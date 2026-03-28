Living 28.03.2026

5 αντικείμενα που χρησιμοποιείς κάθε μέρα αλλά ποτέ δεν τα καθαρίζεις σωστά

Ο καθαρισμός αυτών των 5 αντικειμένων μπορεί να φαίνεται μικρή λεπτομέρεια, αλλά έχει σημαντική επίδραση στην υγιεινή και στην αίσθηση καθαριότητας του σπιτιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην καθημερινότητά μας, συχνά δίνουμε προσοχή μόνο στα προφανή σημεία του σπιτιού: σκουπίζουμε τα πατώματα, τα τραπέζια, το μπάνιο και την κουζίνα. Όμως υπάρχουν δεκάδες αντικείμενα που αγγίζουμε καθημερινά και που συσσωρεύουν μικρόβια, σκόνη και βακτήρια χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Από το κινητό που κρατάμε συνεχώς στα χέρια μας μέχρι το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιούμε για ώρες, πολλά καθημερινά αντικείμενα μένουν ακαθάριστα και αποτελούν μικρές εστίες μικροβίων.

Αυτό που συχνά ξεχνάμε είναι ότι η καθαριότητα δεν αφορά μόνο την αισθητική του σπιτιού μας, αλλά και την προσωπική μας υγεία και ψυχική ευεξία. Ένα καθαρό περιβάλλον μειώνει το στρες, βελτιώνει τη συγκέντρωση και μας κάνει να νιώθουμε πιο άνετα στον χώρο μας. Γι’ αυτό, ακόμα και μικρές καθημερινές συνήθειες καθαρισμού μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ας δούμε λοιπόν τα 5 αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά σχεδόν ποτέ δεν καθαρίζουμε σωστά, και θα δούμε πώς να τα φροντίζουμε αποτελεσματικά. Αν προσθέσεις αυτά τα απλά βήματα στη ρουτίνα σου, θα δεις όχι μόνο το σπίτι σου πιο τακτοποιημένο, αλλά και μια αίσθηση μεγαλύτερης καθαρότητας και ηρεμίας στη ζωή σου.

Διάβασε επίσης: Καθάρισε το δωμάτιό σου με 5 κινήσεις που θα καθαρίσουν και το μυαλό σου

1. Το κινητό σου τηλέφωνο

Το κινητό είναι ίσως το αντικείμενο που ακουμπάμε περισσότερο καθημερινά: τσέπη, γραφείο, κουζίνα, μπάνιο. Έρευνες δείχνουν ότι η οθόνη και η θήκη ενός smartphone μπορεί να συγκεντρώνουν περισσότερα μικρόβια από μια τουαλέτα. Ο σωστός καθαρισμός περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών μαντηλιών με αλκοόλη ή καθαριστικού για οθόνες, χωρίς να το βρέξεις υπερβολικά, και την τακτική αφαίρεση και πλύσιμο της θήκης. Ένας γρήγορος κανόνας είναι να το καθαρίζεις τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, ειδικά πριν το φαγητό.

2. Τα πλήκτρα του υπολογιστή ή του laptop

Είτε δουλεύεις στο σπίτι είτε στο γραφείο, τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια είναι εστία μικροβίων και σκόνης. Ψίχουλα, λάδια από τα δάχτυλα και βακτήρια συσσωρεύονται εύκολα ανάμεσα στα πλήκτρα. Ο καλύτερος τρόπος καθαρισμού είναι να χρησιμοποιήσεις ένα μικρό πινέλο ή πεπιεσμένο αέρα για να απομακρύνεις τη σκόνη, και στη συνέχεια ένα μαντηλάκι με ήπιο καθαριστικό για να απολυμάνεις την επιφάνεια.

3. Τα τηλεχειριστήρια συσκευών

Η τηλεόραση, το air condition και οι συσκευές πολυμέσων συχνά αγνοούνται. Παρά το γεγονός ότι τα πιάνουμε συνεχώς, τα τηλεχειριστήρια καθαρίζονται σπάνια. Μπορείς να τα σκουπίσεις με ένα αντιβακτηριακό μαντηλάκι και να δώσεις ιδιαίτερη προσοχή στα κουμπιά, όπου συγκεντρώνεται η περισσότερη βρωμιά.

4. Οι λαβές των πορτών και των συρταριών

Λαβές, πόμολα και διακόπτες φωτισμού είναι καθημερινά σημεία επαφής που συχνά παραβλέπουμε, αλλά μεταφέρουν βακτήρια από χέρια σε χέρια. Ένας εύκολος τρόπος καθαρισμού είναι να τα σκουπίζεις καθημερινά με ένα μαντηλάκι με απολυμαντικό ή ένα μείγμα νερού και ξιδιού, ειδικά σε πολυκατοικίες ή κοινόχρηστους χώρους.

Η σκούπα είναι η καλύτερή τους φίλη: Τα 4 ζώδια που έχουν μανία με την καθαριότητα
5. Τα γυαλιά ή οι φακοί επαφής

Αν φοράς γυαλιά ή φακούς επαφής, τα ακουμπάς συνέχεια, αλλά ο καθαρισμός τους γίνεται συχνά πρόχειρα. Τα γυαλιά χρειάζονται καθημερινό πλύσιμο με ειδικό καθαριστικό ή σαπουνόνερο και μαλακό πανί μικροϊνών, ενώ οι θήκες φακών πρέπει να αλλάζουν και να πλένονται τακτικά με φρέσκο διάλυμα.

Διάβασε επίσης: 5 πράγματα που σίγουρα δεν καθαρίζεις όσο πρέπει

BAFTA 2026: Το Adolescence σαρώνει με 11 υποψηφιότητες

Βρεθήκαμε στο live της Rosalía στο Μιλάνο που ακυρώθηκε και σας μεταφέρουμε τα πάντα

Έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους περιορισμούς στα social media για εφήβους
Αλλαγές στην επιδερμίδα; Ήρθε η ώρα για νέα skincare ρουτίνα
To απλό trick που θα κάνει το καλσόν σου άφθαρτο
4 ζώδια λαμβάνουν καθοριστικά μηνύματα από το σύμπαν
Οι απίστευτοι τρόποι για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι πριν από τα ξυπνητήρια
7 συχνά λάθη που κάνεις και το γιασεμί σου δεν ανθίζει σωστά
Τσουρέκι χωρίς ταλαιπωρία- Η συνταγή που πετυχαίνει με κλειστά μάτια
Το κόκκινο που πετυχαίνει πάντα: βάψιμο αυγών χωρίς άγχος και… EASTERία
Body language στη συνέντευξη: 6 κινήσεις που κάνουν κακή εντύπωση
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές

