Ο Paul McCartney κάνει comeback με το Days We Left Behind

Ο θρυλικός δημιουργός επιστρέφει δισκογραφικά μετά από σχεδόν 6 χρόνια με ένα βαθιά προσωπικό έργο εμπνευσμένο από το Λίβερπουλ και τα πρώτα του βήματα

Ο Paul McCartney εγκαινιάζει μια νέα δισκογραφική περίοδο με την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «Days We Left Behind», το οποίο συνοδεύτηκε από την επίσημη ανακοίνωση του επερχόμενου album «The Boys of Dungeon Lane», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου. Το άλμπουμ αυτό θα αποτελέσει την πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά του Paul McCartney μετά το «McCartney III», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020 εν μέσω πανδημίας και είχε παραχθεί εξ ολοκλήρου από τον ίδιο.

Το νέο τραγούδι «Days We Left Behind» λειτουργεί ως μια συγκινητική αναδρομή στο Λίβερπουλ και στα χρόνια της νεότητας του Paul McCartney, αναδεικνύοντας τη βαθιά του σύνδεση με τον τόπο καταγωγής του και τις πρώτες καλλιτεχνικές του εμπειρίες. Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία, ο Paul McCartney σημειώνει «Οι τραγουδοποιοί και γενικότερα οι δημιουργοί από πού αλλού μπορούν να αντλήσουν υλικό πέρα από το παρελθόν. Μπορείς να γράψεις για το παρόν αλλά και αυτό είναι γεμάτο από το παρελθόν. Αυτό το τραγούδι είναι γεμάτο αναμνήσεις από το Λίβερπουλ και περιλαμβάνει και μια μικρή αναφορά στον John Lennon».

Το «The Boys of Dungeon Lane» περιλαμβάνει 14 τραγούδια και χαρακτηρίζεται ως το πιο εσωστρεφές έργο του Paul McCartney μέχρι σήμερα, επιστρέφοντας στις ρίζες της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Το άλμπουμ φωτίζει την παιδική του ηλικία στο μεταπολεμικό Λίβερπουλ, τη δύναμη της οικογένειάς του και τις πρώτες του μουσικές αναζητήσεις δίπλα στον George Harrison και τον John Lennon, πολύ πριν την παγκόσμια έκρηξη των Beatles.

Η μουσική ταυτότητα του άλμπουμ κινείται σε ένα ευρύ φάσμα επιρροών, από rock αισθητική που παραπέμπει στους Wings έως αρμονίες που θυμίζουν Beatles, συνδυάζοντας μελωδική αφήγηση, προσωπικούς χαρακτήρες και εσωτερικότητα. Ο κοινός άξονας όλων των τραγουδιών παραμένει η ίδια η καλλιτεχνική προσωπικότητα του Paul McCartney.

Την παραγωγή υπογράφει ο Andrew Watt, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους παραγωγούς της σύγχρονης μουσικής βιομηχανίας, γνωστός για τις συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως οι Rolling Stones, ο Ozzy Osbourne, ο Elton John, η Lady Gaga, η Miley Cyrus, ο Post Malone, οι Pearl Jam και ο Justin Bieber. Η συνεργασία του με τον Paul McCartney ξεκίνησε το 2021, λίγο μετά τη βράβευσή του με Grammy ως παραγωγός της χρονιάς.

Η δημιουργία του άλμπουμ ξεκίνησε πριν από περίπου 5 χρόνια, όταν οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν για πρώτη φορά και άρχισαν να πειραματίζονται μουσικά. Από εκείνη τη συνάντηση προέκυψε και το εναρκτήριο τραγούδι «As You Lie There», με τον Paul McCartney να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των οργάνων, σε μια διαδικασία που θυμίζει το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του το 1970.

Ο τίτλος του άλμπουμ αναφέρεται σε έναν δρόμο στο Speke του Λίβερπουλ, κοντά στα σπίτια όπου μεγάλωσαν ο Paul McCartney και ο George Harrison, προσδίδοντας στο έργο έντονο αυτοβιογραφικό χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση της νέας κυκλοφορίας έρχεται λίγο πριν από τις επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις του Paul McCartney στο Fonda Theatre στο Hollywood, οι οποίες σηματοδοτούν την επιστροφή του στη σκηνή μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του το 2025. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω συναυλίες για το 2026.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

