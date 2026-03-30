Celeb News 30.03.2026

Ο γιος του Schwarzenegger κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο ντεμπούτο του στο bodybuilding

Ο 28χρονος Joseph Baena ξεχωρίζει στο NPC Natural Colorado State Championships και ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του Arnold Schwarzenegger, bodybuilding
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην προσωπική και αθλητική του πορεία κατέγραψε ο Joseph Baena, ο οποίος πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στο bodybuilding, κατακτώντας τρία χρυσά μετάλλια σε μία μόνο διοργάνωση και επιβεβαιώνοντας ότι ακολουθεί δυναμικά τα βήματα του πατέρα του Arnold Schwarzenegger.

Ο Joseph Baena συμμετείχε στο NPC Natural Colorado State Championships που διεξήχθη στο Denver και κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Men’s Open Bodybuilding Heavyweight, καθώς και στις κατηγορίες Classic Physique True Novice και Classic Physique Novice. Παράλληλα, κατέκτησε και ένα ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Classic Physique Open Class C.

Διάβασε επίσης: Καφές ή δράση; Με τη Gal Gadot και τον Schwarzenegger παίρνεις και τα 2

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για την πρώτη του εμφάνιση σε επίσημο αγώνα, δεκαετίες μετά την είσοδο του Arnold Schwarzenegger στον ίδιο χώρο, μια πορεία που τον οδήγησε στη διεθνή αναγνώριση τόσο στο bodybuilding όσο και στον κινηματογράφο.

Ο Joseph Baena μοιράστηκε τη χαρά του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας «Η αποστολή ολοκληρώθηκε» και δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη σκηνή, όπου εμφανίζεται να ποζάρει χαμογελαστός. Την προηγούμενη ημέρα είχε προετοιμάσει το κοινό του για τη συμμετοχή του, σημειώνοντας «Έτοιμος και προετοιμασμένος. Ανυπομονώ για τον αυριανό αγώνα».

Μήνυμα στήριξης δέχθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό του Arnold Sports Festival, διοργάνωσης που φέρει το όνομα του Arnold Schwarzenegger, όπου αναφέρθηκε «Πάμε δυνατά. Καλή επιτυχία Joe». Λίγο πριν τον αγώνα, ο Joseph Baena είχε προπονηθεί μαζί με τον Arnold Schwarzenegger στο γνωστό Gold’s Gym στην περιοχή Venice της California, με τον πατέρα του να τον ενθαρρύνει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο 28χρονος είναι γιος του Arnold Schwarzenegger και της Mildred Patricia Baena, η οποία εργαζόταν στο παρελθόν ως οικιακή βοηθός του ηθοποιού και της πρώην συζύγου του Maria Shriver. Ο Joseph Baena γεννήθηκε μόλις 5 ημέρες μετά τον Christopher Schwarzenegger, το νεότερο παιδί που απέκτησε ο Arnold Schwarzenegger με τη Maria Shriver.

Για χρόνια, η πραγματική πατρότητα παρέμενε άγνωστη, με τον Arnold Schwarzenegger να έχει δηλώσει το 2023 «Θα πρέπει να ζήσω με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου. Οι άνθρωποι θα θυμούνται τις επιτυχίες μου αλλά και τα λάθη μου. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος», προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Joseph Baena είναι «ένας εξαιρετικός άνθρωπος» που «τον κάνει υπερήφανο». Σήμερα, οι δύο άνδρες έχουν αναπτύξει στενή σχέση, με τον Joseph Baena να αναφέρεται στο παρελθόν στον Arnold Schwarzenegger ως «ο καλυτερος παρτενέρ στην προπόνηση», δείχνοντας τον ισχυρό δεσμό που έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια.

Διάβασε επίσης: Ο Stallone, ο Van Damme, ο Schwarzenegger, ο Stephen King και ο Mustaine αποχαιρετούν τον Chuck Norris

Arnold Schwarzenegger Joseph Baena
Βουτιά στον πάγο! Το νέο beauty ritual που τρελαίνει το TikTok

Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα

Ένα μικρό κομμάτι K‑culture στο Θησείο: Το privé opening ενός cafe που σε ταξιδεύει στην Κορέα

30.03.2026

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αποκαλύπτει γιατί δεν έπαιξε τελικά στον «Σασμό»
Celeb News

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αποκαλύπτει γιατί δεν έπαιξε τελικά στον «Σασμό»

30.03.2026
Μαρινέλλα: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια
Celeb News

Μαρινέλλα: Όλες οι λεπτομέρειες για το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια

30.03.2026
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά στις φήμες για τη νονά του δεύτερου παιδιού του
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντά στις φήμες για τη νονά του δεύτερου παιδιού του

30.03.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που θα αποχωρήσει νωρίτερα από την εκπομπή
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που θα αποχωρήσει νωρίτερα από την εκπομπή

30.03.2026
Οι Έλληνες celebrities λένε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα
Celeb News

Οι Έλληνες celebrities λένε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα

30.03.2026
Μαρινέλλα (1938–2026): Η ζωή, οι έρωτες και η σκηνή που έγινε πεπρωμένο
Celeb World

Μαρινέλλα (1938–2026): Η ζωή, οι έρωτες και η σκηνή που έγινε πεπρωμένο

29.03.2026
Της έφυγαν τα δόντια- Διαγωνιζόμενη για τη Μις Ταϊλάνδη γίνεται viral
Celeb News

Της έφυγαν τα δόντια- Διαγωνιζόμενη για τη Μις Ταϊλάνδη γίνεται viral

27.03.2026
Marseaux: Μιλά για πρώτη φορά για τη σχέση της
Celeb News

Marseaux: Μιλά για πρώτη φορά για τη σχέση της

27.03.2026
Η Khloé Kardashian εξομολογείται για τον Lamar Odom: «Τον χτύπησα στο πρόσωπο όταν τον είδα να κάνει χρήση»
Celeb News

Η Khloé Kardashian εξομολογείται για τον Lamar Odom: «Τον χτύπησα στο πρόσωπο όταν τον είδα να κάνει χρήση»

27.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Στην Επιτροπή ανταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Στην Επιτροπή ανταγωνισμού η μάχη για την πλατφόρμα Βαρδινογιάννη-Μαρινάκη–Κυριακού!Alter Ego και Ireon βάζουν 11 εκατ. ευρώ στον ΑΝΤ1+

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Περικοπές σε έσοδα και πρόγραμμα φέρνει ο Πόλεμος στο Ιράν

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV