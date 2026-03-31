Talk To Mad 31.03.2026

O Σταύρος Evans στο Talk to MAD: «Μέχρι σήμερα έχω επισκεφθεί πάνω από 30 χώρες»

Ο travel creator μοιράζεται μοναδικές εμπειρίες από πάνω από 30 χώρες, επικίνδυνα στιγμιότυπα και ασυνήθιστα φαγητά
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Σταύρος Evans βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Talk to MAD του Mad TV και μίλησε για τη διαδρομή του στον κόσμο του travel content, τα ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει αλλά και τις εμπειρίες που τον έχουν σημαδέψει.

Συγκεκριμένα ανέφερε για την αρχή του ταξιδιωτικού του project: «Η ιδέα προέκυψε σχεδόν τυχαία, όταν γνώρισα τον μέντορά μου, τον Νίκο Λούβαρη, ο οποίος με ενθάρρυνε να καταγράψω ένα μεγάλο ταξίδι που σχεδίαζα. Το πρώτο μου ταξίδι ήταν στο Βιετνάμ και από εκεί ξεκίνησε όλο το project».

Αναφερόμενος στη διαχείριση των social media και τη δημοσιοποίηση του περιεχομένου του, δήλωσε: «Στην αρχή δεν ήμουν ιδιαίτερα θετικός απέναντι στα social media, αλλά τώρα αποτελούν το βασικό εργαλείο για να μοιράζομαι εικόνες, βίντεο και προτάσεις από προορισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τη δουλειά μου και στο Mad Viral μέσω Cosmote TV».

Για τα ταξίδια του σε δεκάδες χώρες τόνισε: «Μέχρι σήμερα έχω επισκεφθεί πάνω από 30 χώρες, προτιμώντας να μένω για μεγάλο διάστημα σε κάθε τόπο ώστε να κατανοώ την κουλτούρα και τους ανθρώπους. Μου αρέσει να ζήσω έναν προορισμό σε βάθος και όχι επιφανειακά».

Σχετικά με τις πιο επικίνδυνες εμπειρίες του, ανέφερε: «Στο Μπαλί χρειάστηκε να κατεβώ μόνος μου ένα απομονωμένο μονοπάτι στο βουνό και αντιλήφθηκα ότι με ακολουθούσαν ντόπιοι με επίμονες ερωτήσεις. Ευτυχώς, κάποιοι κάτοικοι με βοήθησαν να φτάσω ασφαλής στο χωριό». Για μια ακόμη έντονη εμπειρία, πρόσθεσε: «Στην Αφρική, ένας αρσενικός ελέφαντας μπήκε σε χωριό κοντά σε εθνικό πάρκο. Οι κάτοικοι προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν με θορύβους, τύμπανα και φωτιές, η διαδικασία κράτησε περίπου 45 λεπτά».

Όσον αφορά τη γαστρονομία, δήλωσε: «Δοκιμάζω κάθε τοπική γεύση, ακόμα και αν φαίνεται παράξενη. Έχω φάει αίμα κόμπρας, νυχτερίδα και σαρανταποδαρούσα. Παρ’ όλα αυτά, ένα από τα πιο νόστιμα πιάτα ήταν οι τηγανητοί γρύλοι στην Καμπότζη, που μου θύμισαν τη γεύση της τηγανητής γαρίδας».

Τέλος, για τα επόμενα σχέδιά του, ανέφερε: «Προετοιμάζομαι για ένα μεγάλο solo ταξίδι στο Νεπάλ, έναν προορισμό που υπάρχει στη λίστα μου εδώ και χρόνια. Μέσα από τα βίντεο και τις ιστορίες μου θέλω να δείξω όχι μόνο εντυπωσιακούς προορισμούς, αλλά και τους ανθρώπους, τις εμπειρίες και τις κουλτούρες που συναντάς στον δρόμο».

Λεμονάτο Tres Leches: Αφράτο, κρεμώδες και ακαταμάχητο

31.03.2026

O Zaf στο OK!: «Είμαι λίγο nerd με τη μουσική και το λατρεύω»
Mad TV News

O Zaf στο OK!: «Είμαι λίγο nerd με τη μουσική και το λατρεύω»

31.03.2026
Mad TV News

O Μπάμπης Λαζαρίδης στο Spill The Tea: «Μεγάλωσα μόνο με τη μητέρα μου, αλλά δεν ένιωσα ποτέ ότι μου έλειψε κάτι»

31.03.2026
Mad TV News

Η Αλεξάνδρα Μάγκου στο Unplugged Stories: «Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τη Δήμητρα Γαλάνη»

30.03.2026
Mad TV News

Mad Tech News: Όλες οι τελευταίες εξελίξεις σε smartphones, gaming και gadgets

30.03.2026
Mad TV News

Mad Tech News: Τα νέα από τη Samsung, τη Meta και τον κόσμο του gaming

26.03.2026
Mad TV News

Η Αφροδίτη Χατζημηνά στο Unplugged Stories: «Ήθελα να βρω τη δική μου φωνή στη μουσική»

26.03.2026
Mad for Greekz

Η Ανδρομάχη στο Mad for Greekz: «Δεν είμαι ανταγωνιστική – Θέλω ηρεμία και καλή διάθεση για όλους»

26.03.2026
Mad TV News

H Δάφνη Καραβοκύρη στο OK!: «Η συμμετοχή μου στο Real View ήταν ένας κεραυνοβόλος έρωτας»

23.03.2026
Mad TV News

Spill The Tea με την Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το «Να μ’ αγαπάς», τα social media και τα μελλοντικά της σχέδια

23.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ