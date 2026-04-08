Η Dua Lipa υιοθέτησε το trend που πρέπει να έχεις στη ντουλάπα σου αυτό το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι φτάνει και μαζί του φέρνει την ανάγκη να ανανεώσουμε τις εμφανίσεις μας. Τι καλύτερο από το να πάρουμε έμπνευση από τα Instagram accounts των It girls; Η Dua Lipa μοιράζεται τα καθημερινά της looks με τρόπο που συνδυάζει τις φετινές τάσεις και τα διαχρονικά κομμάτια.

Στην τελευταία της ανάρτηση, η τραγουδίστρια επιβεβαιώνει μερικά από τα πιο hot trends της σεζόν. Το tennis blazer με ρίγες βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, στρωμένο πάνω από ένα αψεγάδιαστο πουκάμισο και ένα minimal μαύρο tank top. Το urban twist έρχεται με μαύρες pointed μπότες με τακούνι από τον McQueen και την τσάντα Speedy P9 από τη Louis Vuitton, επανερμηνευμένη από τον Pharrell Williams.

Αν φοράς γυαλιά οράσως, αυτές οι 5 τάσεις θα σε κάνουν fashion icon

Αλλά το αληθινό αστέρι της εμφάνισης είναι η φούστα της, απευθείας από το spring-summer 2026 show της The Attico, του brand των Giorgia Tordini και Gilda Ambrosio. Το leopard print φέρνει πάντα μια δόση τόλμης και κομψότητας, ενώ η slightly unstructured γραμμή της φούστας προσφέρει effortless αποτέλεσμα. Συνδυασμένη με μοντέρνα και κλασικά στοιχεία, η φούστα γίνεται το απόλυτο must-have για κάθε fashionista φέτος το καλοκαίρι.

Μαύρες μπαλαρίνες: Το απόλυτο must-have που θα κυριαρχήσει και το 2026

Πας Πάσχα στο χωριό; Τα fashion essentials που πρέπει να έχεις στη βαλίτσα σου