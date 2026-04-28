«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο πήχης ανεβαίνει και οι σχέσεις δοκιμάζονται στο επεισόδιο της Τρίτης 28/4

Η καθημερινότητα των ηρώων στη σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» συνεχίζεται με νέες ανατροπές και έντονες στιγμές στο αποψινό επεισόδιο που προβάλλεται στις 21:00 στον Alpha TV. Οι 3 μπαμπάδες έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές τους, τόσο ως γονείς όσο και ως σύντροφοι, σε μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και το συναίσθημα.

Στο επεισόδιο με τίτλο «Ο πήχης», η Βιργινία προσπαθεί να διαχειριστεί την απογοήτευση που νιώθει μετά το πρόσφατο περιστατικό με τη Ζωή. Δίπλα της στέκεται η Ελένη, υπενθυμίζοντάς της πως τα λάθη είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης και ότι κανείς δεν μπορεί να είναι αλάνθαστος. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος απολαμβάνει το γεγονός ότι η κόρη του μετακομίζει μαζί του, όμως σύντομα καλείται να αναλάβει τον ρόλο του αυστηρού γονέα, έναν ρόλο που μέχρι τώρα είχε συνδέσει με τη Βιργινία. Αυτή η αλλαγή φέρνει αναταράξεις στη σχέση του με τη Ζωή και δημιουργεί νέα δεδομένα στην οικογενειακή ισορροπία.

Ο Κρατερός Κατσούλης εκτός εκπομπής – Τι συνέβη στο «Νωρίς – Νωρίς»

Ο Δημήτρης, από την άλλη, δείχνει να ενθουσιάζεται όλο και περισσότερο με τον μικρό Βίκτωρα. Ωστόσο, η κατάσταση παίρνει απρόβλεπτη τροπή όταν το παιδί αρχίζει να εμφανίζει περίεργες συμπεριφορές στο σχολείο, προκαλώντας ανησυχία. Η Βιργινία ζητά τη βοήθεια της Ελένης, ώστε να υπάρξει μια πιο σωστή παιδαγωγική προσέγγιση και να μπει ένα όριο πριν προκύψουν σοβαρότερα προβλήματα με τους υπόλοιπους γονείς.

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις δεν λείπουν και από την προσωπική ζωή των ηρώων. Η συνεργασία του Νικήτα με την Τζένη πυροδοτεί ζήλια στον Ηρακλή, δημιουργώντας εντάσεις και φέρνοντας την Τζένη σε δύσκολη θέση. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η απρόσμενη επίσκεψη της Τζούλιας έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, φέρνοντας μαζί της μια πρόταση που θα συζητηθεί.

Το αποψινό επεισόδιο υπόσχεται δυνατές στιγμές, ανατροπές και χαρακτήρες που δοκιμάζονται, αποδεικνύοντας ότι η ζωή, και η πατρότητα, δεν είναι ποτέ τόσο απλή όσο φαίνεται.

Οι μεγαλύτερες τηλεοπτικές μεταγραφές της νέας σεζόν – Όλα τα ονόματα

Grand Hotel: Διπλό επεισόδιο με εμπρησμό, εξαφάνιση και συλλήψεις την Δευτέρα 27/4