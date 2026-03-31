Βιβλίο 31.03.2026

Η Dua Lipa αναλαμβάνει το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου

Η Dua Lipa επιμελείται το London Literature Festival σε συνεργασία με το Service95 και στο πλαίσιο των 75 χρόνων του Southbank Centre
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Dua Lipa αναλαμβάνει έναν νέο και ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς θα επιμεληθεί το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου για το 2026 στο Southbank Centre, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία πέρα από τη μουσική σκηνή και στον χώρο του πολιτισμού. Η ανακοίνωση έγινε από τους διοργανωτές, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η Dua Lipa θα διαμορφώσει το πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 21 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου. Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με τον εορτασμό των 75 χρόνων του Southbank Centre, καθώς και με το Εθνικό Έτος Ανάγνωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Dua Lipa θα συνεργαστεί με τη λέσχη βιβλίου Service95, την οποία ίδρυσε το 2023, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο σε καταξιωμένους συγγραφείς όσο και σε νέες φωνές της λογοτεχνίας. Μέσα από τη δραστηριότητά της στο Service95, η καλλιτέχνιδα έχει ήδη συμβάλει στην ανάδειξη σημαντικών δημιουργών, πραγματοποιώντας εκτενείς συνεντεύξεις με προσωπικότητες όπως η Margaret Atwood, ο George Saunders και η Olga Tokarczuk.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε δήλωσή της, η Dua Lipa ανέφερε ότι «η ανάγνωση υπήρξε στήριγμα σε κάθε στάδιο της ζωής μου, από τότε που ήμουν το νέο παιδί σε μια νέα χώρα μέχρι τις στιγμές ηρεμίας κατά τη διάρκεια των περιοδειών. Το να επιμεληθώ το Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Λονδίνου είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Είμαι ενθουσιασμένη που θα αφιερωθώ σε μία από τις μεγαλύτερες αγάπες μου, τα βιβλία και τους δημιουργούς τους».

Ο Mark Ball, καλλιτεχνικός διευθυντής του Southbank Centre, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής της, δηλώνοντας ότι «η Dua Lipa είναι μια παγκόσμια πολιτιστική δύναμη με εκατομμύρια θαυμαστές και το πάθος της για τον γραπτό και προφορικό λόγο έχει εμπνεύσει μια νέα γενιά αναγνωστών. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα αναλάβει το φεστιβάλ μας».

Το πρόγραμμα του 2026 θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις με εισιτήριο αλλά και δωρεάν δράσεις, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν ότι θα δοθεί έμφαση τόσο σε αγαπημένους συγγραφείς που θα επιλέξει η Dua Lipa όσο και σε νέες λογοτεχνικές φωνές.

Ο Ted Hodgkinson, υπεύθυνος λογοτεχνίας και προφορικού λόγου του Southbank Centre, σημείωσε ότι «η δουλειά της Dua Lipa έχει πυροδοτήσει μια παγκόσμια συζήτηση γύρω από τα βιβλία. Στο πλαίσιο του Εθνικού Έτους Ανάγνωσης, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί της για να προσελκύσουμε νέο κοινό στους χώρους μας».

Η περσινή διοργάνωση είχε επιμεληθεί η Self Esteem, ενώ στο παρελθόν έχουν συμμετάσχει σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Ai Weiwei, η Greta Thunberg, η Malala Yousafzai, η Margaret Atwood, ο Philip Pullman, ο Tom Hanks και η Yulia Navalnaya.

Παράλληλα, το επετειακό πρόγραμμα των 75 χρόνων του Southbank Centre περιλαμβάνει σημαντικές πολιτιστικές δράσεις, με στόχο να προσεγγίσει περισσότερους από 1.000.000 ανθρώπους σε πάνω από 40 πόλεις σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πλήρης ανακοίνωση του προγράμματος του φεστιβάλ αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι, με τη συμμετοχή της Dua Lipa να δημιουργεί ήδη υψηλές προσδοκίες για μία από τις πιο δυναμικές διοργανώσεις των τελευταίων ετών.

