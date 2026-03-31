Μουσικά Νέα 31.03.2026

Πέθανε ο Ross Friedman, ο θρυλικός κιθαρίστας των Manowar

Ο Ross Friedman που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ροκ και heavy metal σκηνή πέθανε μετά από μάχη με τη νόσο ALS
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ross Friedman, γνωστός παγκοσμίως ως Ross «The Boss» Friedman, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, ύστερα από μάχη με τη νόσο ALS. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε στις 27 Μαρτίου μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δημόσια γνωστοποίηση της ασθένειάς του.

Σε σχετική ανάρτηση αναφερόταν ότι «με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του Ross Friedman από το Bronx, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο βράδυ μετά από μάχη με τη νόσο ALS». Στο ίδιο μήνυμα τονίζεται ότι «ήταν ένας θρυλικός κιθαρίστας και ένας αγαπημένος πατέρας, του οποίου η μουσική και το πνεύμα επηρέασαν τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο όσο και εκείνοι επηρέασαν τον ίδιο». Η οικογένεια και οι συνεργάτες του Ross Friedman ευχαρίστησαν το κοινό για τη στήριξη που του παρείχε όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι «η αγάπη και η υποστήριξη που δείξατε κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες ήταν ανεκτίμητες».

Διάβασε επίσης: Ο Stallone, ο Van Damme, ο Schwarzenegger, ο Stephen King και ο Mustaine αποχαιρετούν τον Chuck Norris

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, το μήνυμα ανέφερε επίσης ότι «η μουσική του ήταν τα πάντα για εκείνον και η κιθάρα του ήταν η ίδια του η ανάσα. Αυτή η ύπουλη ασθένεια του τα στέρησε όλα αυτά». Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι «η κληρονομιά του με τους The Dictators, τους Manowar, το σχήμα Ross the Boss Band και τις υπόλοιπες συνεργασίες του θα ζει για πάντα στις καρδιές και τα αυτιά μας».

Ο Ross Friedman είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση στις 9 Φεβρουαρίου, εξηγώντας ότι προηγήθηκαν ήπια εγκεφαλικά επεισόδια και αδυναμία στα άκρα. Σε δήλωσή του είχε παραδεχτεί ότι «είναι δύσκολο να γνωρίζω τι θα ακολουθήσει και με συντρίβει το γεγονός ότι δεν μπορώ να παίζω κιθάρα, όμως η αγάπη που λαμβάνω είναι συγκλονιστική». Η νόσος ALS αποτελεί μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε απώλεια μυϊκού ελέγχου και τελικά στον θάνατο.

Ο Ross Friedman υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ροκ σκηνής. Το 1973 συνίδρυσε το συγκρότημα The Dictators μαζί με τους Andy Shernoff και Scott Kempner, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου της αμερικανικής punk και hard rock.

Το 1980 εντάχθηκε στους Manowar, μαζί με τον Joey DeMaio, ενισχύοντας την παρουσία του στον χώρο του heavy metal. Παρέμεινε στο συγκρότημα έως το 1989, αφήνοντας πίσω του σημαντικές ηχογραφήσεις που καθόρισαν την ταυτότητα του είδους. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σχήματα όπως οι Death Dealer, οι Shakin’ Street, οι The Spinatras και οι The Brain Surgeons, ενώ το 2009 δημιούργησε το προσωπικό του project Ross the Boss Band.

Στην πορεία της καριέρας του συμμετείχε σε εμβληματικά άλμπουμ όπως τα «The Dictators Go Girl Crazy», «Manifest Destiny» και «Battle Hymns», ενώ το 2017 τιμήθηκε με την είσοδό του στο Metal Hall of Fame. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Ross Friedman παρέμεινε ενεργός στη μουσική, με το Ross the Boss Band να κυκλοφορεί το 2023 τη συλλογή «Legacy of Blood, Fire & Steel» και το 2025 το τραγούδι «Fooled Around and Fell in Love». Η απώλεια του Ross Friedman αφήνει ένα μεγάλο κενό στη διεθνή μουσική σκηνή, με την κληρονομιά του να συνεχίζει να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.

Διάβασε επίσης: O θρύλος Ross «The Boss» των Manowar διαγνώστηκε με ALS

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Ο Alec Baldwin στο Kockroach δίπλα σε Chris Hemsworth και Taron Egerton

Δες επίσης

Joanne: Μας τραγουδάει το δικό της «VIOMA»
Μουσικά Νέα

Joanne: Μας τραγουδάει το δικό της «VIOMA»

31.03.2026
Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή και αποκαλύπτει τα σχέδιά της για το Παρίσι
Μουσικά Νέα

Η Celine Dion επιστρέφει στη σκηνή και αποκαλύπτει τα σχέδιά της για το Παρίσι

31.03.2026
Η Brandy απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας
Μουσικά Νέα

Η Brandy απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

31.03.2026
Η Lady Gaga έκλεισε τα 40 – Πώς γιόρτασε με τον Michael Polansky
Μουσικά Νέα

Η Lady Gaga έκλεισε τα 40 – Πώς γιόρτασε με τον Michael Polansky

31.03.2026
Αντιμέτωπη με αγωγή η Taylor Swift για το The Life of a Showgirl
Μουσικά Νέα

Αντιμέτωπη με αγωγή η Taylor Swift για το The Life of a Showgirl

31.03.2026
Οι BTS για 7η φορά στην κορυφή του Billboard με το ARIRANG
Μουσικά Νέα

Οι BTS για 7η φορά στην κορυφή του Billboard με το ARIRANG

31.03.2026
Viva La Lisa: Η Lisa των Blackpink γράφει ιστορία στο Λας Βέγκας
Μουσικά Νέα

Viva La Lisa: Η Lisa των Blackpink γράφει ιστορία στο Λας Βέγκας

30.03.2026
Οι BTS αποκαλύπτουν τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική
Μουσικά Νέα

Οι BTS αποκαλύπτουν τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική

30.03.2026
Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ
Μουσικά Νέα

Η Άννα Βίσση ετοιμάζει live υπερπαραγωγή στο ΟΑΚΑ

30.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ