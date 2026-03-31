Mad TV News 31.03.2026

O Zaf στο OK!: «Είμαι λίγο nerd με τη μουσική και το λατρεύω»

Zaf Σωτήρης Γεωργίου MadWalk 2025 by Three Cents

H Zaf έκανε τηλεφωνική εμφάνιση στην ενότητα Themis is Calling της εκπομπής OK! με τον Θέμη Γεωργαντά. Mίλησε για την καθημερινότητά του, την εμπειρία του στη Eurovision, αλλά και για μικρές προσωπικές συνήθειες που αποκαλύπτουν πτυχές του χαρακτήρα του.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στον διαγωνισμό τραγουδιού, ο Zaf δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η εμπειρία της Eurovision ήταν «πραγματικά μαγική». Ο ίδιος εξήγησε πως η μεγαλύτερη χαρά για έναν δημιουργό είναι να βλέπει το κοινό να αγαπάει το τραγούδι του και να ακολουθεί κάθε του κίνηση πάνω στη σκηνή. Παράλληλα, τόνισε πως η διαδικασία τον γέμισε θετικά συναισθήματα και δημιουργεί ένα γλυκό «aftertaste» στην καρδιά του.

Zaf Σωτήρης Γεωργίου MadWalk 2025 by Three Cents
Διάβασε επίσης: Η Μορφούλα Ιακωβίδου στο ΟΚ!: «Με ενδιαφέρει η πορεία μου, όχι μόνο οι επιτυχίες»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Zaf αποκάλυψε και πιο προσωπικές πτυχές της καθημερινότητάς του. Όπως ανέφερε με χιούμορ, πέρα από τη μουσική, απολαμβάνει να παίζει video games και επιτραπέζια παιχνίδια όταν χαλαρώνει στο σπίτι. Η καθημερινότητά του είναι γεμάτη δημιουργία: γράφει στίχους, ασχολείται με παραγωγή και ζει μέσα στη μουσική, περιγράφοντας τον εαυτό του ως έναν «nerd» με την καλύτερη έννοια.

Στη συνέχεια, ο Θέμης Γεωργαντάς τον έβαλε στο γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων της ενότητας, όπου ο Zaf απάντησε με αυθορμητισμό και χιούμορ. Αποκάλυψε πως το πρώτο του celebrity crush ήταν η Άννα Βίσση, με την οποία θα ήθελε να κάνει ντουέτο. Όταν ρωτήθηκε ποιο θεωρεί το πιο σέξι χαρακτηριστικό πάνω του, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Το βλέμμα μου».

Η συζήτηση έκλεισε με ένα χιουμοριστικό δίλημμα, στο οποίο ο Zaf επέλεξε ανάμεσα στον Χρήστο Μάστορα και τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, επιλέγοντας τον Χατζηγιάννη, τονίζοντας ότι ως δημιουργός αισθάνεται μεγαλύτερη οικειότητα με ανθρώπους που γνωρίζει καλύτερα και εμπνέεται από αυτούς. Με την ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό του, η παρουσία του στην ενότητα απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί αποτελεί μια από τις πιο ταλαντούχες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής, με αφοσίωση και πάθος για τη δημιουργία.

Διάβασε επίσης: H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

OK Themis is calling zaf Θέμης Γεωργαντάς
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η Dua Lipa αναλαμβάνει το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου

Η Dua Lipa αναλαμβάνει το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου

31.03.2026
Η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

Η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

31.03.2026

Δες επίσης

O Μπάμπης Λαζαρίδης στο Spill The Tea: «Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μου έλειψε κάτι»
O Μπάμπης Λαζαρίδης στο Spill The Tea: «Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μου έλειψε κάτι»

31.03.2026
Η Αλεξάνδρα Μάγκου στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Δήμητρα Γαλάνη»
Η Αλεξάνδρα Μάγκου στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Δήμητρα Γαλάνη»

30.03.2026
Mad Tech News: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε smartphones, gaming και gadgets
Mad Tech News: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε smartphones, gaming και gadgets

30.03.2026
Mad Tech News: Τα νέα από τη Samsung, τη Meta και τον κόσμο του gaming
Mad Tech News: Τα νέα από τη Samsung, τη Meta και τον κόσμο του gaming

26.03.2026
Η Αφροδίτη Χατζημηνά στο Unplugged Stories: «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή στη μουσική»
Η Αφροδίτη Χατζημηνά στο Unplugged Stories: «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή στη μουσική»

26.03.2026
Η Ανδρομάχη στο Mad for Greekz: «Δεν είμαι ανταγωνιστική – Θέλω ηρεμία και καλή διάθεση για όλους»
Η Ανδρομάχη στο Mad for Greekz: «Δεν είμαι ανταγωνιστική – Θέλω ηρεμία και καλή διάθεση για όλους»

26.03.2026
H Δάφνη Καραβοκύρη στο OK!: «Η συμμετοχή μου στο Real View ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας»
H Δάφνη Καραβοκύρη στο OK!: «Η συμμετοχή μου στο Real View ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας»

23.03.2026
Spill The Tea με την Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια
Spill The Tea με την Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια

23.03.2026
Ο Κώστας Σαββόπουλος στο Talk to MAD: «Η ελληνική rap σκηνή έχει γίνει εμπορική, χωρίς να χάνει την underground δυναμική της»
Ο Κώστας Σαββόπουλος στο Talk to MAD: «Η ελληνική rap σκηνή έχει γίνει εμπορική, χωρίς να χάνει την underground δυναμική της»

20.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ