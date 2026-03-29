Living 29.03.2026

7 λέξεις που καλό είναι να αφαιρέσεις από το CV σου

Ένα καλό CV δεν βασίζεται σε εντυπωσιακές λέξεις, αλλά σε σαφείς πληροφορίες και πραγματικά στοιχεία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν ετοιμάζεις το βιογραφικό σου, είναι λογικό να θέλεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πολλοί υποψήφιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν δυνατές λέξεις και εκφράσεις για να δείξουν τις ικανότητές τους και να τραβήξουν την προσοχή των εργοδοτών. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι όροι που, αντί να ενισχύουν το προφίλ σου, μπορεί τελικά να το αποδυναμώνουν. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων διαβάζουν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες βιογραφικά για κάθε θέση εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δει πολλές φορές τις ίδιες λέξεις και φράσεις, οι οποίες συχνά θεωρούνται γενικές, υπερβολικές ή χωρίς πραγματικό περιεχόμενο. Όταν ένα CV είναι γεμάτο από τέτοιες εκφράσεις, μπορεί να φαίνεται τυπικό και να μην ξεχωρίζει.

Για να γίνει το βιογραφικό σου πιο ουσιαστικό και πειστικό, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείς συγκεκριμένα παραδείγματα, αριθμούς και πραγματικά αποτελέσματα από τη δουλειά σου. Παρακάτω θα δεις 7 λέξεις ή εκφράσεις που καλό είναι να αποφύγεις ή να αντικαταστήσεις στο CV σου.

1. «Δυναμικός»

Η λέξη «δυναμικός» εμφανίζεται σε πάρα πολλά βιογραφικά και έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της. Όταν τη διαβάζει ένας εργοδότης, δύσκολα καταλαβαίνει τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη. Αντί να τη χρησιμοποιήσεις, μπορείς να εξηγήσεις με ένα παράδειγμα πώς αντιμετώπισες μια πρόκληση στη δουλειά σου ή πώς ανέλαβες μια σημαντική ευθύνη.

2. «Ομαδικός»

Η ικανότητα συνεργασίας είναι σημαντική, όμως η λέξη «ομαδικός» από μόνη της δεν λέει πολλά. Σχεδόν όλοι οι υποψήφιοι τη χρησιμοποιούν, χωρίς να εξηγούν πώς ακριβώς λειτουργούν μέσα σε μια ομάδα.Καλύτερα να περιγράψεις ένα έργο στο οποίο συνεργάστηκες με άλλους συναδέλφους ή πώς συμβάλλεις στη λειτουργία μιας ομάδας.

3. «Υπεύθυνος»

Το να γράφεις ότι είσαι «υπεύθυνος» δεν αρκεί για να πείσει έναν εργοδότη. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων προτιμούν να βλέπουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες και αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μπορείς να αναφέρεις ότι διαχειριζόσουν ένα συγκεκριμένο έργο, μια ομάδα ή έναν προϋπολογισμό.

4. «Εργατικός»

Η λέξη «εργατικός» είναι επίσης αρκετά γενική και δύσκολο να αποδειχθεί μέσα από ένα απλό βιογραφικό. Οι εργοδότες προτιμούν στοιχεία που δείχνουν πραγματική απόδοση. Αντί για αυτό, μπορείς να δείξεις την εργατικότητά σου μέσα από επιτεύγματα, όπως στόχους που πέτυχες ή έργα που ολοκλήρωσες.

5. «Επικοινωνιακός»

Πολλοί υποψήφιοι δηλώνουν ότι είναι επικοινωνιακοί, όμως χωρίς παραδείγματα αυτή η πληροφορία μένει αρκετά ασαφής. Αν η επικοινωνία είναι σημαντικό μέρος της δουλειάς σου, μπορείς να αναφέρεις ότι συνεργαζόσουν με πελάτες, ότι έκανες παρουσιάσεις ή ότι συντόνιζες ομάδες.

6. «Τελειομανής»

Η λέξη «τελειομανής» χρησιμοποιείται συχνά για να παρουσιαστεί ως θετικό χαρακτηριστικό. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί και αρνητικό, καθώς μπορεί να υποδηλώνει υπερβολική προσκόλληση στη λεπτομέρεια. Καλύτερα να δείξεις την προσοχή σου στη λεπτομέρεια μέσα από τη δουλειά σου και τα αποτελέσματά της.

7. «Παθιασμένος»

Η λέξη «παθιασμένος» χρησιμοποιείται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια στα βιογραφικά, όμως έχει αρχίσει να ακούγεται αρκετά γενική. Αν θέλεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου για έναν τομέα, μπορείς να αναφέρεις συγκεκριμένες εμπειρίες, έργα ή δεξιότητες που έχεις αναπτύξει σε αυτόν.

