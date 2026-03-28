5 αντικείμενα που χρησιμοποιείς κάθε μέρα αλλά ποτέ δεν τα καθαρίζεις σωστά

Ο καθαρισμός αυτών των 5 αντικειμένων μπορεί να φαίνεται μικρή λεπτομέρεια, αλλά έχει σημαντική επίδραση στην υγιεινή και στην αίσθηση καθαριότητας του σπιτιού

Στην καθημερινότητά μας, συχνά δίνουμε προσοχή μόνο στα προφανή σημεία του σπιτιού: σκουπίζουμε τα πατώματα, τα τραπέζια, το μπάνιο και την κουζίνα. Όμως υπάρχουν δεκάδες αντικείμενα που αγγίζουμε καθημερινά και που συσσωρεύουν μικρόβια, σκόνη και βακτήρια χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Από το κινητό που κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας μέχρι το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιούμε για ώρες, πολλά καθημερινά αντικείμενα μένουν ακαθάριστα και αποτελούν μικρές εστίες μικροβίων.

Αυτό που συχνά ξεχνάμε είναι ότι η καθαριότητα δεν αφορά μόνο την αισθητική του σπιτιού μας, αλλά και την προσωπική μας υγεία και ψυχική ευεξία. Ένα καθαρό περιβάλλον μειώνει το στρες, βελτιώνει τη συγκέντρωση και μας κάνει να νιώθουμε πιο άνετα στον χώρο μας. Γι’ αυτό, ακόμα και μικρές καθημερινές συνήθειες καθαρισμού μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ας δούμε λοιπόν τα 5 αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά σχεδόν ποτέ δεν καθαρίζουμε σωστά, και θα δούμε πώς να τα φροντίζουμε αποτελεσματικά. Αν προσθέσεις αυτά τα απλά βήματα στη ρουτίνα σου, θα δεις όχι μόνο το σπίτι σου πιο τακτοποιημένο, αλλά και μια αίσθηση μεγαλύτερης καθαρότητας και ηρεμίας στη ζωή σου.

1. Το κινητό σου τηλέφωνο

Το κινητό είναι ίσως το αντικείμενο που ακουμπάμε περισσότερο καθημερινά: τσέπη, γραφείο, κουζίνα, μπάνιο. Έρευνες δείχνουν ότι η οθόνη και η θήκη ενός smartphone μπορεί να συγκεντρώνουν περισσότερα μικρόβια από μια τουαλέτα. Ο σωστός καθαρισμός περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών μαντηλιών με αλκοόλη ή καθαριστικού για οθόνες, χωρίς να το βρέξεις υπερβολικά, και την τακτική αφαίρεση και πλύσιμο της θήκης. Ένας γρήγορος κανόνας είναι να το καθαρίζεις τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, ειδικά πριν το φαγητό.

2. Τα πλήκτρα του υπολογιστή ή του laptop

Είτε δουλεύεις στο σπίτι είτε στο γραφείο, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια είναι εστία μικροβίων και σκόνης. Ψίχουλα, λάδια από τα δάχτυλα και βακτήρια συσσωρεύονται εύκολα ανάμεσα στα πλήκτρα. Ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού είναι να χρησιμοποιήσεις ένα μικρό πινέλο ή πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνεις τη σκόνη, και στη συνέχεια ένα μαντηλάκι με ήπιο καθαριστικό για να απολυμάνεις την επιφάνεια.

3. Τα τηλεχειριστήρια συσκευών

Η τηλεόραση, το air condition και οι συσκευές πολυμέσων συχνά αγνοούνται. Παρά το γεγονός ότι τα πιάνουμε συνεχώς, τα τηλεχειριστήρια καθαρίζονται σπάνια. Μπορείς να τα σκουπίσεις με ένα αντιβακτηριακό μαντηλάκι και να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στα κουμπιά, όπου συγκεντρώνεται η περισσότερη βρωμιά.

4. Οι λαβές των πορτών και των συρταριών

Λαβές, πόμολα και διακόπτες φωτισμού είναι καθημερινά σημεία επαφής που συχνά παραβλέπουμε, αλλά μεταφέρουν βακτήρια από χέρια σε χέρια. Ένας εύκολος τρόπος καθαρισμού είναι να τα σκουπίζεις καθημερινά με ένα μαντηλάκι με απολυμαντικό ή ένα μείγμα νερού και ξιδιού, ειδικά σε πολυκατοικίες ή κοινόχρηστους χώρους.

5. Τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής

Αν φοράς γυαλιά ή φακούς επαφής, τα ακουμπάς συνέχεια, αλλά ο καθαρισμός τους γίνεται συχνά πρόχειρα. Τα γυαλιά χρειάζονται καθημερινό πλύσιμο με ειδικό καθαριστικό ή σαπουνόνερο και μαλακό πανί μικροϊνών, ενώ οι θήκες φακών πρέπει να αλλάζουν και να πλένονται τακτικά με φρέσκο διάλυμα.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

