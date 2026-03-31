Beauty 31.03.2026

Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90’s στο μακιγιάζ

zara_larsson
Το Icy Blue είναι η απόχρωση που ανανεώνει το βλέμμα σου με δροσερή και φωτεινή πινελιά, ιδανική για την άνοιξη
Μαρία Χατζηγιάννη

Η icy blue απόχρωση είναι ένα υπέροχο παστέλ μπλε με φωτεινότητα και διαύγεια, επιστρέφει δυναμικά στα beauty trends του 2026. Πρόκειται για μια απόχρωση που προσφέρει φρεσκάδα και ζωντάνια στο βλέμμα, ιδανική για τις ηλιόλουστες μέρες που έρχονται.

Τα μάτια βαμμένα σε αυτή την απόχρωση θυμίζουν τις αισιόδοξες δεκαετίες του παρελθόντος, όταν η μόδα αγαπούσε τα έντονα και φωτεινά χρώματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα μακιγιάζ που παραμένει minimal αλλά ταυτόχρονα εντυπωσιακό, ιδανικό για όποιον θέλει να προσθέσει μια πινελιά χρώματος χωρίς να υπερβάλλει.

https://www.instagram.com/zaralarsson/?hl=el

Πώς να τη φορέσεις

Ο καλύτερος τρόπος να το φορέσεις είναι να καλύψεις όλο το βλέφαρο με την παστέλ απόχρωση, αφήνοντας το υπόλοιπο μακιγιάζ λιτό. Συνδύασέ το με έντονη μάσκαρα και καθαρή γραμμή κάτω από τα μάτια για να δώσεις βάθος, ή παίξε με ματ και γυαλιστερά textures για να δημιουργήσεις ενδιαφέρουσες διαβαθμίσεις φωτός.

larsson_zara
https://www.instagram.com/zaralarsson/?hl=el

Για ένα πιο καθημερινό look, ένα λεπτό στρώμα στα κινητά βλέφαρα προσθέτει φρεσκάδα χωρίς να «κραυγάζει». Αν θέλεις κάτι πιο τολμηρό για βράδυ, μπορείς να συνδυάσεις το μπλε με ασημένιες ή λευκές λάμψεις, δημιουργώντας ένα σχεδόν «παγωμένο» αποτέλεσμα που τραβάει τα βλέμματα.

TOMMY G

MAC

GOSH COPENHAGEN

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty trends
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

