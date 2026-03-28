Streaming News 28.03.2026

BAFTA 2026: Το Adolescence σαρώνει με 11 υποψηφιότητες

Η σειρά Adolescence του Netflix κυριαρχεί στις φετινές υποψηφιότητες των βραβείων BAFTA, με έντονο ανταγωνισμό σε όλες τις κατηγορίες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά BAFTA Television Awards ανακοινώθηκαν, με τη σειρά «Adolescence» να ξεχωρίζει, συγκεντρώνοντας συνολικά 11 υποψηφιότητες και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στη βρετανική τηλεόραση.

Η παραγωγή του Netflix, που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις για τη βία των ανηλίκων και τον ρόλο των social media, διεκδικεί το βραβείο καλύτερης μίνι δραματικής σειράς, ενώ σημειώνει ισχυρή παρουσία και στις ερμηνευτικές κατηγορίες. Συνολικά, πέντε ηθοποιοί της σειράς είναι υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων οι Stephen Graham, Erin Doherty, Christine Tremarco, Ashley Walters και Owen Cooper.

Ιδιαίτερη παρουσία στις φετινές υποψηφιότητες έχουν η Erin Doherty και η Aimee Lou Wood, οι οποίες συγκεντρώνουν από δύο υποψηφιότητες. Η δεύτερη διακρίνεται τόσο για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη σειρά «Film Club» όσο και για τη συμμετοχή της στη δημοφιλή παραγωγή «The White Lotus».

Παράλληλα, το ιστορικό δράμα «A Thousand Blows» καταγράφει επτά υποψηφιότητες, ενώ ισχυρή παρουσία έχουν επίσης οι σειρές «Andor» και «Trespasses», με έξι υποψηφιότητες η καθεμία. Στον τομέα της ψυχαγωγίας, το «The Celebrity Traitors» ξεχωρίζει, συγκεντρώνοντας πέντε υποψηφιότητες.

Στην κατηγορία Α’ ανδρικού ρόλου, ο Stephen Graham θα βρεθεί αντιμέτωπος με σημαντικά ονόματα, όπως οι Colin Firth, Matt Smith και Taron Egerton. Αντίστοιχα, στην κατηγορία Α’ γυναικείου ρόλου ξεχωρίζουν, μεταξύ άλλων, οι Jodie Whittaker και Sheridan Smith.

Οι υποψηφιότητες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τηλεοπτικών παραγωγών, από δραματικές σειρές και κωμωδίες μέχρι ντοκιμαντέρ και ενημερωτικές εκπομπές, αποτυπώνοντας τη θεματική ποικιλία και την ποιότητα της σύγχρονης βρετανικής τηλεόρασης. Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαΐου στο Λονδίνο, στο Southbank Centre.

