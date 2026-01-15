Mad Bubble
Μουσικά Νέα 15.01.2026

H Joanne επιστρέφει και είναι πιο «brand new» από ποτέ

Το νέο hit της Joanne, “Brand New”, κατακτά τα social media και μας καλεί να ξεκινήσουμε ξανά με δύναμη και αλήθεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Joanne πριν λίγο καιρό ανέβασε ένα μικρό απόσπασμα από το τραγούδι που κατέθεσε για τον Εθνικό τελικό της Eurovision και προκάλεσε πανικό!

Το “Brand New” ήταν η πρόταση της Joanne για την εκπροσώπηση της χώρας μας, η οποία μπορεί να μην κατάφερε να περάσει στους 28 αλλά έγινε το απόλυτο viral sound του Tik Tok!

Διάβασε επίσης: Όταν το «μπλοκ» στο insta παίρνει άλλη αξία! Lafis & Joanne κάνουν την ανατροπή

Tη μουσική υπογράφει ο Dan Kjellberg και τους στίχους οι Andreas Pervenas, Dan Kjellberg, Joanne και κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.

Το «Brand New» είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την αναγέννηση, την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη του να ξεκινάς ξανά, πιο ειλικρινά και πιο ελεύθερα από ποτέ.

Η Joanne είναι brand new εξωτερικά και εσωτερικά και έρχεται με ανανεωμένη διάθεση, παραδίδοντας μια ερμηνεία γεμάτη ένταση και αλήθεια, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της εξέλιξη ως καλλιτέχνιδα.

Βάλτε δυνατά στα ακουστικά σας το “Brand New”, ταυτιστείτε, τραγουδήστε και χορέψτε με το next banger!

@its._joanne Ανυπομονώ τόσο πολύ να το ακούσετε 15/1 #fy #eurovision ♬ Brand new – Joanne

Διάβασε επίσης: Joanne & Emily & Marina Lamprou & Seno for 5226 by Celia Kritharioti / Apt. (Otherview & Alex Iatrou Remix) | MadWalk24 by Three Cents

