Διακόσμηση 31.03.2026

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Πώς να προστατεύσεις το σπίτι σου από τις κατσαρίδες, να αποτρέψεις αλλεργίες και να διατηρήσεις καθαρούς τους χώρους σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι κατσαρίδες μπορεί να φαίνονται απλώς ενοχλητικά έντομα, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία μέσα στο σπίτι. Αν και δεν μεταδίδουν απευθείας ασθένειες όπως τα κουνούπια ή τα τσιμπούρια, μπορούν να φέρουν βακτήρια όπως E. coli και Salmonella σε επιφάνειες όπου προετοιμάζεται το φαγητό. Επιπλέον, τα περιττώματα και τα δερματικά τους απομεινάρια μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες και κρίσεις άσθματος σε ευαίσθητα άτομα.

Η παρουσία μιας μόνο κατσαρίδας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το σπίτι είναι βρώμικο. Αναζητούν τροφή, υγρασία και καταφύγιο, και μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και σε πολύ καθαρούς χώρους. Τρώνε ψίχουλα, αποφάγια, τροφή κατοικίδιων, ενώ η στάσιμη υγρασία και οι διαρροές νερού τις προσελκύουν.

Τι προσελκύει τις κατσαρίδες

Χρειάζονται τροφή, νερό και καταφύγιο για να επιβιώσουν. Εντοπίζονται κοντά σε νιπτήρες, κουζίνες, σωληνώσεις, ντουλάπες και σκοτεινές γωνίες του σπιτιού. Η εύκολη πρόσβαση μέσω παραθύρων, θυρών και ρωγμών διευκολύνει την είσοδό τους, ενώ ακόμη και ψίχουλα ή αποφάγια από κατοικίδια μπορούν να τις προσελκύσουν.

Πώς να τις κρατήσεις μακριά

Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό βήμα. Απομάκρυνε σωρούς ξύλων και πυκνή βλάστηση γύρω από το σπίτι και σφράγισε τρύπες γύρω από σωλήνες και ανοίγματα. Μην αφήνεις τροφή κατοικίδιων εκτεθειμένη και καθάριζε καθημερινά τυχόν περιττώματα. Τα σκουπίδια πρέπει να αδειάζονται τακτικά και τα καλάθια να διατηρούνται καθαρά. Περιορίζοντας το φαγητό σε συγκεκριμένους χώρους και διατηρώντας την καθαριότητα, μειώνεις σημαντικά την έλξη για κατσαρίδες.

Πώς να αντιμετωπίσεις μια εισβολή

Αν δεις κατσαρίδες μέσα στο σπίτι, πιθανόν υπάρχουν περισσότερες. Τοποθέτησε sticky traps για να εντοπίσεις τα σημεία που συγκεντρώνονται και χρησιμοποίησε δολώματα με μέτρο, ώστε να μειώσεις τον πληθυσμό τους. Σκόνες βορίου ή εντομοκτόνα μπορούν να εφαρμοστούν σε δυσπρόσιτες περιοχές, πάντα μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Η τακτική καθαριότητα και η εναλλαγή διαφορετικών προϊόντων εντομοκτόνων μειώνει την αντίσταση των εντόμων. Αν το πρόβλημα συνεχιστεί, η βοήθεια επαγγελματιών απολύμανσης είναι απαραίτητη για αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Ο σπαρακτικός αποχαιρετισμός του Γιώργου Νταλάρα στη Μαρινέλλα: «Προχθές, για μένα, πέθανε η δεύτερη μάνα μου»

