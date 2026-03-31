Celeb News 31.03.2026

Η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

Η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά με λόγια γεμάτα συγκίνηση τη Μαρινέλλα, την «καπετάνισσά» της, και μοιράζεται στιγμές από τη ζωή της
Μαρία Χατζηγιάννη

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και σεβασμό, η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα το μεσημέρι της Τρίτης 31 Μαρτίου, στην κηδεία της μεγάλης ερμηνεύτριας, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, μετά το εγκεφαλικό που υπέστη πριν ενάμιση χρόνο στη σκηνή του Ηρωδείου. Η απώλειά της βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο, καθώς η «μεγάλη κυρία» της ελληνικής μουσικής άφησε πίσω της ένα τεράστιο κενό.

Η Χαρούλα Αλεξίου, στενή φίλη και συνεργάτιδα της Μαρινέλλας, εκφώνησε τον ένα από τους δύο επικήδειους λόγους, μιλώντας με τρεμάμενη φωνή και βαθιά συγκίνηση για τις «χάρες» και τη μοναδική προσωπικότητά της: «Μέσα στη γλύκα του φθινοπώρου, στις 25 Σεπτεμβρίου 2024, πάνω στην ωραιότερη σκηνή της χώρας, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού… Εκεί διάλεξες, Μαρινέλλα, αρχόντισσά μας, να τραγουδήσεις α καπέλα το μεγάλο αντίο σου. Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου. Έκλεισες τα μάτια σου και δεν μας ξανατραγούδησες».

Η Αλεξίου συνέχισε αποδίδοντας φόρο τιμής στην προσφορά της Μαρινέλλας όχι μόνο ως ερμηνεύτρια, αλλά και ως άνθρωπο: «Μιλάμε με λόγια αληθινά, λατρευτικά. Σε λένε εμβληματική τραγουδίστρια, πολλοί σε λένε μάνα, σε λένε φίλη, σε λένε γενναιόδωρη, δασκάλα, αιώνια φωνή, γυναίκα με τσαγανό… Ένας φίλος είπε, ‘όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινέλλα και όποιον δεν του έσφιξε το χέρι, τίποτα δεν ένιωσε απ’ την αγάπη της’. Το φως σου το λάβαμε όμως κι από μεγάλες αποστάσεις. Μαρινέλλα μου, καπετάνισσα».

Η τελετή ήταν γεμάτη από συναδέλφους, φίλους και τον πολιτικό κόσμο της χώρας, που ήρθαν να τιμήσουν τη μνήμη της. Η Χαρούλα Αλεξίου μοιράστηκε αναμνήσεις από κοινές τους στιγμές, όπως η παρουσία της Μαρινέλλας στα αφιερώματα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες και προσωπικές στιγμές γέλιου και ζεστασιάς στο σπίτι της: «Κι όλοι έτσι θέλουμε να σε θυμόμαστε. Να γελάς, μ’ αυτή την κρυστάλλινη φωνή, και να είσαι η βασίλισσά μας. Γιατί σου άρεσε πολύ να γελάς. Να γελάς, να κουβεντιάζεις, να τραγουδάς. Και να αγαπάς. Να αγαπάς πολύ».

Με αυτόν τον σπαρακτικό επικήδειο, η Χαρούλα Αλεξίου απέτισε φόρο τιμής στην καριέρα και την προσωπικότητα μιας από τις πιο σημαντικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, αφήνοντας ένα συγκινητικό αποτύπωμα στη μνήμη όλων όσοι την αγάπησαν.


ΚΗΔΕΙΑ Μαρινέλλα ΧΑΡΙΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
O Zaf στο OK!: «Είμαι λίγο nerd με τη μουσική και το λατρεύω»

Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός του Γιώργου Νταλάρα στη Μαρινέλλα: «Προχθές, για μένα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου»

Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός του Γιώργου Νταλάρα στη Μαρινέλλα: «Προχθές, για μένα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου»

Η Dua Lipa αναλαμβάνει το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου

Βασίλης Σπανούλης: Ο 16χρονος γιος του ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στο μπάσκετ

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Αποκάλυψε ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα

Το αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή – «Θα γυρίσω πολύ διαφορετική»

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς

Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του

Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή

Κηδεία Μαρινέλλας: Χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ