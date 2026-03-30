Screen News 30.03.2026

Η Dua Lipa εισβάλλει ξανά στο σινεμά πλάι στη Laura Dern

Η βραβευμένη με Grammy Dua Lipa εντάσσεται στο καστ της ταινίας «Peaked» της A24 δίπλα σε ένα εντυπωσιακό σύνολο ηθοποιών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Dua Lipa ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στον κινηματογράφο, καθώς ανακοινώθηκε ότι συμμετέχει στη νέα παραγωγή της A24 με τίτλο «Peaked», προσθέτοντας ακόμη ένα σημαντικό project στη διαρκώς εξελισσόμενη καριέρα της. Η ταινία σκηνοθετείται από τη Molly Gordon, η οποία συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με την Allie Levitan. Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο της Dua Lipa δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο η παρουσία της θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές προσθήκες στο ήδη ισχυρό καστ.

Το «Peaked» αφηγείται την ιστορία δύο γυναικών που στο λύκειο είχαν τη φήμη των πιο «σκληρών» και τρομακτικών κοριτσιών του σχολείου. Χρόνια αργότερα, επιχειρούν να ξαναζήσουν τις μέρες της παλιάς τους «δόξας»  στη συνάντηση για τα 10 χρόνια από την αποφοίτησή τους.

dua_lipa
https://www.instagram.com/dualipa/

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa πιο glamorous  από ποτέ στο πάρτι του Elton John

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Emma Mackey, Connor Storrie, Laura Dern, Simone Ashley, Levon Hawke, Mitra Jouhari, Gabby Windey, Amy Sedaris, Owen Thiele, Jaya Harper, Emil Wakim και Alex Consani, συνθέτοντας ένα πολυδιάστατο σύνολο ηθοποιών. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα.

Η Dua Lipa, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες της σύγχρονης ποπ σκηνής, έχει κατακτήσει 3 βραβεία Grammy και 7 Brit Awards. Έγινε ευρέως γνωστή με το ομώνυμο ντεμπούτο άλμπουμ της το 2017, το οποίο περιλάμβανε επιτυχίες όπως το «New Rules», ενώ ακολούθησε το «Future Nostalgia» το 2020, που σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως με τραγούδια όπως «Don’t Start Now», «Levitating» και «Break My Heart», χαρίζοντάς της το Grammy για το καλύτερο pop άλμπουμ το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη μέχρι σήμερα πορεία της, η Dua Lipa έχει καταγράψει πολλαπλές επιτυχίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Billboard Hot 100, συγκεντρώνοντας δισεκατομμύρια streams. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «Radical Optimism», κυκλοφόρησε το 2024.

Στον χώρο της υποκριτικής, έχει ήδη εμφανιστεί στις ταινίες «Argylle» και «Barbie», καθώς και στην εκπομπή «Saturday Night Live», τόσο ως παρουσιάστρια όσο και ως καλεσμένη, δείχνοντας ξεκάθαρα τη διάθεσή της να διευρύνει τη δημιουργική της ταυτότητα πέρα από τη μουσική.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με naked dress στη Berlinale

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

dua lipa Laura Dern
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτές είναι οι επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίσεις ποτέ με χαρτοπετσέτα

Αυτές είναι οι επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίσεις ποτέ με χαρτοπετσέτα

30.03.2026

Δες επίσης

Η Kim Novak «αδειάζει» τη Sydney Sweeney – «Δεν είναι η κατάλληλη για να με υποδυθεί»
Cinema

Η Kim Novak «αδειάζει» τη Sydney Sweeney – «Δεν είναι η κατάλληλη για να με υποδυθεί»

30.03.2026
Πέθανε ο ηθοποιός των Top Gun και Back to the Future, James Tolkan
Cinema

Πέθανε ο ηθοποιός των Top Gun και Back to the Future, James Tolkan

30.03.2026
Η Charlize Theron και ο Taron Egerton στο καταιγιστικό Apex (Video)
Cinema

Η Charlize Theron και ο Taron Egerton στο καταιγιστικό Apex (Video)

30.03.2026
Μυστήριο και δεινόσαυροι στο End of Oak Street με την Anne Hathaway (Video)
Cinema

Μυστήριο και δεινόσαυροι στο End of Oak Street με την Anne Hathaway (Video)

30.03.2026
NCIS: Βασικός χαρακτήρας πεθαίνει στο 500ο επεισόδιο
Cinema

NCIS: Βασικός χαρακτήρας πεθαίνει στο 500ο επεισόδιο

29.03.2026
Super Mario Galaxy: Ο Glen Powell δανείζει τη φωνή του στον Fox McCloud
Cinema

Super Mario Galaxy: Ο Glen Powell δανείζει τη φωνή του στον Fox McCloud

29.03.2026
Ο Brad Pitt επιδιώκει συμφωνία με την Angelina Jolie μετά από χρόνια δικαστικής διαμάχης
Cinema

Ο Brad Pitt επιδιώκει συμφωνία με την Angelina Jolie μετά από χρόνια δικαστικής διαμάχης

29.03.2026
Ο Adam Sandler στο νέο ψυχολογικό δράμα Time Out του Netflix
Cinema

Ο Adam Sandler στο νέο ψυχολογικό δράμα Time Out του Netflix

29.03.2026
Η Kristen Stewart μπαίνει στο πετσί της Sally Ride
Cinema

Η Kristen Stewart μπαίνει στο πετσί της Sally Ride

28.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή ανταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Στην Επιτροπή ανταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ