Η Dua Lipa εισβάλλει ξανά στο σινεμά πλάι στη Laura Dern

Η βραβευμένη με Grammy Dua Lipa εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Peaked» της A24 δίπλα σε ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών

Η Dua Lipa ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον κινηματογράφο, καθώς ανακοινώθηκε ότι συμμετέχει στη νέα παραγωγή της A24 με τίτλο «Peaked», προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό project στη διαρκώς εξελισσόμενη καριέρα της. Η ταινία σκηνοθετείται από τη Molly Gordon, η οποία συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με την Allie Levitan. Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της Dua Lipa δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο η παρουσία της θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές προσθήκες στο ήδη ισχυρό καστ.

Το «Peaked» αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που στο λύκειο είχαν τη φήμη των πιο «σκληρών» και τρομακτικών κοριτσιών του σχολείου. Χρόνια αργότερα, επιχειρούν να ξαναζήσουν τις μέρες της παλιάς τους «δόξας» στη συνάντηση για τα 10 χρόνια από την αποφοίτησή τους.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Emma Mackey, Connor Storrie, Laura Dern, Simone Ashley, Levon Hawke, Mitra Jouhari, Gabby Windey, Amy Sedaris, Owen Thiele, Jaya Harper, Emil Wakim και Alex Consani, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο σύνολο ηθοποιών. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα.

Η Dua Lipa, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της σύγχρονης ποπ σκηνής, έχει κατακτήσει 3 βραβεία Grammy και 7 Brit Awards. Έγινε ευρέως γνωστή με το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της το 2017, το οποίο περιλάμβανε επιτυχίες όπως το «New Rules», ενώ ακολούθησε το «Future Nostalgia» το 2020, που σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως με τραγούδια όπως «Don’t Start Now», «Levitating» και «Break My Heart», χαρίζοντάς της το Grammy για το καλύτερο pop άλμπουμ το 2021.

Στη μέχρι σήμερα πορεία της, η Dua Lipa έχει καταγράψει πολλαπλές επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Billboard Hot 100, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια streams. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «Radical Optimism», κυκλοφόρησε το 2024.

Στον χώρο της υποκριτικής, έχει ήδη εμφανιστεί στις ταινίες «Argylle» και «Barbie», καθώς και στην εκπομπή «Saturday Night Live», τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως καλεσμένη, δείχνοντας ξεκάθαρα τη διάθεσή της να διευρύνει τη δημιουργική της ταυτότητα πέρα από τη μουσική.

