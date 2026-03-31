Celeb News 31.03.2026

Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός του Γιώργου Νταλάρα στη Μαρινέλλα: «Προχθές, για μένα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου»

Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρέτησε με σπαραγμό τη «δεύτερη μάνα» του, την αξεπέραστη Μαρινέλλα, σε μια τελετή που συγκίνησε ολόκληρη την Ελλάδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τη μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρινέλλα στη Μητρόπολη Αθηνών. Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες της συγκεντρώθηκαν για να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια καριέρα που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Η τελετή κορυφώθηκε με την ανάγνωση των επικήδειων λόγων από τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Γιώργο Νταλάρα, οι οποίοι μέσα από τα λόγια τους απέδωσαν τιμή στη διαχρονική προσφορά και την προσωπικότητα της ερμηνεύτριας, συγκινώντας όλους τους παρευρισκόμενους.

Διάβασε επίσης: Η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

Ο Γιώργος Νταλάρας, με σπαρακτικά λόγια, μίλησε για τη Μαρινέλλα ως δεύτερη μάνα του και για τη μοναδική της φωνή που σημάδεψε γενιές καλλιτεχνών: «Μαρινέλα μου, είναι πολύ βαρύ και δύσκολο αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Μου το ζήτησες όμως και δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ξέρω ότι δεν ήθελες τα πολλά λόγια… Υπάρχει άνθρωπος που δεν σε ξέρει; Δεν ξέρει τα τραγούδια σου; Την ιστορία σου; Την περιπετειώδη πορεία σου, που δεν ήταν καθόλου εύκολη;

Μια ζωή γεμάτη περιπέτειες και ανατροπές. Άνοιξες πόρτες, έσπασες ταμπού, γκρέμισες κάστρα. Ήσουν γενναία, ανατρεπτική, μοναδική και επίμονη μέχρι το τέλος, δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο που ακολούθησαν οι επόμενες γενιές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ με πόσο μεγάλο θαυμασμό και σεβασμό μιλούσες για τις μεγάλες φωνές πριν από σένα. Και έπειτα, όταν μου μιλούσες για τη Βίκυ Μοσχολιού και τα εκπληκτικά τραγούδια που τραγούδησε, και μετά για τη Χαρούλα μας.

Θέλω ακόμα να σου θυμίσω, σαν μουσικός, ότι κατάφερες κάτι απίστευτο. Οι δεύτερες φωνές σου να ακούγονται σαν πρώτες, και να είναι αδιανόητο να φανταστεί κανείς ότι στα τραγούδια που τραγουδάς, αν φύγει η φωνή σου, τα τραγούδια δεν θα ‘ναι ποτέ ίδια. Όταν σε ρώτησα “Βρε μάνα, πώς τα κάνεις όλα αυτά; Πώς παίρνεις τέτοιο ρίσκο;”, μου απάντησες “Η ανάγκη, αγόρι μου”».

Ο Γιώργος Νταλάρας συνέχισε με λόγια γεμάτα σεβασμό και τρυφερότητα, υπενθυμίζοντας την τελευταία εμφάνιση της Μαρινέλλας στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο: «Μαρινέλλα, εσύ δεν πέθανες προχθές. Έφυγες, πέταξες πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου σαν αρχαία τραγωδός, σαν την Εκάβη, όπως σε βάφτισε ο Μίνως Βολανάκης πριν από χρόνια. Προχθές όμως, Μαρινέλα, για μένα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου. Αυτή που με πήρε παιδάκι σχεδόν από το χέρι και με βοήθησε να σταθώ στα πόδια μου.
Τζωρτίνα, Τίμο, Μελίνα, Δημητράκη, να είστε περήφανοι, όπως ήταν κι εκείνη για σας. Καλό ταξίδι, μάνα. Και καλή τύχη όπου κι αν πας».

Η τελετή ανέδειξε όχι μόνο τη μουσική κληρονομιά της Μαρινέλλας αλλά και την ανθρωπιά, τη γενναιοδωρία και την αγάπη της για όλους όσοι την γνώρισαν. Η φωνή της και τα τραγούδια της θα συνεχίσουν να ζουν στις καρδιές των θαυμαστών της και στις μνήμες όλων όσων την αγαπούσαν.


Διάβασε επίσης: Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Αποκάλυψε ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα

Η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Δες επίσης

Η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»
Celeb News

Η Dua Lipa αναλαμβάνει το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου
Celeb News

Βασίλης Σπανούλης: Ο 16χρονος γιος του ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στο μπάσκετ
Celeb News

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Αποκάλυψε ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα
Celeb News

Το αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή – «Θα γυρίσω πολύ διαφορετική»
Celeb News

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς
Celeb News

Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του
Celeb News

Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή
Celeb News

Κηδεία Μαρινέλλας: Χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα
Celeb News

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

