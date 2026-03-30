Διακόσμηση 30.03.2026

Αυτές είναι οι επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίσεις ποτέ με χαρτοπετσέτα

Ποιες επιφάνειες δεν πρέπει ποτέ να καθαρίζονται με χαρτοπετσέτες και ποια εργαλεία εξασφαλίζουν άψογο αποτέλεσμα χωρίς γραμμές
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι χαρτοπετσέτες είναι ένας γρήγορος και βολικός τρόπος για να καθαρίσεις σχεδόν τα πάντ, από λιπαρές κηλίδες στην κουζίνα μέχρι να καλύψεις το φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων για να αποφύγεις πιτσιλιές. Ωστόσο, δεν είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Μπορεί να αφήσουν μικρά ψίχουλα χαρτιού ή να μην καθαρίσουν σωστά ορισμένες επιφάνειες. Υπάρχουν μάλιστα υλικά στις οποίες καλό είναι να αποφύγεις τελείως τη χρήση τους.

Ειδικοί στην καθαριότητα επισημαίνουν ότι οι χαρτοπετσέτες δεν είναι φιλικές με ευαίσθητες ή ιδιαίτερες επιφάνειες. Αντίθετα, εργαλεία όπως μικροϊνες ή πανιά χωρίς χνούδι μπορούν να προσφέρουν καλύτερο αποτέλεσμα χωρίς φθορές ή υπολείμματα. Ας δούμε ποιες επιφάνειες χρειάζονται πιο προσεκτική προσέγγιση.

Γυάλινες επιφάνειες και καθρέφτες

Παρά την πεποίθηση πολλών, οι χαρτοπετσέτες δεν είναι κατάλληλες για γυαλί ή καθρέφτες. Οι ίνες τους μπορούν να αφήσουν λωρίδες και ψίχουλα. Αντί για χαρτοπετσέτα, χρησιμοποιήστε πανί μικροϊνών σχεδιασμένο για γυάλινες επιφάνειες, που απορροφά τη σκόνη και το καθαριστικό ομοιόμορφα, αφήνοντας άψογο αποτέλεσμα χωρίς ίχνη.

Οθόνες ηλεκτρονικών συσκευών

Ο υπολογιστής, το tablet ή το κινητό χρειάζονται τακτικό καθαρισμό, αλλά η ειδική τους επικάλυψη είναι ευαίσθητη. Οι χαρτοπετσέτες μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές. Ιδανική επιλογή είναι ένα απαλό πανί μικροϊνών, ενώ για επίμονους λεκέδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθαριστικά ειδικά για οθόνες.

Ξύλινα επιπλα

Η χρήση χαρτοπετσέτας σε ξύλινα έπιπλα μπορεί να αφήσει μικροσκοπικές γρατζουνιές και να θαμπώσει το φινίρισμα. Οι ειδικοί προτείνουν επαναχρησιμοποιούμενα πανιά μικροϊνών ή βαμβακερά χωρίς χνούδι. Πανί στεγνό για σκόνη και ελαφρώς υγρό για λεκέδες, με επαναφορά με στεγνό πανί για να αποφευχθεί η συσσώρευση υγρασίας.

Οικιακές συσκευές από ανοξείδωτο ατσάλι

Οι χαρτοπετσέτες μπορούν να αφήσουν υπολείμματα ή μικρογρατζουνιές στην επιφάνεια με κατευθυνόμενη υφή. Αντικατέστησέ τις με μαλακό πανί μικροϊνών και καθαριστικό για ανοξείδωτο ατσάλι, σκουπίζοντας πάντα στην κατεύθυνση της υφής. Αυτό ισχύει και για τις συσκευές μαύρου ανοξείδωτου, που φθείρονται εύκολα.

Τηγάνια από χυτοσίδηρο

Η τραχιά επιφάνεια των τηγανιών χυτοσιδήρου δεν καθαρίζεται σωστά με χαρτοπετσέτα, η οποία αφήνει ψίχουλα και δεν αφαιρεί τους κολλημένους λεκέδες. Χρησιμοποιήσε σκληρή βούρτσα ή ειδικό σκουπόξυλο για το καθάρισμα και πανί χωρίς χνούδι για να τα σκουπίσετε μετά.

