Ο γιος του Schwarzenegger κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο ντεμπούτο του στο bodybuilding

Μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην προσωπική και αθλητική του πορεία κατέγραψε ο Joseph Baena, ο οποίος πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στο bodybuilding, κατακτώντας τρία χρυσά μετάλλια σε μία μόνο διοργάνωση και επιβεβαιώνοντας ότι ακολουθεί δυναμικά τα βήματα του πατέρα του Arnold Schwarzenegger.

Ο Joseph Baena συμμετείχε στο NPC Natural Colorado State Championships που διεξήχθη στο Denver και κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Men’s Open Bodybuilding Heavyweight, καθώς και στις κατηγορίες Classic Physique True Novice και Classic Physique Novice. Παράλληλα, κατέκτησε και ένα ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία Classic Physique Open Class C.

Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πρόκειται για την πρώτη του εμφάνιση σε επίσημο αγώνα, δεκαετίες μετά την είσοδο του Arnold Schwarzenegger στον ίδιο χώρο, μια πορεία που τον οδήγησε στη διεθνή αναγνώριση τόσο στο bodybuilding όσο και στον κινηματογράφο.

Ο Joseph Baena μοιράστηκε τη χαρά του μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γράφοντας «Η αποστολή ολοκληρώθηκε» και δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τη σκηνή, όπου εμφανίζεται να ποζάρει χαμογελαστός. Την προηγούμενη ημέρα είχε προετοιμάσει το κοινό του για τη συμμετοχή του, σημειώνοντας «Έτοιμος και προετοιμασμένος. Ανυπομονώ για τον αυριανό αγώνα».

Μήνυμα στήριξης δέχθηκε και από τον επίσημο λογαριασμό του Arnold Sports Festival, διοργάνωσης που φέρει το όνομα του Arnold Schwarzenegger, όπου αναφέρθηκε «Πάμε δυνατά. Καλή επιτυχία Joe». Λίγο πριν τον αγώνα, ο Joseph Baena είχε προπονηθεί μαζί με τον Arnold Schwarzenegger στο γνωστό Gold’s Gym στην περιοχή Venice της California, με τον πατέρα του να τον ενθαρρύνει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο 28χρονος είναι γιος του Arnold Schwarzenegger και της Mildred Patricia Baena, η οποία εργαζόταν στο παρελθόν ως οικιακή βοηθός του ηθοποιού και της πρώην συζύγου του Maria Shriver. Ο Joseph Baena γεννήθηκε μόλις 5 ημέρες μετά τον Christopher Schwarzenegger, το νεότερο παιδί που απέκτησε ο Arnold Schwarzenegger με τη Maria Shriver.

Για χρόνια, η πραγματική πατρότητα παρέμενε άγνωστη, με τον Arnold Schwarzenegger να έχει δηλώσει το 2023 «Θα πρέπει να ζήσω με αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου. Οι άνθρωποι θα θυμούνται τις επιτυχίες μου αλλά και τα λάθη μου. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος», προσθέτοντας ωστόσο ότι ο Joseph Baena είναι «ένας εξαιρετικός άνθρωπος» που «τον κάνει υπερήφανο». Σήμερα, οι δύο άνδρες έχουν αναπτύξει στενή σχέση, με τον Joseph Baena να αναφέρεται στο παρελθόν στον Arnold Schwarzenegger ως «ο καλυτερος παρτενέρ στην προπόνηση», δείχνοντας τον ισχυρό δεσμό που έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια.

