Κρεμώδες smoothie με superfoods που σε «φορτίζει» για όλη την ημέρα

Το smoothie με βρώμη και μύρτιλα είναι η ιδανική επιλογή για ένα γρήγορο και θρεπτικό πρωινό. Συνδυάζει πολλές πηγές φυτικών ινών, όπως η βρώμη, τα μύρτιλα, η μπανάνα και οι σπόροι chia, με πρωτεΐνη από το στραγγιστό γιαούρτι και ολόπαχο γάλα. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό, κρεμώδες smoothie που χορταίνει και δίνει ενέργεια για ώρες.

Το μαγείρεμα της βρώμης προσφέρει στο smoothie βελούδινη υφή, ενώ η φυσική γλύκα της μπανάνας και των μύρτιλων ισορροπεί την ελαφριά οξύτητα του γιαουρτιού. Επιπλέον, τα μύρτιλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C, ενώ η μπανάνα προσφέρει κάλιο και βιταμίνες B για ενέργεια και υγεία του οργανισμού. Οι σπόροι chia και η βρώμη δίνουν φυτική πρωτεΐνη και ωμέγα-3, κάνοντας αυτό το smoothie ένα πραγματικά ολοκληρωμένο γεύμα.

Υλικά (για 2 μερίδες):

1½ φλιτζάνι ολόπαχο γάλα

½ φλιτζάνι βρώμη ταχείας μαγειρέματος

1 μέτρια μπανάνα

1½ φλιτζάνι μύρτιλα (φρέσκα ή κατεψυγμένα)

½ φλιτζάνι στραγγιστό γιαούρτι τύπου ελληνικού

4 κουταλάκια σιρόπι σφενδάμου

1 κουταλιά της σούπας σπόρους chia

1 φλιτζάνι παγάκια

Εκτέλεση:

Σε ένα μέτριο μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, ανακάτεψε το γάλα με τη βρώμη.

Ζέστανε στο φούρνο μικροκυμάτων σε υψηλή θερμοκρασία, ανακατεύοντας κάθε 30 δευτερόλεπτα, μέχρι η βρώμη να μαλακώσει (περίπου 2 λεπτά).

Άφησε να κρυώσει για 5 λεπτά.

Μετάφερε το μείγμα της βρώμης στο μπλέντερ.

Πρόσθεσε τη μπανάνα, τα μύρτιλα, το γιαούρτι, το σιρόπι σφενδάμου, τους σπόρους chia και τα παγάκια.

Χτύπησε στο μπλέντερ για περίπου 1 λεπτό μέχρι να γίνει ομοιογενές και κρεμώδες.

Σέρβιρε σε δύο ποτήρια και απόλαυσε άμεσα.

