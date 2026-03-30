Οι BTS αποκαλύπτουν τους σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας τους στη Λατινική Αμερική

Οι BTS ανακοίνωσαν επίσημα ττους χώρους διεξαγωγής για το σκέλος της Λατινικής Αμερικής της φιλόδοξης ARIRANG World Tour τους. Η παγκόσμια περιοδεία, η οποία περιλαμβάνει πάνω από 80 εμφανίσεις, ξεκινάει στις 9 Απριλίου από το στάδιο Goyang της Νότιας Κορέας και θα διαρκέσει μέχρι το 2027, με προγραμματισμένες συναυλίες σε Αυστραλία, Χονγκ Κονγκ και Φιλιππίνες.

Το κοινό της Λατινικής Αμερικής αναμένει με ανυπομονησία τις εμφανίσεις, οι οποίες συνδιοργανώνονται από την Live Nation. Τα μέλη του συγκροτήματος, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V και Jung Kook, θα ξεκινήσουν το λατινοαμερικάνικο σκέλος στις 2 Οκτωβρίου στο στάδιο El Campín της Μπογκοτά, στην Κολομβία.

Οι σταθμοί της περιοδείας στη Λατινική Αμερική

Μετά την Κολομβία, οι BTS θα συνεχίσουν την περιοδεία τους στο στάδιο San Marcos της Λίμα στο Περού, στο Estadio Nacional του Σαντιάγο της Χιλής και στο Estadio Único de La Plata του Μπουένος Άιρες της Αργεντινής. Σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, το συγκρότημα θα δώσει δύο συνεχόμενες συναυλίες. Στη Βραζιλία, οι BTS θα πραγματοποιήσουν τρεις συνεχόμενες εμφανίσεις στο Estádio do MorumBIS στις 28, 30 και 31 Οκτωβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι BTS θα εμφανιστούν στην Μπογκοτά και το Μπουένος Άιρες. Η περιοδεία περιλαμβάνει επίσης τρεις προαναγγελθείσες ημερομηνίες στο Μεξικό, όπου οι BTS θα εμφανιστούν στο Estadio GNP Seguros (πρώην Foro Sol) στις 7, 9 και 10 Μαΐου.

Επιστροφή στις περιοδείες και νέο άλμπουμ

Η πολυαναμενόμενη περιοδεία 2026-2027 υποστηρίζει το άλμπουμ «ARIRANG», την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία του συγκροτήματος μετά το «Be» του 2020, το οποίο είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard 200. Η περιοδεία θα καλύψει 34 περιοχές και θα διαθέτει μια εντυπωσιακή, καθηλωτική σκηνή 360 μοιρών. Με αυτή την περιοδεία, οι BTS κάνουν τη μεγάλη τους επιστροφή στις παγκόσμιες εμφανίσεις, μετά την επιτυχημένη PERMISSION TO DANCE ON STAGE tour τους το 2021 και το 2022. Όπως είχαμε γράψει, η ARIRANG Tour έχει ήδη σημειώσει εντυπωσιακές πωλήσεις εισιτηρίων.

Πληροφορίες εισιτηρίων

Τα εισιτήρια για τις εμφανίσεις στη Λατινική Αμερική θα είναι διαθέσιμα στις 7 Απριλίου μέσω προπώλησης για τα μέλη του ARMY, ενώ η γενική πώληση θα ξεκινήσει στις 10 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της περιοδείας των BTS.

