Celeb News 21.04.2026

Ryan Reynolds: Υπερασπίζεται τη Blake Lively στη διαμάχη με τον Justin Baldoni – «Δεν ήμουν ποτέ πιο περήφανος»

ryan_reynolds
Ο Ryan Reynolds δηλώνει δημόσια πως δεν έχει υπάρξει ποτέ πιο περήφανος για τη σύζυγό του Blake Lively, εν μέσω της νομικής της διαμάχης με τον Justin Baldoni
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ryan Reynolds εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του προς τη σύζυγό του, Blake Lively, εν μέσω της νομικής της διαμάχης με τον Justin Baldoni, τονίζοντας με ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο πόσο περήφανος είναι για εκείνη.

https://www.instagram.com/vancityreynolds/

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ο ηθοποιός μίλησε για το πώς η υπόθεση επηρεάζει την οικογένειά τους και στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφορά ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την πραγματικότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, δεν έχω υπάρξει ποτέ στη ζωή μου πιο περήφανος για τη σύζυγό μου. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο περήφανος για κάποιον στη ζωή μου, για το επίπεδο ακεραιότητας που φέρνει σε ό,τι κάνει».

Ο Reynolds υπογράμμισε επίσης ότι η ψηφιακή εικόνα που δημιουργείται γύρω από τέτοιες υποθέσεις συχνά απέχει πολύ από την πραγματικότητα, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που διαμορφώνεται η δημόσια συζήτηση.

Η νομική διαμάχη ξεκίνησε στα τέλη του 2024, όταν η Blake Lively κατέθεσε αγωγή κατά του Justin Baldoni, με αφορμή τη συνεργασία τους στην ταινία It Ends with Us, βασισμένη στο βιβλίο της Colleen Hoover. Η ηθοποιός τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση και για οργανωμένη εκστρατεία δυσφήμησης εις βάρος της.

ryan_reynolds
https://www.instagram.com/vancityreynolds/?hl=el

Παρά την ένταση της υπόθεσης, ο Reynolds και η Lively έχουν συνεχίσει να εμφανίζονται μαζί δημόσια, δείχνοντας ενωμένοι, ενώ συχνά εκφράζουν και αμοιβαία στήριξη στα social media, επιβεβαιώνοντας τη στενή τους σχέση μέσα σε μια δύσκολη περίοδο.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Blake Lively Justin Baldoni Ryan Reynolds δίκη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

