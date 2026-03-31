Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Αποκάλυψε ποιος έκανε το πρώτο βήμα στη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα

Το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη έκανε το επίσημο ντεμπούτο του δικού της brand καλλυντικών και προϊόντων skincare, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους, συνεργάτες και εκπροσώπους των media. Η influencer και επιχειρηματίας δεν έκρυψε τη χαρά της για τη στιγμή αυτή, μιλώντας για το όραμά της να δημιουργήσει προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, φροντίδα και φινέτσα.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ρωτήθηκε και για την προσωπική της ζωή, ιδιαίτερα για τη σχέση της με τον τραγουδιστή Χρήστο Μάστορα. Με χαρακτηριστική ειλικρίνεια, αποκάλυψε πώς ξεκίνησαν όλα: «Όταν ήμουν μικρή, δεν είχα αφίσες του Χρήστου. Τον θαύμαζα πάρα πολύ. Ήταν από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα. Τραγουδούσε σε ένα event που ήμουνα καλεσμένη και κάπως έτσι ήρθαμε κοντά».

Η ίδια αναφέρθηκε και στο πρόσφατο ταξίδι τους στο Ντουμπάι, που ολοκληρώθηκε λίγες μέρες πριν από τις επιθέσεις από το Ιράν: «Γυρίσαμε από το Ντουμπάι δύο μέρες πριν συμβεί αυτό. Αγχωθήκαμε πάρα πολύ βέβαια, απ’ τη μία είπαμε πόσο τυχεροί ήμασταν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά».

Η Γαρυφαλλιά και ο Χρήστος θα γιορτάσουν φέτος το πρώτο τους Πάσχα στο καινούργιο τους σπίτι με θέα την Ακρόπολη. Παράλληλα, η influencer θα ακολουθήσει τον αγαπημένο της στη μεγάλη περιοδεία των Melisses σε ΗΠΑ και Αυστραλία, ετοιμάζοντας βαλίτσες για να τον συνοδεύσει και να στηρίξει τα επαγγελματικά του βήματα.





Το καλοκαίρι αναμένεται να τους βρει σε διαφορετική ήπειρο, πιο ερωτευμένους και ενωμένους από ποτέ, με την κοινή τους ζωή να συνδυάζει καριέρα, ταξίδια και προσωπική ευτυχία. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει να συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με την προσωπική της ευτυχία, δίνοντας έμπνευση σε χιλιάδες followers της.

Δες κι αυτό…