Food 31.03.2026

Λεμονάτο Tres Leches: Αφράτο, κρεμώδες και ακαταμάχητο

gliko_lemoniou
Φτιάξε εύκολα στο σπίτι το γλυκό Tres Leches με κρέμα λεμονιού και εντυπωσίασε με τη δροσερή, κρεμώδη γεύση του
Μαρία Χατζηγιάννη

Αυτό το δροσερό επιδόρπιο είναι μια παραλλαγή του κλασικού Tres Leches, με έντονη γεύση λεμονιού και αφράτη βάση που έχει εμποτιστεί με μίγμα γάλακτος. Η κρέμα και οι σπείρες λεμονιού στην κορυφή προσθέτουν μια δροσερή, κρεμώδη νότα, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε περίσταση. Είναι εύκολο στην παρασκευή και εντυπωσιακό τόσο στη γεύση όσο και στην εμφάνιση.

Το Tres Leches με λεμόνι συνδυάζει την απλότητα του κέικ με τη φρεσκάδα του λεμονιού, δημιουργώντας ένα γλυκό που μπορείς να απολαύσεις σε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας. Η τεχνική του εμποτισμού με γάλα και η επικάλυψη με σαντιγί και μαρμελάδα λεμονιού κάνουν αυτό το επιδόρπιο μοναδικό, ενώ η διαδικασία παρασκευής του είναι απλή και προσιτή σε όλους.

gliko_lemoni
pexels

Υλικά:

Κέικ:

  • 1 φλ. (150γρ) αλεύρι για όλες τις χρήσεις
  • 1 ½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • ¼ κ.γ. αλάτι
  • 5 μεγάλα αυγά, χωρισμένα κρόκοι και ασπράδια
  • 1 φλ. (220γρ) ζάχαρη
  • ⅓ φλ. (80ml) γάλα
  • Ξύσμα από 2 λεμόνια
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Μίγμα γάλακτος:

  • 1 κουτί (395ml) ζαχαρούχο γάλα
  • 1 κουτί (340ml) εβαπορέ γάλα
  • ¼ φλ. (60ml) γάλα
pexels

Επικάλυψη:

  • 600ml κρέμα γάλακτος πλήρης
  • ¼ φλ. (30γρ) άχνη ζάχαρη
  • 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
  • 150γρ μαρμελάδα λεμονιού

Εκτέλεση:

  • Προθερμαίνεις το φούρνο στους 200°C (180°C με αέρα). Βουτυρώνεις και αλευρώνεις το ταψί.
  • Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις αλεύρι, μπέικιν και αλάτι. Σε άλλο μπολ, χτυπάς τους κρόκους με ¾ φλ. ζάχαρη για 3-4 λεπτά μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις το γάλα, το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια και ανακατεύεις καλά. Στη συνέχεια, ενσωματώνεις το μείγμα κρόκων στο αλεύρι.
  • Χτυπάς τα ασπράδια μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις την υπόλοιπη ζάχαρη και συνεχίζεις το χτύπημα μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές. Ανακατεύεις προσεκτικά το 1/3 των ασπραδιών στο μείγμα κρόκων και μετά τα υπόλοιπα σε δύο δόσεις. Αδειάζεις το μείγμα στο ταψί και ψήνεις για 25-30 λεπτά μέχρι να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι από το κέντρο.
  • Ετοιμάζεις το μίγμα γάλακτος ανακατεύοντας όλα τα υλικά σε ένα δοχείο.
  • Μόλις βγει το κέικ από το φούρνο, τρυπάς την επιφάνεια με ένα πιρούνι και περιχύνεις σιγά-σιγά το μίγμα γάλακτος. Αφήνεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ή μέχρι να ενωθούν οι γεύσεις.
  • Για την επικάλυψη, χτυπάς την κρέμα με άχνη και βανίλια μέχρι να σχηματιστούν μαλακές κορυφές.
    Απλώνεις τη σαντιγί πάνω στο κέικ, προσθέτεις κουταλιές μαρμελάδας λεμονιού και σχηματίζεις σπείρες με μια μικρή σπάτουλα. Σερβίρεις δροσερό.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

γλυκό επιδόρπιο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες επίσης

Life

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

31.03.2026
Life

Τα 2 ζώδια που δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικό ούτε για 5 λεπτά

31.03.2026
Beauty

Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90's στο μακιγιάζ

31.03.2026
Fashion

Καφέ μπαλαρίνες: Το ουδέτερο shoe trend που ανανεώνει κάθε outfit

31.03.2026
Life

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

31.03.2026
Beauty

Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται

31.03.2026
Fashion

Suede obsession: Αυτή είναι η τσάντα που θα κρατάς ολόκληρη την άνοιξη

31.03.2026
Life

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

31.03.2026
Food

Αφράτη πάβλοβα τιραμισού με σοκολάτα και καφέ

30.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των '90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ