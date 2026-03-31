Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός του Γιώργου Νταλάρα στη Μαρινέλλα: «Προχθές, για μένα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τη μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρινέλλα στη Μητρόπολη Αθηνών. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες της συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια καριέρα που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Η τελετή κορυφώθηκε με την ανάγνωση των επικήδειων λόγων από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα, οι οποίοι μέσα από τα λόγια τους απέδωσαν τιμή στη διαχρονική προσφορά και την προσωπικότητα της ερμηνεύτριας, συγκινώντας όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Γιώργος Νταλάρας, με σπαρακτικά λόγια, μίλησε για τη Μαρινέλλα ως δεύτερη μάνα του και για τη μοναδική της φωνή που σημάδεψε γενιές καλλιτεχνών: «Μαρινέλα μου, είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ξέρω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια… Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την ιστορία σου; Την περιπετειώδη πορεία σου, που δεν ήταν καθόλου εύκολη;

Μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα. Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από σένα. Και έπειτα, όταν μου μιλούσες για τη Βίκυ Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε, και μετά για τη Χαρούλα μας.

Θέλω ακόμα να σου θυμίσω, σαν μουσικός, ότι κατάφερες κάτι απίστευτο. Οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες, και να είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι στα τραγούδια που τραγουδάς, αν φύγει η φωνή σου, τα τραγούδια δεν θα ‘ναι ποτέ ίδια. Όταν σε ρώτησα “Βρε μάνα, πώς τα κάνεις όλα αυτά; Πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο;”, μου απάντησες “Η ανάγκη, αγόρι μου”».

Ο Γιώργος Νταλάρας συνέχισε με λόγια γεμάτα σεβασμό και τρυφερότητα, υπενθυμίζοντας την τελευταία εμφάνιση της Μαρινέλλας στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο: «Μαρινέλλα, εσύ δεν πέθανες προχθές. Έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μίνως Βολανάκης πριν από χρόνια. Προχθές όμως, Μαρινέλα, για μένα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου. Αυτή που με πήρε παιδάκι σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου.

Τζωρτίνα, Τίμο, Μελίνα, Δημητράκη, να είστε περήφανοι, όπως ήταν κι εκείνη για σας. Καλό ταξίδι, μάνα. Και καλή τύχη όπου κι αν πας».

Η τελετή ανέδειξε όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά της Μαρινέλλας αλλά και την ανθρωπιά, τη γενναιοδωρία και την αγάπη της για όλους όσοι την γνώρισαν. Η φωνή της και τα τραγούδια της θα συνεχίσουν να ζουν στις καρδιές των θαυμαστών της και στις μνήμες όλων όσων την αγαπούσαν.





