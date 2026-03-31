Ο Alec Baldwin στο Kockroach δίπλα σε Chris Hemsworth και Taron Egerton

Ο Alec Baldwin εντάσσεται σε ένα ισχυρό καστ για το νέο αστυνομικό θρίλερ του Matt Ross που ξεκινά γυρίσματα τον Απρίλιο

Ο Alec Baldwin επιστρέφει στον κινηματογράφο με έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους των τελευταίων ετών, καθώς εντάσσεται στο καστ της νέας ταινίας «Kockroach», πλαισιώνοντας τους Chris Hemsworth, Taron Egerton και Zazie Beetz. Η ταινία «Kockroach» αποτελεί μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του William Lashner, το οποίο είχε κυκλοφορήσει με το ψευδώνυμο Tyler Knox. Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν μυστηριώδη άνδρα που εισέρχεται στον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης και αποφασίζει να αντιμετωπίσει την εγκληματική ελίτ, μεταμορφώνοντας τον εαυτό του σε μια ισχυρή και σχεδόν μυθική φιγούρα του εγκλήματος.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Matt Ross, γνωστός από την ταινία «Captain Fantastic», ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του Jonathan Ames, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για τη δουλειά του στις παραγωγές «Bored to Death» και «You Were Never Really Here».

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν τον Απρίλιο, ενώ αρχικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε επιλεγεί ο Channing Tatum, πριν τελικά αντικατασταθεί από τον Chris Hemsworth.

Η συμμετοχή του Alec Baldwin αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για τον πρώτο μεγάλο ρόλο του μετά την ταινία «Rust» του 2024, η οποία είχε συνδεθεί με το τραγικό περιστατικό του 2021, όταν κατά τη διάρκεια γυρισμάτων έχασε τη ζωή της η διευθύντρια φωτογραφίας Halyna Hutchins. Το γεγονός αυτό είχε οδηγήσει τον ηθοποιό σε μια περίοδο έντονων νομικών και προσωπικών δοκιμασιών, αν και η υπόθεση τελικά έκλεισε.

Με το «Kockroach», ο Alec Baldwin φαίνεται να επιχειρεί μια ουσιαστική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη, συμμετέχοντας σε μια παραγωγή με διεθνές ενδιαφέρον και ισχυρή καλλιτεχνική ομάδα, η οποία αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού και της βιομηχανίας.

Δες κι αυτό…