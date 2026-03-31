Διατροφή 31.03.2026

Κρεμώδες smoothie με superfoods που σε «φορτίζει» για όλη την ημέρα

Απόλαυσε ένα κρεμώδες smoothie με μύρτιλα, βρώμη, μπανάνα και γιαούρτι, υγιεινό, χορταστικό και γεμάτο ενέργεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Το smoothie με βρώμη και μύρτιλα είναι η ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο και θρεπτικό πρωινό. Συνδυάζει πολλές πηγές φυτικών ινών, όπως η βρώμη, τα μύρτιλα, η μπανάνα και οι σπόροι chia, με πρωτεΐνη από το στραγγιστό γιαούρτι και ολόπαχο γάλα. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό, κρεμώδες smoothie που χορταίνει και δίνει ενέργεια για ώρες.

Το μαγείρεμα της βρώμης προσφέρει στο smoothie βελούδινη υφή, ενώ η φυσική γλύκα της μπανάνας και των μύρτιλων ισορροπεί την ελαφριά οξύτητα του γιαουρτιού. Επιπλέον, τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C, ενώ η μπανάνα προσφέρει κάλιο και βιταμίνες B για ενέργεια και υγεία του οργανισμού. Οι σπόροι chia και η βρώμη δίνουν φυτική πρωτεΐνη και ωμέγα-3, κάνοντας αυτό το smoothie ένα πραγματικά ολοκληρωμένο γεύμα.

Υλικά (για 2 μερίδες):

  • 1½ φλιτζάνι ολόπαχο γάλα
  • ½ φλιτζάνι βρώμη ταχείας μαγειρέματος
  • 1 μέτρια μπανάνα
  • 1½ φλιτζάνι μύρτιλα (φρέσκα ή κατεψυγμένα)
  • ½ φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι τύπου ελληνικού
  • 4 κουταλάκια σιρόπι σφενδάμου
  • 1 κουταλιά της σούπας σπόρους chia
  • 1 φλιτζάνι παγάκια
Εκτέλεση:

  • Σε ένα μέτριο μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, ανακάτεψε το γάλα με τη βρώμη.
  • Ζέστανε στο φούρνο μικροκυμάτων σε υψηλή θερμοκρασία, ανακατεύοντας κάθε 30 δευτερόλεπτα, μέχρι η βρώμη να μαλακώσει (περίπου 2 λεπτά).
  • Άφησε να κρυώσει για 5 λεπτά.
  • Μετάφερε το μείγμα της βρώμης στο μπλέντερ.
  • Πρόσθεσε τη μπανάνα, τα μύρτιλα, το γιαούρτι, το σιρόπι σφενδάμου, τους σπόρους chia και τα παγάκια.
  • Χτύπησε στο μπλέντερ για περίπου 1 λεπτό μέχρι να γίνει ομοιογενές και κρεμώδες.
  • Σέρβιρε σε δύο ποτήρια και απόλαυσε άμεσα.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
O Σταύρος Evans στο Talk to MAD: «Μέχρι σήμερα έχω επισκεφθεί πάνω από 30 χώρες»

Λεμονάτο Tres Leches: Αφράτο, κρεμώδες και ακαταμάχητο

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα 2 ζώδια που δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικό ούτε για 5 λεπτά

Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90’s στο μακιγιάζ

Καφέ μπαλαρίνες: Το ουδέτερο shoe trend που ανανεώνει κάθε outfit

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται

Suede obsession: Αυτή είναι η τσάντα που θα κρατάς ολόκληρη την άνοιξη

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ