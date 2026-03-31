O Σταύρος Evans στο Talk to MAD: «Μέχρι σήμερα έχω επισκεφθεί πάνω από 30 χώρες»

Ο Σταύρος Evans βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Talk to MAD του Mad TV και μίλησε για τη διαδρομή του στον κόσμο του travel content, τα ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει αλλά και τις εμπειρίες που τον έχουν σημαδέψει.

Συγκεκριμένα ανέφερε για την αρχή του ταξιδιωτικού του project: «Η ιδέα προέκυψε σχεδόν τυχαία, όταν γνώρισα τον μέντορά μου, τον Νίκο Λούβαρη, ο οποίος με ενθάρρυνε να καταγράψω ένα μεγάλο ταξίδι που σχεδίαζα. Το πρώτο μου ταξίδι ήταν στο Βιετνάμ και από εκεί ξεκίνησε όλο το project».

Αναφερόμενος στη διαχείριση των social media και τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του, δήλωσε: «Στην αρχή δεν ήμουν ιδιαίτερα θετικός απέναντι στα social media, αλλά τώρα αποτελούν το βασικό εργαλείο για να μοιράζομαι εικόνες, βίντεο και προτάσεις από προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη δουλειά μου και στο Mad Viral μέσω Cosmote TV».

Για τα ταξίδια του σε δεκάδες χώρες τόνισε: «Μέχρι σήμερα έχω επισκεφθεί πάνω από 30 χώρες, προτιμώντας να μένω για μεγάλο διάστημα σε κάθε τόπο ώστε να κατανοώ την κουλτούρα και τους ανθρώπους. Μου αρέσει να ζήσω έναν προορισμό σε βάθος και όχι επιφανειακά».

Σχετικά με τις πιο επικίνδυνες εμπειρίες του, ανέφερε: «Στο Μπαλί χρειάστηκε να κατεβώ μόνος μου ένα απομονωμένο μονοπάτι στο βουνό και αντιλήφθηκα ότι με ακολουθούσαν ντόπιοι με επίμονες ερωτήσεις. Ευτυχώς, κάποιοι κάτοικοι με βοήθησαν να φτάσω ασφαλής στο χωριό». Για μια ακόμη έντονη εμπειρία, πρόσθεσε: «Στην Αφρική, ένας αρσενικός ελέφαντας μπήκε σε χωριό κοντά σε εθνικό πάρκο. Οι κάτοικοι προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν με θορύβους, τύμπανα και φωτιές, η διαδικασία κράτησε περίπου 45 λεπτά».

Όσον αφορά τη γαστρονομία, δήλωσε: «Δοκιμάζω κάθε τοπική γεύση, ακόμα και αν φαίνεται παράξενη. Έχω φάει αίμα κόμπρας, νυχτερίδα και σαρανταποδαρούσα. Παρ’ όλα αυτά, ένα από τα πιο νόστιμα πιάτα ήταν οι τηγανητοί γρύλοι στην Καμπότζη, που μου θύμισαν τη γεύση της τηγανητής γαρίδας».

Τέλος, για τα επόμενα σχέδιά του, ανέφερε: «Προετοιμάζομαι για ένα μεγάλο solo ταξίδι στο Νεπάλ, έναν προορισμό που υπάρχει στη λίστα μου εδώ και χρόνια. Μέσα από τα βίντεο και τις ιστορίες μου θέλω να δείξω όχι μόνο εντυπωσιακούς προορισμούς, αλλά και τους ανθρώπους, τις εμπειρίες και τις κουλτούρες που συναντάς στον δρόμο».

