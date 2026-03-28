Μουσικά Νέα 28.03.2026

Ο Paul McCartney κάνει comeback με το Days We Left Behind

Ο θρυλικός δημιουργός επιστρέφει δισκογραφικά μετά από σχεδόν 6 χρόνια με ένα βαθιά προσωπικό έργο εμπνευσμένο από το Λίβερπουλ και τα πρώτα του βήματα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Paul McCartney εγκαινιάζει μια νέα δισκογραφική περίοδο με την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «Days We Left Behind», το οποίο συνοδεύτηκε από την επίσημη ανακοίνωση του επερχόμενου album «The Boys of Dungeon Lane», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου. Το άλμπουμ αυτό θα αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του Paul McCartney μετά το «McCartney III», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020 εν μέσω πανδημίας και είχε παραχθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο.

Το νέο τραγούδι «Days We Left Behind» λειτουργεί ως μια συγκινητική αναδρομή στο Λίβερπουλ και στα χρόνια της νεότητας του Paul McCartney, αναδεικνύοντας τη βαθιά του σύνδεση με τον τόπο καταγωγής του και τις πρώτες καλλιτεχνικές του εμπειρίες. Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία, ο Paul McCartney σημειώνει «Οι τραγουδοποιοί και γενικότερα οι δημιουργοί από πού αλλού μπορούν να αντλήσουν υλικό πέρα από το παρελθόν. Μπορείς να γράψεις για το παρόν αλλά και αυτό είναι γεμάτο από το παρελθόν. Αυτό το τραγούδι είναι γεμάτο αναμνήσεις από το Λίβερπουλ και περιλαμβάνει και μια μικρή αναφορά στον John Lennon».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney

Το «The Boys of Dungeon Lane» περιλαμβάνει 14 τραγούδια και χαρακτηρίζεται ως το πιο εσωστρεφές έργο του Paul McCartney μέχρι σήμερα, επιστρέφοντας στις ρίζες της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Το άλμπουμ φωτίζει την παιδική του ηλικία στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, τη δύναμη της οικογένειάς του και τις πρώτες του μουσικές αναζητήσεις δίπλα στον George Harrison και τον John Lennon, πολύ πριν την παγκόσμια έκρηξη των Beatles.

Η μουσική ταυτότητα του άλμπουμ κινείται σε ένα ευρύ φάσμα επιρροών, από rock αισθητική που παραπέμπει στους Wings έως αρμονίες που θυμίζουν Beatles, συνδυάζοντας μελωδική αφήγηση, προσωπικούς χαρακτήρες και εσωτερικότητα. Ο κοινός άξονας όλων των τραγουδιών παραμένει η ίδια η καλλιτεχνική προσωπικότητα του Paul McCartney.

Την παραγωγή υπογράφει ο Andrew Watt, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους παραγωγούς της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, γνωστός για τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones, ο Ozzy Osbourne, ο Elton John, η Lady Gaga, η Miley Cyrus, ο Post Malone, οι Pearl Jam και ο Justin Bieber. Η συνεργασία του με τον Paul McCartney ξεκίνησε το 2021, λίγο μετά τη βράβευσή του με Grammy ως παραγωγός της χρονιάς.

Η δημιουργία του άλμπουμ ξεκίνησε πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν για πρώτη φορά και άρχισαν να πειραματίζονται μουσικά. Από εκείνη τη συνάντηση προέκυψε και το εναρκτήριο τραγούδι «As You Lie There», με τον Paul McCartney να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων, σε μια διαδικασία που θυμίζει το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του το 1970.

Ο τίτλος του άλμπουμ αναφέρεται σε έναν δρόμο στο Speke του Λίβερπουλ, κοντά στα σπίτια όπου μεγάλωσαν ο Paul McCartney και ο George Harrison, προσδίδοντας στο έργο έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση της νέας κυκλοφορίας έρχεται λίγο πριν από τις επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις του Paul McCartney στο Fonda Theatre στο Hollywood, οι οποίες σηματοδοτούν την επιστροφή του στη σκηνή μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του το 2025. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω συναυλίες για το 2026.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η σειρά ντοκιμαντέρ The Beatles Anthology αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο των Σκαθαριών

Η συγκινητική επανένωση των ηθοποιών του Stand by Me 40 χρόνια μετά

28.03.2026
BAFTA 2026: Το Adolescence σαρώνει με 11 υποψηφιότητες

28.03.2026

Δες επίσης

Η Miley Cyrus λαμβάνει μήνυμα από τον νεότερό της εαυτό

28.03.2026
Ο Jamie Oliver πρωταγωνιστεί σε videoclip τραγουδιού… που τον «κράζει»

28.03.2026
Οι BTS εντυπωσίασαν στο The Tonight Show με SWIM και 2.0 από το ARIRANG (Video)

28.03.2026
Η Evangelia και η Λένα Ζευγαρά ενώνουν τις φωνές τους στο «Paréa»

27.03.2026
Η RAYE επιστρέφει με νέο album που καθηλώνει

27.03.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός: Νόβακ Τζόκοβιτς και Νικ Καλάθης στη συναυλία του στο Βελιγράδι

27.03.2026
Ο APON επιστρέφει δυναμικά με το «Ρεμπέτικο»

27.03.2026
Mega deal για τον μουσικό κατάλογο της Janet Jackson

27.03.2026
iHeartRadio: Η Taylor Swift μιλά για τον Travis Kelce μπροστά σε όλους και κλέβει την παράσταση

27.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Η… παραποίηση της εκτίμησης πρόθεσης ψήφου στην Ελλάδα

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές

Θρόμβωση και κιρσοί: Νέες τεχνικές χωρίς νυστέρι και καινοτόμες παρεμβάσεις που σώζουν ζωές