Βασίλης Σπανούλης: Ο 16χρονος γιος του ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στο μπάσκετ

Ο 16χρονος Θανάσης Σπανούλης φαίνεται πως ακολουθεί τα χνάρια του πατέρα του, Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνοντας ότι το μπασκετικό ταλέντο περνά από γενιά σε γενιά. Το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο νεαρός άσος ξεχώρισε στον αγώνα της ομάδας παίδων του Ολυμπιακού, οδηγώντας την ομάδα του σε νίκη 102-95 απέναντι στα Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα στην παράταση και εξασφαλίζοντας θέση στον τελικό του Final Four του Gen A Stars U16.

Στο γήπεδο δεν έλειψαν οι γονείς του Θανάση, ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου, οι οποίοι παρακολούθησαν περήφανοι την προσπάθεια του γιου τους. Η εντυπωσιακή φάση του Θανάση, όταν μετά από κλέψιμο της μπάλας κάρφωσε δυναμικά, ξεσήκωσε τους θεατές και απέδειξε ότι διαθέτει τα προσόντα για να αφήσει το δικό του στίγμα στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο 16χρονος ήδη δείχνει την αποφασιστικότητα και την τεχνική του, ενώ η παρουσία των γονιών του στο γήπεδο υπογραμμίζει τη στήριξη που έχει από την οικογένεια. «Είναι υπέροχο να βλέπεις τον Θανάση να παίζει με τόσο πάθος και αυτοπεποίθηση», σχολίασαν φίλοι και θεατές, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό τους για τις επιδόσεις του.

Ο Βασίλης Σπανούλης και η Ολυμπία Χοψονίδου έχουν δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια με 6 παιδιά. Ο μεγαλύτερος, Θανάσης, γεννημένος το 2007, δείχνει ότι θα συνεχίσει την παράδοση του μπάσκετ, ενώ ακολουθούν ο Βασίλης, 13 ετών, ο Δημήτρης, 12, η Αιμιλία, 10, η Αναστασία, 8, και η μικρότερη, Αλεξάνδρα, 6 ετών. Η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η αγάπη για το άθλημα φαίνεται πως δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον για τα παιδιά να αναδειχθούν σε μελλοντικούς αστέρες.

