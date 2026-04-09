Το ροζ είναι το νέο «πασπαρτού» της μόδας για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Το ροζ, από το ζαχαρωτό μέχρι την Barbie, μεταμορφώνεται στην πιο ευέλικτη και φρέσκια απόχρωση της επόμενης σεζόν

Το ροζ, ένα χρώμα που παραδοσιακά συνδέεται με το ζαχαρωτό, τις τσιχλόφουσκες και φυσικά την εμβληματική Barbie, ετοιμάζεται να κατακτήσει τον κόσμο της μόδας την Άνοιξη και το Καλοκαίρι του 2026. Αν και κάποτε θεωρούνταν μια απόχρωση που δεν άρεσε σε όλους, οι σχεδιαστές του έχουν δώσει έναν αέρα ανανέωσης, καθιστώντας το απρόσμενα φρέσκο και προσιτό τόσο στους λάτρεις του μινιμαλισμού όσο και στους οπαδούς των έντονων εμφανίσεων. Ξέχασε το μαύρο, το ροζ θα αναδειχθεί στο νέο «πασπαρτού» της γκαρνταρόμπας.

Για την περίοδο Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, το ροζ θα συνδυαστεί με μια πληθώρα χρωμάτων, ακόμα και με τα πιο αναπάντεχα. Από το ζεστό καφέ και τις αποχρώσεις του πράσινου, μέχρι τα ουδέτερα μπεζ και γκρι, αλλά και τα έντονα κόκκινα και μπορντό, το ροζ θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ειδικά στις πιο ντελικάτες εκδοχές του.

Οι τάσεις από τις πασαρέλες για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026:

Ροζ και καφέ

Είδαμε εντυπωσιακούς συνδυασμούς στις πασαρέλες των Prada και Valentino, με το ροζ να δένει αρμονικά με τις ζεστές καφέ αποχρώσεις.

Ροζ και πράσινο

Οίκοι όπως οι Dior και Bottega Veneta πρότειναν τολμηρές εμφανίσεις όπου το ροζ συναντά το πράσινο.

Ροζ και μπεζ

Μια πιο διακριτική αλλά εξίσου κομψή πρόταση από τους Chloé και Victoria Beckham.

Ροζ και κόκκινο

Οι Balenciaga και Fendi τόλμησαν τον συνδυασμό του ροζ με το έντονο κόκκινο, δημιουργώντας δυναμικά σύνολα.

Street Style: Πώς να φορέσεις το ροζ το 2026

Η σκηνή του street style έχει ήδη αγκαλιάσει τη ρομαντική ενέργεια του ροζ με ιδιαίτερη πειραματική διάθεση, προτείνοντας μοντέρνες αναγνώσεις του χρώματος. Το ανοιχτό ροζ μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με αντιθετικούς τόνους, όπως το ιβουάρ, το μαύρο και το σοκολατί καφέ.

Μια χαρακτηριστική ιδέα από τους δρόμους των μεγάλων πρωτευουσών της μόδας είναι η εξής: μια φούστα από ροζ βινύλ σε απόχρωση bubblegum από τη Miu Miu λειτουργεί ως μια παιχνιδιάρικη βάση για μια εμφάνιση. Για ένα εντυπωσιακό κοντράστ, συνδυάστε την με ένα μπεζ σουέτ σακάκι και ένα εμπριμέ πόλο μπλουζάκι. Μια ζώνη διακοσμημένη με χρυσά μεταλλικά στοιχεία είναι η απαραίτητη λεπτομέρεια που σπάει το παιχνίδι των χρωματικών συνδυασμών, προσθέτοντας μια πινελιά πολυτέλειας.

Το ροζ λοιπόν, αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο αναζωογονητικά και ευέλικτα χρώματα της Άνοιξης και του Καλοκαιριού του 2026, προσφέροντας αμέτρητες δυνατότητες για μοναδικές και εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Κεντρική Εικόνα: Fendi

