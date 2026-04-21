Η Κατερίνα Στικούδη στο OK!: «Έτοιμάζω το 7ο άλμπουμ μου αυτή τη στιγμή»

Η Κατερίνα Στικούδη μιλά σε τηλεφωνική συνέντευξη για τη μουσική της, τη γυμναστική, την οικογένεια και το νέο της άλμπουμ
Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής «OK!», ο Θέμης Γεωργαντάς άνοιξε τηλεφωνική γραμμή με την Κατερίνα Στικούδη, η οποία μίλησε για τη δουλειά, τη γυμναστική, τη μουσική της πορεία και την καθημερινότητά της ως μητέρα, με χαρακτηριστική αμεσότητα και χιούμορ.

Αρχικά αναφέρθηκε στην απαιτητική σεζόν εμφανίσεών της στο Bodega, που διήρκεσε περίπου επτά μήνες. Όπως είπε, η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα θετική: «7 μήνες, μια μεγάλη σεζόν. Πολύ ωραίο, πολύ ζεστό στέκι με πολύ ωραίους συνεργάτες. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα».

H Μαρίλια Μητρούση στο OK!: «Δεν το περίμενα καθόλου αυτό που έγινε με τη σειρά»

Στη συνέχεια μίλησε για το project F Gym της F Biosport, μέσα από το οποίο προβάλλει την άσκηση και την ευεξία: «Αυτό που θέλω να κάνω είναι να στέλνω και εγώ το δικό μου μήνυμα ότι όλοι μπορούμε. Υπάρχει αισιοδοξία ότι αν κάποιος θέλει να βρει έναν τρόπο να αλλάξει τη ζωή του, μπορεί.»

Αναφερόμενη στη δική της καθημερινή άσκηση, εξήγησε: «Έχω διάδρομο στο σπίτι και κάνω… σαρανταπεντάλεπτα. Δεν κάνω και πενηντάλεπτα. Βάζω και τρέξιμο και γρήγορο περπάτημα, έχω καταλάβει ότι είναι πιο καλό».

Για τη στάση της απέναντι στη δουλειά και τις επιλογές της, σημείωσε: «Μ’ αρέσει πάρα πολύ που μπορώ να είμαι επιλεκτική και να κάνω πράγματα που με εκφράζουν. Δεν συμβιβάζομαι με καταστάσεις που δεν με εκφράζουν εκατό τοις εκατό.»

Στη μουσική της πορεία, αποκάλυψε: «Ετοιμάζουμε τώρα το 7o άλμπουμ, το οποίο θα λέγεται “7” και ελπίζω τέλος Μαΐου να είναι έτοιμο».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στη viral επιτυχία του τραγουδιού της στο TikTok: «Το “Σενάριο” ξαναβγήκε στο προσκήνιο μετά από τόσα χρόνια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που αγαπήθηκε ξανά μέσα από τα social media».

Σε πιο προσωπικό τόνο, μίλησε για την καθημερινότητα με τα παιδιά της: «Ξεχνάς ότι έχω 3 αγόρια. Το παιχνίδι πρωταγωνιστεί στη ζωή μου. Παίζω κρυφτό, κυνηγητό, μπάλα… γίνεται χαμός».

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, όπου απάντησε αυθόρμητα, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων ότι περιγράφει τον εαυτό της ως «τελειομανή και εργατική», ότι πιο σέξι στοιχείο θεωρεί «την καλή μου διάθεση», ενώ με χιούμορ απάντησε και σε πιο ανάλαφρες ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά.

Μετά τη λήξη της σύνδεσης, η εκπομπή σχολίασε τη Στικούδη ως μια καλλιτέχνιδα με έντονη ενέργεια, πολυδιάστατη δραστηριότητα και σταθερή παρουσία σε μουσική, τηλεόραση και digital trends.

H Τίνα Μεσσαροπούλου στο OK!: «Δε θέλω να βλέπω influencers σε πάνελ, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά»

O Zaf στο OK!: «Είμαι λίγο nerd με τη μουσική και το λατρεύω»

Keira Knightley: Σενάρια κρίσης στον γάμο της έπειτα από 13 χρόνια

Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

Η Τάμτα στο OK!: «Θα ήθελα να ήμουν στην αποστολή Artemis II στο φεγγάρι»
Η Daphne Lawrence στο Unplugged Stories: «Το να τραγουδώ δίπλα στην Άννα Βίσση ήταν ό,τι πιο αγχωτικό και ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει»
Spill The Tea με τον Ίαν Στρατή: «Νομίζω ότι του χρόνου θα λάβουμε συμμετοχή στη Eurovision με την μπάντα μου»
Ο Γιώργος Αυλωνίτης στο Fitness O’ Clock: «Οι τραυματισμοί μου άλλαξαν την καριέρα, αλλά με δυνάμωσαν»
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος στο Mad for Greekz: «Αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν έχω κάνει ακόμα τίποτα»
H Μαρίλια Μητρούση στο OK!: «Δεν το περίμενα καθόλου αυτό που έγινε με τη σειρά»
Ο Χρήστος Μοίρας στο Spill The Tea: «Τα 13 χρόνια στη Γερμανία με άλλαξαν σαν άνθρωπο»
H Τίνα Μεσσαροπούλου στο OK!: «Δε θέλω να βλέπω influencers σε πάνελ, κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά»
H Μαρία Λυμπεροπούλου στο Spill the Tea: «Με τον Ορφέα δεν βγήκαμε ποτέ πρώτο ραντεβού»
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

