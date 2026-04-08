Kanye West «banned» και το Wireless Festival ακυρώνεται

Το καλοκαίρι του 2026 θα ήταν μια γιορτή μουσικής για το Λονδίνο, αλλά η είδηση ήρθε σαν κεραυνός: το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε την είσοσο του Ye, aka Kanye West στη χώρα και το πολυαναμενόμενο Wireless Festival ακυρώθηκε. Η βρετανική κυβέρνηση απέσυρε τη βίζα του ράπερ, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του δεν θα ήταν «συμβατή με το δημόσιο καλό». Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από ενδελεχή αναθεώρηση, με φόντο τις έντονες αντιδράσεις για τις παλαιότερες αντισημιτικές δηλώσεις του, ανάμεσά τους η δημόσια εκτίμησή του για τον Χίτλερ και το τραγούδι Heil Hitler, αλλά και η πώληση t-shirt με τη σβάστικα μέσω της ιστοσελίδας του.

Kanye West: Η κίνηση προς την Εβραϊκή Κοινότητα που άλλαξε το κλίμα γύρω από το Wireless Festival

Η ακύρωση του φεστιβάλ σήμαινε ότι οι διοργανωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση: έπρεπε να καλύψουν τρεις headline slots μέσα σε μόλις τρεις μήνες, ενώ οι περισσότερες περιοδείες καλλιτεχνών είχαν προγραμματιστεί μήνες πριν. Παρά τις δηλώσεις του Ye ότι «αναγνωρίζει πως τα λόγια μόνο δεν αρκούν» και η πρόθεσή του να συνομιλήσει με την εβραϊκή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, η απόφαση της κυβέρνησης παρέμεινε αμετάκλητη. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ υπογράμμισαν ότι η επιλογή των καλλιτεχνών γίνεται πάντα με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια και ότι η ακύρωση ήταν αναγκαία για την προστασία του κοινού.

Η κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου χαιρέτισε την απόφαση. Ο Phil Rosenberg, πρόεδρος του Board of Deputies of British Jews, τόνισε ότι η υπόθεση θα έπρεπε να είχε επιλυθεί νωρίτερα και σημείωσε πως τα μουσικά φεστιβάλ πρέπει να είναι χώροι όπου όλες οι κοινότητες νιώθουν ευπρόσδεκτες και ασφαλείς, όχι πλατφόρμες για άτομα που εκμεταλλεύονται τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό. Η υπόθεση επανέφερε μνήμες προηγούμενων απαγορεύσεων εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο για Αμερικανούς καλλιτέχνες, όπως οι Snoop Dogg, Martha Stewart και Tyler, the Creator, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα διατηρεί αυστηρά κριτήρια για δημόσια προσωπικότητες με αμφιλεγόμενο παρελθόν.

Η ακύρωση του Wireless Festival δείχνει ότι η μουσική και η πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ότι η δημόσια εικόνα ενός καλλιτέχνη μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα μεγάλα γεγονότα. Οι φανς θα πρέπει να περιμένουν νέες ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες ή για τους αντικαταστάτες των headline acts, ενώ οι διοργανωτές καλούνται να επανεξετάσουν τη διαδικασία επιλογής καλλιτεχνών, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες συγκρούσεις ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την κοινωνική ευθύνη στο μέλλον.

Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»

