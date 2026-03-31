O Zaf στο OK!: «Είμαι λίγο nerd με τη μουσική και το λατρεύω»

H Zaf έκανε τηλεφωνική εμφάνιση στην ενότητα Themis is Calling της εκπομπής OK! με τον Θέμη Γεωργαντά. Mίλησε για την καθημερινότητά του, την εμπειρία του στη Eurovision, αλλά και για μικρές προσωπικές συνήθειες που αποκαλύπτουν πτυχές του χαρακτήρα του.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού, ο Zaf δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η εμπειρία της Eurovision ήταν «πραγματικά μαγική». Ο ίδιος εξήγησε πως η μεγαλύτερη χαρά για έναν δημιουργό είναι να βλέπει το κοινό να αγαπάει το τραγούδι του και να ακολουθεί κάθε του κίνηση πάνω στη σκηνή. Παράλληλα, τόνισε πως η διαδικασία τον γέμισε θετικά συναισθήματα και δημιουργεί ένα γλυκό «aftertaste» στην καρδιά του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Zaf αποκάλυψε και πιο προσωπικές πτυχές της καθημερινότητάς του. Όπως ανέφερε με χιούμορ, πέρα από τη μουσική, απολαμβάνει να παίζει video games και επιτραπέζια παιχνίδια όταν χαλαρώνει στο σπίτι. Η καθημερινότητά του είναι γεμάτη δημιουργία: γράφει στίχους, ασχολείται με παραγωγή και ζει μέσα στη μουσική, περιγράφοντας τον εαυτό του ως έναν «nerd» με την καλύτερη έννοια.

Στη συνέχεια, ο Θέμης Γεωργαντάς τον έβαλε στο γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων της ενότητας, όπου ο Zaf απάντησε με αυθορμητισμό και χιούμορ. Αποκάλυψε πως το πρώτο του celebrity crush ήταν η Άννα Βίσση, με την οποία θα ήθελε να κάνει ντουέτο. Όταν ρωτήθηκε ποιο θεωρεί το πιο σέξι χαρακτηριστικό πάνω του, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Το βλέμμα μου».

Η συζήτηση έκλεισε με ένα χιουμοριστικό δίλημμα, στο οποίο ο Zaf επέλεξε ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, επιλέγοντας τον Χατζηγιάννη, τονίζοντας ότι ως δημιουργός αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα με ανθρώπους που γνωρίζει καλύτερα και εμπνέεται από αυτούς. Με την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό του, η παρουσία του στην ενότητα απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μια από τις πιο ταλαντούχες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με αφοσίωση και πάθος για τη δημιουργία.

