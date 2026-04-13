Fashion 13.04.2026

Τα adidas Samba OG κατακτούν την Ιταλία χάρη στον Harry Styles

Ένα πρόσφατο κύμα αναζητήσεων για τα εμβληματικά sneakers αποδεικνύει την τεράστια επιρροή του διάσημου καλλιτέχνη στη μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα adidas Samba OG αναδεικνύονται στα πιο περιζήτητα sneakers στην Ιταλία, με την εκρηκτική τους άνοδο να αποδίδεται, εν μέρει, στην επιρροή του Harry Styles. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη των ειδικών σε sneakers του sport-fashion retailer JD Sports, καταγράφηκε μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του +200% στις αναζητήσεις των «adidas Samba OG» στην Google στην Ιταλία, μέσα σε μόλις 24 ώρες.

Αυτή η αξιοσημείωτη άνοδος συνέπεσε με πολλαπλές εμφανίσεις του Harry Styles φορώντας το συγκεκριμένο μοντέλο παπουτσιών, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη που έχει ο καλλιτέχνης να καθορίζει τις τάσεις της μόδας.

Η επιρροή του Harry Styles

Ο Harry Styles εντοπίστηκε να φορά ένα ζευγάρι μαύρα adidas Samba OG το σαββατοκύριακο 7 με 8 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια ενός μονόλογου στο «Saturday Night Live». Την επόμενη ημέρα, τα φόρεσε ξανά στη Νέα Υόρκη, ενώ επανέλαβε την επιλογή του στις 23 Μαρτίου. Τα sneakers αυτά αποτελούν, εδώ και καιρό, ένα σταθερό στοιχείο του προσωπικού του στυλ. Ποιος άλλωστε δεν θυμάται το ιδιαίτερο ασημένιο μοντέλο που είχε φορέσει στην εμφάνισή του στα βραβεία Grammy του 2023; Ο Harry Styles είναι γνωστός για τις τολμηρές του ενδυματολογικές επιλογές, συχνά επιλέγοντας κομμάτια που ξεπερνούν τα καθιερωμένα όρια, όπως έχει φανεί και σε άλλες περιστάσεις.

Τα πιο δημοφιλή μοντέλα στην Ιταλία

Η έρευνα της JD Sports αποκάλυψε επίσης τα τρία πιο δημοφιλή μοντέλα adidas Samba. Τα ασημένια κατέγραψαν αύξηση +402% στις αναζητήσεις (το Pinterest είχε προβλέψει ότι τα μεταλλικά φινιρίσματα θα ήταν μεγάλη τάση το 2026), τα μαύρα +391% και τα καφέ +107%. Αυτό αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να τα αποκτήσετε, ίσως και σε περισσότερα χρώματα.

Η ιστορία των adidas Samba

Τα adidas Samba γεννήθηκαν πριν από περισσότερα από 70 χρόνια, το 1949, με σόλες από καουτσούκ, σχεδιασμένες αρχικά για ποδόσφαιρο σε παγωμένες επιφάνειες. Το μοντέλο έχει αλλάξει ελάχιστα από τότε. Το αρχικό δερμάτινο επάνω μέρος εμπλουτίστηκε αργότερα με σουέτ μύτες, ενώ οι τρεις λευκές ρίγες παρέμειναν το αναγνωρίσιμο σύμβολο του brand.

Το όνομά τους αποδόθηκε στην επίσημη κυκλοφορία τους το 1950, η οποία συνέπεσε με το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Βραζιλία. Οι adidas Samba, όπως και άλλα εμβληματικά μοντέλα της adidas Originals, έγιναν αργότερα αγαπημένα του Bob Marley και του Freddy Mercury, στη συνέχεια των skaters τη δεκαετία του ’90 για τον μινιμαλισμό τους με grunge επιρροές, και τώρα του Harry Styles. Στο street style, είναι επίσης ιδιαίτερα δημοφιλή στους λάτρεις της μόδας που ταξιδεύουν ανά τον κόσμο.

Είναι σημαντικό να σημειωθούν οι διαφορές, αν και ελάχιστες, μεταξύ δύο γνωστών μοντέλων. Τα OG (Originals) είναι η πιο πιστή επανέκδοση του ιστορικού σχεδιασμού, θεωρούμενα πιο ελαφριά για χρήση στην καθημερινότητα. Η σιλουέτα τους είναι λεπτή, η μύτη σε σχήμα «Τ», η γλώσσα πιο κοντή, συχνά από δέρμα, και η σόλα σε μια ελαφρώς σκούρα χρωματική απόχρωση. Επίσης, η χρήση υλικών είναι σαφώς ανώτερης ποιότητας.

