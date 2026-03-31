Η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και σεβασμό, η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου, στην κηδεία της μεγάλης ερμηνεύτριας, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη πριν ενάμιση χρόνο στη σκηνή του Ηρωδείου. Η απώλειά της βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο, καθώς η «μεγάλη κυρία» της ελληνικής μουσικής άφησε πίσω της ένα τεράστιο κενό.

Η Χαρούλα Αλεξίου, στενή φίλη και συνεργάτιδα της Μαρινέλλας, εκφώνησε τον ένα από τους δύο επικήδειους λόγους, μιλώντας με τρεμάμενη φωνή και βαθιά συγκίνηση για τις «χάρες» και τη μοναδική προσωπικότητά της: «Μέσα στη γλύκα του φθινοπώρου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού… Εκεί διάλεξες, Μαρινέλλα, αρχόντισσά μας, να τραγουδήσεις α καπέλα το μεγάλο αντίο σου. Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες».

Η Αλεξίου συνέχισε αποδίδοντας φόρο τιμής στην προσφορά της Μαρινέλλας όχι μόνο ως ερμηνεύτρια, αλλά και ως άνθρωπο: «Μιλάμε με λόγια αληθινά, λατρευτικά. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια, πολλοί σε λένε μάνα, σε λένε φίλη, σε λένε γενναιόδωρη, δασκάλα, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό… Ένας φίλος είπε, ‘όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλλα και όποιον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε απ’ την αγάπη της’. Το φως σου το λάβαμε όμως κι από μεγάλες αποστάσεις. Μαρινέλλα μου, καπετάνισσα».

Η τελετή ήταν γεμάτη από συναδέλφους, φίλους και τον πολιτικό κόσμο της χώρας, που ήρθαν να τιμήσουν τη μνήμη της. Η Χαρούλα Αλεξίου μοιράστηκε αναμνήσεις από κοινές τους στιγμές, όπως η παρουσία της Μαρινέλλας στα αφιερώματα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προσωπικές στιγμές γέλιου και ζεστασιάς στο σπίτι της: «Κι όλοι έτσι θέλουμε να σε θυμόμαστε. Να γελάς, μ’ αυτή την κρυστάλλινη φωνή, και να είσαι η βασίλισσά μας. Γιατί σου άρεσε πολύ να γελάς. Να γελάς, να κουβεντιάζεις, να τραγουδάς. Και να αγαπάς. Να αγαπάς πολύ».

Με αυτόν τον σπαρακτικό επικήδειο, η Χαρούλα Αλεξίου απέτισε φόρο τιμής στην καριέρα και την προσωπικότητα μιας από τις πιο σημαντικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνοντας ένα συγκινητικό αποτύπωμα στη μνήμη όλων όσοι την αγάπησαν.





Δες κι αυτό…