Μουσική 08.04.2026

Kanye West «banned» και το Wireless Festival ακυρώνεται

Το Wireless Festival δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος μετά την απαγόρευση εισόδου του Ye στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ειρήνη Στόφυλα

Το καλοκαίρι του 2026 θα ήταν μια γιορτή μουσικής για το Λονδίνο, αλλά η είδηση ήρθε σαν κεραυνός: το Ηνωμένο Βασίλειο απαγόρευσε την είσοσο του Ye, aka Kanye West στη χώρα και το πολυαναμενόμενο Wireless Festival ακυρώθηκε. Η βρετανική κυβέρνηση απέσυρε τη βίζα του ράπερ, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία του δεν θα ήταν «συμβατή με το δημόσιο καλό». Η απόφαση αυτή ήρθε μετά από ενδελεχή αναθεώρηση, με φόντο τις έντονες αντιδράσεις για τις παλαιότερες αντισημιτικές δηλώσεις του, ανάμεσά τους η δημόσια εκτίμησή του για τον Χίτλερ και το τραγούδι Heil Hitler, αλλά και η πώληση t-shirt με τη σβάστικα μέσω της ιστοσελίδας του.

Kanye West: Η κίνηση προς την Εβραϊκή Κοινότητα που άλλαξε το κλίμα γύρω από το Wireless Festival

Η ακύρωση του φεστιβάλ σήμαινε ότι οι διοργανωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση: έπρεπε να καλύψουν τρεις headline slots μέσα σε μόλις τρεις μήνες, ενώ οι περισσότερες περιοδείες καλλιτεχνών είχαν προγραμματιστεί μήνες πριν. Παρά τις δηλώσεις του Ye ότι «αναγνωρίζει πως τα λόγια μόνο δεν αρκούν» και η πρόθεσή του να συνομιλήσει με την εβραϊκή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, η απόφαση της κυβέρνησης παρέμεινε αμετάκλητη. Οι διοργανωτές του φεστιβάλ υπογράμμισαν ότι η επιλογή των καλλιτεχνών γίνεται πάντα με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια και ότι η ακύρωση ήταν αναγκαία για την προστασία του κοινού.

Η κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου χαιρέτισε την απόφαση. Ο Phil Rosenberg, πρόεδρος του Board of Deputies of British Jews, τόνισε ότι η υπόθεση θα έπρεπε να είχε επιλυθεί νωρίτερα και σημείωσε πως τα μουσικά φεστιβάλ πρέπει να είναι χώροι όπου όλες οι κοινότητες νιώθουν ευπρόσδεκτες και ασφαλείς, όχι πλατφόρμες για άτομα που εκμεταλλεύονται τον αντισημιτισμό και τον ρατσισμό. Η υπόθεση επανέφερε μνήμες προηγούμενων απαγορεύσεων εισόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο για Αμερικανούς καλλιτέχνες, όπως οι Snoop Dogg, Martha Stewart και Tyler, the Creator, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα διατηρεί αυστηρά κριτήρια για δημόσια προσωπικότητες με αμφιλεγόμενο παρελθόν.

Η ακύρωση του Wireless Festival δείχνει ότι η μουσική και η πολιτική είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ότι η δημόσια εικόνα ενός καλλιτέχνη μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα μεγάλα γεγονότα. Οι φανς θα πρέπει να περιμένουν νέες ανακοινώσεις για τις ημερομηνίες ή για τους αντικαταστάτες των headline acts, ενώ οι διοργανωτές καλούνται να επανεξετάσουν τη διαδικασία επιλογής καλλιτεχνών, ώστε να αποφευχθούν παρόμοιες συγκρούσεις ανάμεσα στη δημιουργικότητα και την κοινωνική ευθύνη στο μέλλον.

Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»

Η απόλυτη λίστα του Billboard Global 200: Τα top 10 που δεν πρέπει να χάσεις

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028

Βγάλε το ημερολόγιο! Η Ακαδημία ανακοίνωσε την ημερομηνία των Όσκαρ για το 2027 και 2028

08.04.2026
Το viral φιλί του Νίκου Οικονομόπουλου σε μέλλουσα νύφη

Το viral φιλί του Νίκου Οικονομόπουλου σε μέλλουσα νύφη

08.04.2026

Kanye West: Η κίνηση προς την Εβραϊκή Κοινότητα που άλλαξε το κλίμα γύρω από το Wireless Festival
Μουσικά Νέα

Kanye West: Η κίνηση προς την Εβραϊκή Κοινότητα που άλλαξε το κλίμα γύρω από το Wireless Festival

08.04.2026
«Choka Choka»: Η Anitta και Shakira ενώνουν τις φωνές τους στο πιο δυναμικό ντουέτο του 2026
Μουσικά Νέα

«Choka Choka»: Η Anitta και Shakira ενώνουν τις φωνές τους στο πιο δυναμικό ντουέτο του 2026

08.04.2026
Η απόλυτη λίστα του Billboard Global 200: Τα top 10 που δεν πρέπει να χάσεις
Μουσικά Νέα

Η απόλυτη λίστα του Billboard Global 200: Τα top 10 που δεν πρέπει να χάσεις

08.04.2026
Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Save Me Tonight» με τον David Guetta
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez αποκαλύπτει τα παρασκήνια της δημιουργίας του «Save Me Tonight» με τον David Guetta

07.04.2026
«Τα Δικά Μου Νησιώτικα»: Ο Stan επιστρέφει στις ρίζες του
Μουσικά Νέα

«Τα Δικά Μου Νησιώτικα»: Ο Stan επιστρέφει στις ρίζες του

07.04.2026
Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»
Μουσικά Νέα

Η Lady Gaga λύγισε πριν το τελευταίο show στο Μόντρεαλ – «Είμαι συντετριμμένη»

07.04.2026
Το Mega αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα -Η τελευταία της μουσική εμφάνιση στην τηλεόραση το Μ. Σάββατο στις 21:00
Μουσικά Νέα

Το Mega αποτίει φόρο τιμής στη Μαρινέλλα -Η τελευταία της μουσική εμφάνιση στην τηλεόραση το Μ. Σάββατο στις 21:00

07.04.2026
Το νέο trailer της Eurovision 2026 σε βάζει ήδη στη σκηνή της Βιέννης – Όλα δείχνουν μια βραδιά που θα συζητηθεί
Μουσικά Νέα

Το νέο trailer της Eurovision 2026 σε βάζει ήδη στη σκηνή της Βιέννης – Όλα δείχνουν μια βραδιά που θα συζητηθεί

07.04.2026
H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»
Μουσικά Νέα

H Sabrina Carpenter διαπράττει την πιο stylish ληστεία στο video clip του «House Tour»

07.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της