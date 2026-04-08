Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028

Η Ακαδημία ανακοινώνει τις ημερομηνίες για την 99η και την 100η τελετή των Όσκαρ, με αλλαγές στην πλατφόρμα μετάδοσής τους

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για την 99η και την ιστορική 100η τελετή των Όσκαρ, οι οποίες θα σηματοδοτήσουν σημαντικές αλλαγές στη μετάδοση και τη διοργάνωση της κορυφαίας κινηματογραφικής βραδιάς.

Η 99η τελετή των Όσκαρ έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, ενώ η 100η θα πραγματοποιηθεί στις Κυριακή 5 Μαρτίου 2028, και οι δύο ζωντανά στις 7 μ.μ. ET μέσω του ABC και σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως από το Dolby Theatre στο Ovation Hollywood. Μετά το 2028, η τελετή θα μεταφερθεί στην πλατφόρμα YouTube, σηματοδοτώντας το τέλος της μακροχρόνιας συνεργασίας με το ABC. Παράλληλα, από το 2029 η διοργάνωση θα αλλάξει και χώρο, μετακομίζοντας στο Peacock Theater, όπου θα παραμείνει έως το 2039.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αλλαγών για το ABC, το οποίο θα μεταδώσει για πρώτη φορά τους φετινούς Grammy Awards στις 7 Φεβρουαρίου 2027, σύμφωνα με μια νέα δεκαετή συμφωνία με το Hulu και το Disney+, μετά το τέλος της συνεργασίας με το CBS που κράτησε 54 χρόνια. Επίσης, το ABC θα προβάλει το Super Bowl LXI στις 14 Φεβρουαρίου 2027, την πρώτη μετάδοση του NFL championship από το 2006.

Η περσινή τελετή, όπου η ταινία δράσης του Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another», κατέκτησε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, παρακολούθησαν 17,86 εκατομμύρια θεατές, σημειώνοντας πτώση 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η φετινή σεζόν αναμένεται να έχει δυνατές υποψηφιότητες, με επιτυχίες όπως η ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Ryan Gosling, «Project Hail Mary», και πολυαναμενόμενες παραγωγές όπως το «Dune: Part Three» του Denis Villeneuve και το «Digger» του Alejandro G. Iñárritu με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί παρουσιαστής για τις επερχόμενες τελετές.

Παράλληλα, η Ακαδημία έδωσε τις βασικές ημερομηνίες για τη σεζόν Όσκαρ 2026-2027:

Περίοδος επιλεξιμότητας: 1 Ιανουαρίου 2026 – 31 Δεκεμβρίου 2026

Τελική προθεσμία υποβολής: 12 Νοεμβρίου 2026

Governors Awards: 15 Νοεμβρίου 2026

Προκαταρκτική ψηφοφορία: 7 – 11 Δεκεμβρίου 2026

Ανακοίνωση shortlists: 15 Δεκεμβρίου 2026

Ψηφοφορία υποψηφιοτήτων: 11 – 15 Ιανουαρίου 2027

Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων: 21 Ιανουαρίου 2027

Υποψηφιότητες luncheon: 16 Φεβρουαρίου 2027

Τελική ψηφοφορία: 25 Φεβρουαρίου – 4 Μαρτίου 2027

99η Τελετή Όσκαρ: 14 Μαρτίου 2027

100η Τελετή Όσκαρ: 5 Μαρτίου 2028

Αυτές οι ημερομηνίες σηματοδοτούν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία των Όσκαρ, καθώς η Ακαδημία ετοιμάζεται για την πρώτη μεταφορά της τελετής στο YouTube και τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας της.

