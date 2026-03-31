Το αντίο της Κατερίνας Καινούργιου στην τελευταία της εκπομπή – «Θα γυρίσω πολύ διαφορετική»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε συγκινημένη τους τηλεθεατές του «Super Κατερίνα» πριν μπει στην τελική ευθεία για τη γέννηση της κόρης της

Μια ιδιαίτερη στιγμή έζησε σήμερα η Κατερίνα Καινούργιου στο πλατό του «Super Κατερίνα». Στο τέλος της εκπομπής, η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε συνεργάτες και τηλεθεατές, καθώς μπαίνει στην τελική ευθεία για τη γέννηση της κόρης της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπομπής, η Κατερίνα ήταν εμφανώς συγκινημένη, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς κάθε μέλος της ομάδας που τη στήριξε τους τελευταίους μήνες.

Λίγο πριν κλείσει η εκπομπή, η παρουσιάστρια είπε: «Από αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Δεν γεννάω αύριο, αλλά θέλω για λίγες ημέρες να κάτσω να ξεκουραστώ μέχρι να γεννήσω. Θα συγκινηθώ πριν γεννήσω. Ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε εδώ, στην ομάδα μου, στην παραγωγή μου, στο κανάλι μου και στους ανθρώπους που είναι πάνω, στην αρχισυνταξία, στη σκηνοθεσία και σε όλη μου την ομάδα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτοί οι μήνες είναι πολύ ωραίοι για μια γυναίκα, αλλά ταυτόχρονα είναι και δύσκολοι. Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα και ψυχολογικά και ορμονικά. Με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι ήταν οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους τηλεθεατές για τις πολύ ωραίες ευχές που μου έχουν στείλει. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους σε άλλες εκπομπές και site για τη διακριτικότητα που έδειξαν, γιατί είναι ένα θέμα που θέλει σωστό χειρισμό».





Η παρουσιάστρια μοιράστηκε ακόμη: «Έχω πάρει 20 κιλά, αλλά δεν θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ότι θα έχω μια τόσο ωραία εγκυμοσύνη και ειδικά στα 40 που έχεις και τα άγχη σου. Όταν επιστρέψω εδώ θα είμαι κάτι πολύ διαφορετικό, θα είμαι μανούλα, κάτι που ήθελα πολύ».

Η Κατερίνα Καινούργιου αποχώρησε από το πλατό με ένα ζεστό χαμόγελο, αφήνοντας πίσω της μια εποχή γεμάτη αναμνήσεις, επιτυχίες και στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη των τηλεθεατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια αναμένεται να μπει στο μαιευτήριο τις επόμενες ημέρες και η επιστροφή της στην εκπομπή αναμένεται μετά τη Eurovision, πιθανώς τη Δευτέρα 18 Μαΐου. Μέχρι τότε, την παρουσίαση θα αναλάβει ο συνεργάτης της, Στέφανος Κωνσταντινίδης.





