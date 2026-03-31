Πέθανε ο Ross Friedman, ο θρυλικός κιθαρίστας των Manowar

Ο Ross Friedman, γνωστός παγκοσμίως ως Ross «The Boss» Friedman, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, ύστερα από μάχη με τη νόσο ALS. Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε στις 27 Μαρτίου μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δημόσια γνωστοποίηση της ασθένειάς του.

Σε σχετική ανάρτηση αναφερόταν ότι «με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την απώλεια του Ross Friedman από το Bronx, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο βράδυ μετά από μάχη με τη νόσο ALS». Στο ίδιο μήνυμα τονίζεται ότι «ήταν ένας θρυλικός κιθαρίστας και ένας αγαπημένος πατέρας, του οποίου η μουσική και το πνεύμα επηρέασαν τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο όσο και εκείνοι επηρέασαν τον ίδιο». Η οικογένεια και οι συνεργάτες του Ross Friedman ευχαρίστησαν το κοινό για τη στήριξη που του παρείχε όλα αυτά τα χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι «η αγάπη και η υποστήριξη που δείξατε κατά τη διάρκεια της καριέρας του και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες ήταν ανεκτίμητες».

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, το μήνυμα ανέφερε επίσης ότι «η μουσική του ήταν τα πάντα για εκείνον και η κιθάρα του ήταν η ίδια του η ανάσα. Αυτή η ύπουλη ασθένεια του τα στέρησε όλα αυτά». Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι «η κληρονομιά του με τους The Dictators, τους Manowar, το σχήμα Ross the Boss Band και τις υπόλοιπες συνεργασίες του θα ζει για πάντα στις καρδιές και τα αυτιά μας».

Ο Ross Friedman είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση στις 9 Φεβρουαρίου, εξηγώντας ότι προηγήθηκαν ήπια εγκεφαλικά επεισόδια και αδυναμία στα άκρα. Σε δήλωσή του είχε παραδεχτεί ότι «είναι δύσκολο να γνωρίζω τι θα ακολουθήσει και με συντρίβει το γεγονός ότι δεν μπορώ να παίζω κιθάρα, όμως η αγάπη που λαμβάνω είναι συγκλονιστική». Η νόσος ALS αποτελεί μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οδηγώντας σε απώλεια μυϊκού ελέγχου και τελικά στον θάνατο.

Ο Ross Friedman υπήρξε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της ροκ σκηνής. Το 1973 συνίδρυσε το συγκρότημα The Dictators μαζί με τους Andy Shernoff και Scott Kempner, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου της αμερικανικής punk και hard rock.

Το 1980 εντάχθηκε στους Manowar, μαζί με τον Joey DeMaio, ενισχύοντας την παρουσία του στον χώρο του heavy metal. Παρέμεινε στο συγκρότημα έως το 1989, αφήνοντας πίσω του σημαντικές ηχογραφήσεις που καθόρισαν την ταυτότητα του είδους. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σχήματα όπως οι Death Dealer, οι Shakin’ Street, οι The Spinatras και οι The Brain Surgeons, ενώ το 2009 δημιούργησε το προσωπικό του project Ross the Boss Band.

Στην πορεία της καριέρας του συμμετείχε σε εμβληματικά άλμπουμ όπως τα «The Dictators Go Girl Crazy», «Manifest Destiny» και «Battle Hymns», ενώ το 2017 τιμήθηκε με την είσοδό του στο Metal Hall of Fame. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Ross Friedman παρέμεινε ενεργός στη μουσική, με το Ross the Boss Band να κυκλοφορεί το 2023 τη συλλογή «Legacy of Blood, Fire & Steel» και το 2025 το τραγούδι «Fooled Around and Fell in Love». Η απώλεια του Ross Friedman αφήνει ένα μεγάλο κενό στη διεθνή μουσική σκηνή, με την κληρονομιά του να συνεχίζει να επηρεάζει γενιές καλλιτεχνών και ακροατών.

