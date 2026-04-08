Μουσική 08.04.2026

Kanye West: Η κίνηση προς την Εβραϊκή Κοινότητα που άλλαξε το κλίμα γύρω από το Wireless Festival

Η υπόθεση του Kanye West και της πολυσυζητημένης εμφάνισής του στο Wireless Festival του Λονδίνου εξελίσσεται σε ένα από τα πιο ηχηρά μουσικά θέματα της χρονιάς. Αν παρακολουθείς στενά τις εξελίξεις στο διεθνές entertainment σκηνικό, σίγουρα έχεις ήδη δει ότι το όνομα του Ye έχει επιστρέψει ξανά στο επίκεντρο, αυτή τη φορά όχι μόνο για τη μουσική του, αλλά και για μια κίνηση που μπορεί να αλλάξει το κλίμα γύρω από την παρουσία του στη βρετανική πρωτεύουσα.

Μέσα στις αυξανόμενες αντιδράσεις για τη συμμετοχή του ως headliner σε τρεις βραδιές του φεστιβάλ, ο Kanye West πρότεινε δημόσια να συναντηθεί με την εβραϊκή κοινότητα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κίνησή του αυτή ήρθε ως απάντηση στις πιέσεις που δέχεται τόσο από πολιτικούς όσο και από sponsors, με αρκετούς να ζητούν ακόμη και την ακύρωση της εμφάνισής του ή την απαγόρευση εισόδου του στη χώρα.

Ο Kanye West στο Wireless Festival και η Pepsi λέει «αντίο»

Στη δήλωσή του, ο Ye ξεκαθάρισε ότι θέλει να έρθει στο Λονδίνο με στόχο να παρουσιάσει «ένα show αλλαγής», δίνοντας έμφαση στην ενότητα, την ειρήνη και την αγάπη μέσα από τη μουσική του. Παράλληλα, τόνισε ότι γνωρίζει πως τα λόγια από μόνα τους δεν αρκούν και πως η αλλαγή πρέπει να αποδειχθεί έμπρακτα. Αυτή η τοποθέτηση έδωσε νέα τροπή σε μια ήδη εκρηκτική υπόθεση.

Η αντίδραση της εβραϊκής κοινότητας, πάντως, ήταν προσεκτική. Εκπρόσωποι ξεκαθάρισαν πως είναι ανοιχτοί σε μια συνάντηση, όμως μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με βασικό αίτημα να μην εμφανιστεί φέτος στο Wireless Festival. Το μήνυμα ήταν σαφές: η ειλικρινής μεταμέλεια, για να γίνει πιστευτή, πρέπει πρώτα να αποτυπωθεί σε πράξεις και όχι στη σκηνή ενός τόσο μεγάλου event.

Την ίδια ώρα, οι αντιδράσεις γύρω από το φεστιβάλ εντείνονται. Μεγάλοι sponsors όπως Pepsi και Diageo έχουν ήδη αποσύρει τη στήριξή τους, ενώ πολιτικά πρόσωπα, ανάμεσά τους και ο Keir Starmer, έχουν χαρακτηρίσει την επιλογή «βαθιά ανησυχητική». Το θέμα έχει πάρει πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν τη μουσική, αγγίζοντας το κοινωνικό και πολιτικό πεδίο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά την πίεση, οι διοργανωτές του Wireless Festival επιμένουν στην απόφασή τους να κρατήσουν τον Kanye West στο lineup. Ο Melvin Benn της Festival Republic υπερασπίστηκε δημόσια την επιλογή, μιλώντας για συγχώρεση, δεύτερες ευκαιρίες και το δικαίωμα ενός καλλιτέχνη να επιστρέψει μέσα από τη μουσική του.

Το μόνο βέβαιο είναι πως το όνομα του Kanye West θα συνεχίσει να κυριαρχεί στις συζητήσεις μέχρι την ημέρα του φεστιβάλ. Και εσύ, είτε παρακολουθείς το θέμα από μουσικό ενδιαφέρον είτε από τη σκοπιά της επικαιρότητας, δύσκολα θα σταματήσεις να βλέπεις νέες εξελίξεις γύρω από αυτό.

