Keira Knightley: Σενάρια κρίσης στον γάμο της έπειτα από 13 χρόνια

Η απουσία της βέρας του James Righton και η αλλαγή στο επώνυμο της Keira Knightley πυροδοτούν σενάρια για τον χωρισμό τους
Η Keira Knightley βρίσκεται στο επίκεντρο φημών που κάνουν λόγο για πιθανή κρίση στον γάμο της με τον μουσικό James Righton, με ενδείξεις που έχουν πυροδοτήσει έντονη συζήτηση στα διεθνή μέσα.

Οι φήμες ενισχύθηκαν μετά την εμφάνιση του Righton χωρίς τη βέρα του σε δημόσια έξοδο στο βόρειο Λονδίνο. Ο πρώην frontman των Klaxons εθεάθη να κινείται με ποδήλατο, ντυμένος casual, χωρίς όμως το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι που φορούσε από τον γάμο του με την ηθοποιό το 2013.

Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Knightley προχώρησε σε αλλαγή στα επίσημα έγγραφα της εταιρείας της, όπου πλέον εμφανίζεται με το πατρικό της όνομα και όχι με το επώνυμο του συζύγου της. Η κίνηση αυτή έχει ερμηνευτεί από μερίδα του Τύπου ως πιθανή ένδειξη απόστασης ανάμεσα στο ζευγάρι.

Η ηθοποιός διατηρεί εταιρεία παραστατικών τεχνών με σημαντική οικονομική δραστηριότητα, ενώ στο παρελθόν είχε χρησιμοποιήσει το επώνυμο Righton για επίσημους σκοπούς, πριν επανέλθει στο Knightley. Η αλλαγή αυτή έχει τροφοδοτήσει περαιτέρω τα σενάρια, αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την κατάσταση της σχέσης τους.

Το ζευγάρι, που έχει δύο κόρες, την Edie και την Delilah, είχε εμφανιστεί δημόσια για τελευταία φορά σε εκδήλωση μόδας στο Παρίσι τον Φεβρουάριο του 2026. Από τότε, η κοινή τους παρουσία έχει περιοριστεί σημαντικά, γεγονός που ενισχύει τις εικασίες.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 2011 και ο γάμος τους τελέστηκε σε λιτή τελετή στη Γαλλία το 2013, σε στενό κύκλο. Παρότι γενικά κρατούν χαμηλό προφίλ, κατά καιρούς έχουν υπάρξει δηλώσεις της Knightley που αναφέρονται στις δυσκολίες μιας μακροχρόνιας σχέσης, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί προβλήματα.

Επιπλέον, πρόσφατες εξελίξεις όπως η πώληση αμπελώνα που συνδεόταν με την κοινή τους ζωή στη Γαλλία έχουν προστεθεί στο πλαίσιο των συζητήσεων γύρω από το ζευγάρι, χωρίς όμως να συνδέονται επίσημα με τον γάμο τους.

Μέχρι στιγμής, ούτε η Knightley ούτε ο Righton έχουν προχωρήσει σε δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τις φήμες.

