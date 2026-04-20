Celeb News 20.04.2026

Jennifer Aniston: Η κίνηση-έκπληξη μετά τη γέννηση του παιδιού του πρωήν συζύγου της, Justin Theroux

Ο Justin Theroux έγινε πατέρας και η Jennifer Aniston αντέδρασε με τον πιο διακριτικό αλλά χαρακτηριστικό τρόπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Aniston αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται από τις πιο ισορροπημένες παρουσίες του Hollywood, κρατώντας χαμηλούς τόνους αλλά δείχνοντας ξεκάθαρα τη στήριξή της σε σημαντικές στιγμές της ζωής ανθρώπων από το παρελθόν της.

Μετά την ανακοίνωση του Justin Theroux ότι εκείνος και η σύζυγός του Nicole Brydon Bloom καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, η Jennifer Aniston έκανε μια διακριτική αλλά χαρακτηριστική κίνηση: έβαλε like στη σχετική ανάρτηση στο Instagram, δείχνοντας ότι παραμένει σε καλές σχέσεις με τον πρώην σύζυγό της.

Ο Justin Theroux μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση με μια τρυφερή ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου κρατά στην αγκαλιά του το νεογέννητο παιδί του, γράφοντας: «It’s here, we are so in love». Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από φίλους και θαυμαστές, με την κίνηση της Jennifer Aniston να ξεχωρίζει για τη διακριτικότητά της.

Η Jennifer Aniston και ο Justin Theroux γνωρίστηκαν το 2007 και ήρθαν πιο κοντά λίγα χρόνια αργότερα, όταν συνεργάστηκαν στην ταινία Wanderlust το 2011. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε το 2012 και παντρεύτηκε το 2015 σε μια ιδιωτική τελετή. Παρότι χώρισαν το 2018, έχουν διατηρήσει μια φιλική σχέση και έχουν μιλήσει δημόσια με σεβασμό ο ένας για τον άλλον.

Στη συνέχεια, ο Justin Theroux προχώρησε στην προσωπική του ζωή, αρραβωνιάστηκε την Nicole Brydon Bloom το 2024 και παντρεύτηκαν το 2025, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστή η εγκυμοσύνη και τελικά η γέννηση του παιδιού τους.

Η Jennifer Aniston, από την πλευρά της, φροντίζει να κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική της ζωή. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με τον Jim Curtis, με τον οποίο φέρεται να ήρθε κοντά το 2025.

Η συγκεκριμένη κίνηση της ηθοποιού δείχνει για ακόμη μία φορά πως, ακόμη και στο Hollywood, οι σχέσεις μπορούν να εξελιχθούν σε κάτι ήρεμο και ώριμο μετά τον χωρισμό, με σεβασμό, διακριτικότητα και αμοιβαία εκτίμηση.

