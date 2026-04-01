Living 01.04.2026

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Από μικρές καθημερινές συνήθειες έως έξυπνα συστήματα θέρμανσης, ανακάλυψε τρόπους για να εξοικονομήσεις ενέργεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι δεν αφορά μόνο τους λογαριασμούς του μήνα, αλλά και τη διαχείριση των πόρων μακροπρόθεσμα. Από μικρές καθημερινές αλλαγές έως μεγαλύτερες επενδύσεις, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και θέρμανσης χωρίς να θυσιάζεις την άνεσή σου. Απλές συνήθειες, όπως η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη ή η χρήση χαμηλότερων θερμοκρασιών στο πλυντήριο, μπορούν να φέρουν άμεσα αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα, η επένδυση σε τεχνολογίες όπως έξυπνα θερμοστάτες, συστήματα ζώνης θέρμανσης ή ακόμα και ενδοδαπέδια θέρμανση, μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος ενέργειας μακροπρόθεσμα, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στη χρήση του σπιτιού.

Διάβασε επίσης: Ο κανόνας των 18:30 που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Ρύθμισε το θερμοστάτη σου με μικρές αλλαγές

Ακόμα και η μείωση της θερμοκρασίας του θερμοστάτη κατά έναν βαθμό μπορεί να φέρει σημαντική οικονομία. Η αλλαγή αυτή είναι διακριτή στην άνεση, αλλά μπορεί να μειώσει τους λογαριασμούς θέρμανσης έως και 10%. Ακόμη και όταν λείπεις από το σπίτι, η σωστή ρύθμιση του θερμοστάτη εξασφαλίζει ότι η ενέργεια χρησιμοποιείται μόνο όταν χρειάζεται.

Χρησιμοποίησε πιο χαμηλές θερμοκρασίες στο πλυντήριο

Η μείωση της θερμοκρασίας πλύσης των ρούχων από 40°C σε 30°C μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων στο eco-cycle ή για το βράσιμο μόνο της ποσότητας νερού που χρειάζεσαι. Κάθε μικρή αλλαγή στον τρόπο που χρησιμοποιείς τις συσκευές στο σπίτι έχει συσσωρευτικά οφέλη στους λογαριασμούς.

Σβήσε τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείς

Συσκευές σε αναμονή συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα. Απλά βγάζοντας τις από την πρίζα και χρησιμοποιώντας φυσικό φως αντί για ηλεκτρικό, μειώνεται άμεσα η κατανάλωση. Επίσης, η εγκατάσταση φωτισμού με αισθητήρες κίνησης σε ντουλάπες ή περιοχές που δεν χρειάζονται συνεχή φωτισμό, μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση.

Βελτίωσε την ενεργειακή απόδοση της κουζίνας

Μικρές αλλαγές στην κουζίνα, όπως η χρήση καπακιών στις κατσαρόλες, η σωστή μέτρηση του νερού που βράζεις ή η επιλογή eco-cycle στο πλυντήριο πιάτων, μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας. Η σωστή διαχείριση των συσκευών και η συντήρηση των παλιών μπορεί να φέρει αισθητά αποτελέσματα στους λογαριασμούς.

Επένδυσε σε έξυπνα συστήματα και υποδαπέδια θέρμανση

Η εγκατάσταση έξυπνων θερμοστατών και συστημάτων ζώνης θέρμανσης σου επιτρέπει να θερμαίνεις μόνο τους χώρους που χρησιμοποιείς, μειώνοντας έως και το ένα τρίτο της κατανάλωσης. Αντικείμενα όπως τα χαλιά ή τα πορτοπαράθυρα με μονωτικά χαρακτηριστικά περιορίζουν την απώλεια θερμότητας. Επενδύσεις σε υποδαπέδια θέρμανση προσφέρουν ταχύτερη και ομοιόμορφη θέρμανση, μειώνοντας το συνολικό χρόνο χρήσης του συστήματος.

Συντήρησε λέβητες και σκεπές

Η τακτική συντήρηση του λέβητα εξασφαλίζει ότι λειτουργεί στην πλήρη απόδοσή του και αποφεύγονται δαπανηρές επισκευές. Η σωστή μόνωση των παραθύρων και η χρήση ρολών ή κουρτινών που κρατούν τη θερμότητα μέσα είναι απλά και αποτελεσματικά μέτρα.

Διάβασε επίσης: 5 αντικείμενα που χρησιμοποιείς κάθε μέρα αλλά ποτέ δεν τα καθαρίζεις σωστά

Κρεμώδες smoothie με superfoods που σε «φορτίζει» για όλη την ημέρα

2 είναι τα ζώδια τις τελευταίας στιγμής – Ο λόγος που τρέχουν πάντα πανικόβλητα

Δες επίσης

2 είναι τα ζώδια τις τελευταίας στιγμής – Ο λόγος που τρέχουν πάντα πανικόβλητα
Life

2 είναι τα ζώδια τις τελευταίας στιγμής – Ο λόγος που τρέχουν πάντα πανικόβλητα

01.04.2026
Κρεμώδες smoothie με superfoods που σε «φορτίζει» για όλη την ημέρα
Life

Κρεμώδες smoothie με superfoods που σε «φορτίζει» για όλη την ημέρα

31.03.2026
Λεμονάτο Tres Leches: Αφράτο, κρεμώδες και ακαταμάχητο
Food

Λεμονάτο Tres Leches: Αφράτο, κρεμώδες και ακαταμάχητο

31.03.2026
Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου
Life

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

31.03.2026
Τα 2 ζώδια που δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικό ούτε για 5 λεπτά
Life

Τα 2 ζώδια που δεν μπορούν να κρατήσουν μυστικό ούτε για 5 λεπτά

31.03.2026
Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90’s στο μακιγιάζ
Beauty

Icy Blue: Η παστέλ απόχρωση που φέρνει πίσω τα 90’s στο μακιγιάζ

31.03.2026
Καφέ μπαλαρίνες: Το ουδέτερο shoe trend που ανανεώνει κάθε outfit
Fashion

Καφέ μπαλαρίνες: Το ουδέτερο shoe trend που ανανεώνει κάθε outfit

31.03.2026
Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό
Life

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

31.03.2026
Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται
Beauty

Τα lemon yellow νύχια είναι η επιβεβαίωση ότι το καλοκαίρι έρχεται

31.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Στην Επιτροπή Aνταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Παιχνίδια με τις κάλπες: Η κυβέρνηση μπροστά σε τρεις ανοιχτές πληγές

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ