκολα θα χάσεις βάρος, ήρθε η στιγμή να το ξανασκεφτείς. Η υπερβολικά μικρή ποσότητα φαγητού το μεσημέρι είναι από τα πιο συχνά λάθη που τελικά οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα.

Όταν μένεις πολλές ώρες με ελάχιστο φαγητό, η πείνα συσσωρεύεται. Μέχρι να έρθει το βράδυ, αισθάνεσαι άδεια από ενέργεια και είναι πολύ πιο πιθανό να φας γρήγορα, περισσότερο και χωρίς πραγματικό έλεγχο της ποσότητας.

Το σώμα σου χρειάζεται ένα γεύμα που να σε στηρίζει μέσα στη μέρα και όχι απλώς να «κόβει» προσωρινά την πείνα. Ένα σωστό μεσημεριανό με πρωτεΐνη, καλά λιπαρά και φυτικές ίνες μπορεί να σε κρατήσει χορτάτη για ώρες και να σε βοηθήσει να αποφύγεις το βραδινό overeating.

Το μεσημεριανό που δουλεύει υπέρ του στόχου σου

Αν θέλεις πραγματικά να βοηθήσεις το σώμα σου να χάσει βάρος και να μειώσει το φούσκωμα στην κοιλιά, το μεσημεριανό δεν πρέπει να είναι ούτε πρόχειρο ούτε τιμωρητικά μικρό. Χρειάζεται ισορροπία, σωστή ποσότητα και τροφές που σου προσφέρουν κορεσμό.

Όταν δίνεις έμφαση στην πρωτεΐνη, αποφεύγεις τις κρυφές ζάχαρες και σταματάς να υποσιτίζεις τον εαυτό σου μέχρι το βράδυ, θα δεις ότι οι λιγούρες μειώνονται, η ενέργειά σου βελτιώνεται και η προσπάθειά σου για απώλεια βάρους γίνεται πολύ πιο εύκολη.

