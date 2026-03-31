Celeb News 31.03.2026

Βασίλης Σπανούλης: Ο 16χρονος γιος του ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στο μπάσκετ

Ο 16χρονος Θανάσης Σπανούλης ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του, Βασίλη Σπανούλη, ξεχωρίζοντας με εντυπωσιακές εμφανίσεις στο μπάσκετ
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο 16χρονος Θανάσης Σπανούλης φαίνεται πως ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνοντας ότι το μπασκετικό ταλέντο περνά από γενιά σε γενιά. Το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο νεαρός άσος ξεχώρισε στον αγώνα της ομάδας παίδων του Ολυμπιακού, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη 102-95 απέναντι στα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα στην παράταση και εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό του Final Four του Gen A Stars U16.

Στο γήπεδο δεν έλειψαν οι γονείς του Θανάση, ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου, οι οποίοι παρακολούθησαν περήφανοι την προσπάθεια του γιου τους. Η εντυπωσιακή φάση του Θανάση, όταν μετά από κλέψιμο της μπάλας κάρφωσε δυναμικά, ξεσήκωσε τους θεατές και απέδειξε ότι διαθέτει τα προσόντα για να αφήσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό μπάσκετ.

Διάβασε επίσης: Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Αποκάλυψε ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα

Ο 16χρονος ήδη δείχνει την αποφασιστικότητα και την τεχνική του, ενώ η παρουσία των γονιών του στο γήπεδο υπογραμμίζει τη στήριξη που έχει από την οικογένεια. «Είναι υπέροχο να βλέπεις τον Θανάση να παίζει με τόσο πάθος και αυτοπεποίθηση», σχολίασαν φίλοι και θεατές, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για τις επιδόσεις του.

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου έχουν δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια με 6 παιδιά. Ο μεγαλύτερος, Θανάσης, γεννημένος το 2007, δείχνει ότι θα συνεχίσει την παράδοση του μπάσκετ, ενώ ακολουθούν ο Βασίλης, 13 ετών, ο Δημήτρης, 12, η Αιμιλία, 10, η Αναστασία, 8, και η μικρότερη, Αλεξάνδρα, 6 ετών. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η αγάπη για το άθλημα φαίνεται πως δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για τα παιδιά να αναδειχθούν σε μελλοντικούς αστέρες.

Διάβασε επίσης: Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του

Βασίλης Σπανούλης Θανάσης Σπανούλης Ολυμπία Χοψονίδου
Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90’s στο μακιγιάζ

Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90’s στο μακιγιάζ

31.03.2026

Δες επίσης

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Αποκάλυψε ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα
Celeb News

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Αποκάλυψε ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα

31.03.2026
Το αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή – «Θα γυρίσω πολύ διαφορετική»
Celeb News

Το αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή – «Θα γυρίσω πολύ διαφορετική»

31.03.2026
Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς
Celeb News

Ο Γιάννης Πάριος αποχαιρετά συγκινημένος τη Μαρινέλλα από τη σκηνή του Παλλάς

31.03.2026
Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του
Celeb News

Akylas: Όσα αποκάλυψε για την κατάσταση της υγείας του

31.03.2026
Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή
Celeb News

Απρόσμενο περιστατικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στη σκηνή

31.03.2026
Κηδεία Μαρινέλλας: Χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα
Celeb News

Κηδεία Μαρινέλλας: Χιλιάδες φίλοι και θαυμαστές στο λαϊκό προσκύνημα

31.03.2026
Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στο φέρετρο
Celeb News

Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα – Συγκλονισμένος ο Τάκης Ζαχαράτος μπροστά στο φέρετρο

31.03.2026
Josephine: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Νίνο για το τραγούδι «Τι κάνεις;»
Celeb News

Josephine: Η συγκινητική ανάρτηση με τον Νίνο για το τραγούδι «Τι κάνεις;»

30.03.2026
Γιώργος Τσαλίκης: Σχολιάζει με χιούμορ την ομοιότητα του τραγουδιού του με τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου
Celeb News

Γιώργος Τσαλίκης: Σχολιάζει με χιούμορ την ομοιότητα του τραγουδιού του με τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου

30.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ