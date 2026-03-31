Λεμονάτο Tres Leches: Αφράτο, κρεμώδες και ακαταμάχητο

Φτιάξε εύκολα στο σπίτι το γλυκό Tres Leches με κρέμα λεμονιού και εντυπωσίασε με τη δροσερή, κρεμώδη γεύση του

Αυτό το δροσερό επιδόρπιο είναι μια παραλλαγή του κλασικού Tres Leches, με έντονη γεύση λεμονιού και αφράτη βάση που έχει εμποτιστεί με μίγμα γάλακτος. Η κρέμα και οι σπείρες λεμονιού στην κορυφή προσθέτουν μια δροσερή, κρεμώδη νότα, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε περίσταση. Είναι εύκολο στην παρασκευή και εντυπωσιακό τόσο στη γεύση όσο και στην εμφάνιση.

Το Tres Leches με λεμόνι συνδυάζει την απλότητα του κέικ με τη φρεσκάδα του λεμονιού, δημιουργώντας ένα γλυκό που μπορείς να απολαύσεις σε οποιαδήποτε στιγμή της μέρας. Η τεχνική του εμποτισμού με γάλα και η επικάλυψη με σαντιγί και μαρμελάδα λεμονιού κάνουν αυτό το επιδόρπιο μοναδικό, ενώ η διαδικασία παρασκευής του είναι απλή και προσιτή σε όλους.

Υλικά:

Κέικ:

1 φλ. (150γρ) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 ½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

¼ κ.γ. αλάτι

5 μεγάλα αυγά, χωρισμένα κρόκοι και ασπράδια

1 φλ. (220γρ) ζάχαρη

⅓ φλ. (80ml) γάλα

Ξύσμα από 2 λεμόνια

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

Μίγμα γάλακτος:

1 κουτί (395ml) ζαχαρούχο γάλα

1 κουτί (340ml) εβαπορέ γάλα

¼ φλ. (60ml) γάλα

Επικάλυψη:

600ml κρέμα γάλακτος πλήρης

¼ φλ. (30γρ) άχνη ζάχαρη

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

150γρ μαρμελάδα λεμονιού

Εκτέλεση:

Προθερμαίνεις το φούρνο στους 200°C (180°C με αέρα). Βουτυρώνεις και αλευρώνεις το ταψί.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύεις αλεύρι, μπέικιν και αλάτι. Σε άλλο μπολ, χτυπάς τους κρόκους με ¾ φλ. ζάχαρη για 3-4 λεπτά μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις το γάλα, το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια και ανακατεύεις καλά. Στη συνέχεια, ενσωματώνεις το μείγμα κρόκων στο αλεύρι.

Χτυπάς τα ασπράδια μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις την υπόλοιπη ζάχαρη και συνεχίζεις το χτύπημα μέχρι να σχηματιστούν σφιχτές κορυφές. Ανακατεύεις προσεκτικά το 1/3 των ασπραδιών στο μείγμα κρόκων και μετά τα υπόλοιπα σε δύο δόσεις. Αδειάζεις το μείγμα στο ταψί και ψήνεις για 25-30 λεπτά μέχρι να βγαίνει καθαρό το μαχαίρι από το κέντρο.

Ετοιμάζεις το μίγμα γάλακτος ανακατεύοντας όλα τα υλικά σε ένα δοχείο.

Μόλις βγει το κέικ από το φούρνο, τρυπάς την επιφάνεια με ένα πιρούνι και περιχύνεις σιγά-σιγά το μίγμα γάλακτος. Αφήνεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ή μέχρι να ενωθούν οι γεύσεις.

Για την επικάλυψη, χτυπάς την κρέμα με άχνη και βανίλια μέχρι να σχηματιστούν μαλακές κορυφές.

Απλώνεις τη σαντιγί πάνω στο κέικ, προσθέτεις κουταλιές μαρμελάδας λεμονιού και σχηματίζεις σπείρες με μια μικρή σπάτουλα. Σερβίρεις δροσερό.

