Joanne: Μας τραγουδάει το δικό της «VIOMA»

Η Joanne παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «VIOMA», ένα κομμάτι με έντονο συναίσθημα που μιλά για τον εγκλωβισμό

Η Joanne κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο «VIOMA», ένα κομμάτι με ιδιαίτερη σημασία και βαθιά προσωπικό χαρακτήρα. Τους στίχους υπογράφουν οι Joanne & Andreas Pervenas και τη μουσική ο Dan Kjellberg και κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που γράφτηκε μέσα από έντονη συναισθηματική διαδικασία, αποτυπώνοντας την εμπειρία του εγκλωβισμού, αλλά και τη δύναμη να ανακαλύπτεις το φως και να βρίσκεις διέξοδο.

Σε πρώτο επίπεδο, το «VIOMA» θα μπορούσε να εκληφθεί ως μια ιστορία προσωπικής σχέσης αλλά ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει διαφορετικά και να ταυτιστεί σε διαφορετικές δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://Joanne.lnk.to/VIOMA

